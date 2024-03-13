Вина Еврокомиссии полностью доказана, а обвинение поступило от действующего европейского регулятора

Известно, что власти США обладают обширными возможностями для слежки за собственными гражданами, но также не гнушаются собирать данные о личной жизни сотен миллионов людей из других государств. Сноуден подтвердил то, о чём многие аналитики догадывались и ранее, а с тех пор методики стали ещё более изощрёнными. Власти США и тем более Европы предпочитают не говорить на подобные темы, предпочитая критиковать других за недостаточное соблюдение принципов демократии. Ну а в это время активно нарушают эти же принципы, оправдывая подобные действия национальной безопасностью. Ракетные удары и вторжение регулярных войск на чужую территорию поясняют заботой о мире, тогда как конфискацию миллиардов долларов оправдывают соблюдением глобальных финансовых принципов. Санкции используют в качестве оружия, а действующие элиты не обладают договороспособностью. Даже если те или иные инициативы подписываются, то после нарушаются во имя мира, демократии и других наиболее удобных в данный момент для США принципов.

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Свобода слова давно перестала стоять во главе угла, а у обывателей нет никаких шансов отстоять неприкосновенность конфиденциальной информации и избежать вторжения в личную жизнь. Как оказалось, если потребуется, то европейские лидеры готовы отдать в цифровое рабство собственное население, игнорируя ранее принятые законодательные инициативы. Сообщается об обвинении в адрес Еврокомиссии, которая нарушила закон о защите персональных данных, касающийся Общего регламента по защите данных (GDPR). Журналисты Reuters раскопали, что нарушение связано с программой Office 365, которая создана американской компанией Microsoft. Что примечательно, Еврокомиссия представляет собой высший орган власти в содружестве, а значит должна не только следить за выполнением законов со стороны других, но и сама не нарушать действующие нормы.

Речь идёт о законе о GDPR, который был принят весной 2018 года. Согласно действующим нормам, вводятся ограничения на передачу пользовательских данных в страны, которые не обеспечивают достаточно высокую защиту. Ну а поскольку в список входит США, то работать с продуктами Microsoft категорически запрещено. По данным Reuters, даже сам факт использования Office 365 сотрудниками Еврокомиссии уже является прямым нарушением директив GDPR. Ну а поскольку речь идёт о систематическом нарушении действующего законодательства, то вина ложится на руководство европейского органа. Были предъявлены обвинения в рамках неспособности обеспечить защиту пользовательских данных, о чём сообщает Европейское управление по защите данных (EDPS). Представители контролирующего органа потребовали от Еврокомиссии прекратить все контакты с Microsoft, а также другими американскими компаниями. В качестве конечного срока отказа от программного обеспечения указывается 9 декабря 2024 года. Отдельно сообщается, что расследование ведётся уже три года и доказало высокую степень вовлеченности европейских чиновников в процесс передачи конфиденциальных данных миллионов людей американским компаниям. При этом Microsoft уже достаточно давно получает от Еврокомиссии нужную информацию, хотя сведения о ненадёжности компании стали доступны уже в 2013 году, в рамках череды разоблачений со стороны Сноудена.

Журналисты полагают, что Microsoft как минимум 13 лет ведёт массовую слежку за европейцами, поскольку сервис Office 365 (после был переименован в Microsoft 365) существует именно столько времени. Ну а поскольку дело достаточно серьёзное, то Софтверный гигант уже успел дать свои комментарии. Там пишут, что Еврокомиссия недостаточно чётко очертила требования к конфиденциальности той или иной информации, поэтому Microsoft действовала в рамках стандартного пользовательского соглашения. Согласно требованию EDPS, представители Еврокомиссии должны как можно скорее остановить поток информации, который сливается в США с территории Европы. Американская компания готова сотрудничать с регулирующим органом, ну а всё это сильно напоминает дешёвый мексиканский сериал. Похоже, что всё участники событий прекрасно осознавали свои действия, но предпочитали игнорировать даже относительно мягкие нормы европейского законодательства. Ну а поскольку правящие круги Европы сильно зависимы от США, то в происходящем нет ничего удивительного. Вспомните слежку за Меркель со стороны ЦРУ. Тогда скандал должен был привести как минимум к выдворению американских дипломатов, но канцлер предпочла проглотить горькую пилюлю и сделал вид, что инцидент исчерпан.