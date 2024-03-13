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Bublik1
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
Доходность Ryzen 9 7950X в несколько раз выше, чем у других процессоров, а прибыльность на порядок выше, чем у GeForce RTX 4090

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Вчера в прессе появились данные о доходах крупных полупроводниковых компаний за 4 квартал 2023 года, а также положение по итогам всего отчётного периода. Как выяснилось, Intel поставила на рынок порядка 50 миллионов процессоров, тогда как за AMD всего 8 миллионов, а Apple реализовала 6 миллионов чипов. Таким образом синие заняли 78% рынка настольных процессоров, тогда как красные получили скромную долю на уровне 12.5%. Что до яблочной компании, то iMac и Macbook занимают крошечную долю в 9%. Отдельно сообщается, что выручка Intel достигла $41 миллиарда, тогда как за счёт высоких цен на свою продукцию Apple смогла получить выручку в размере $8 миллиардов и 14.8% рынка. У AMD цифры скромнее, как меньше и выручка, составившая $5 миллиардов. Что любопытно, отчёт аналитиков Canalys вступает в противоречия с ранее озвученными цифрами со стороны специалистов Mercury. Последние пришли к выводу, что красные по итогам 4 квартала получили 15.4% выручки всего рынка настольных процессоров, занимая порядка 20% всего рынка. 

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Как бы там ни было, но сегодня можно констатировать, что Лиза Су так и не смогла воспользоваться слабостью своего главного конкурента. Уже совсем скоро Intel перейдёт на 3-нм технологические нормы, что позволит увеличить производительность настольных и серверных процессоров. Ожидается значительный прирост скоростных показателей, ну а пока инсайдеры пишут, что в настоящее время наблюдается повышенный спрос на флагманы AMD. Особенно популярен Ryzen 9 7950X, дефицит которого уже спровоцировал рост стоимости на некоторых рынках. Как оказалось, причина заключается в том, что этот камень чрезвычайно хорош в майнинге. Эксперты внимательно изучили вопрос и пришли к выводу, что фермеров интересует наличие на процессоре инструкций AVX2 или AVX512. За счёт этого Ryzen 9 7950X демонстрирует невероятную производительность в нескольких алгоритмах. Ну а поскольку отдельные криптовалюты активно используют подобные алгоритмы, то майнеры начали скупать флагманы AMD.

В пример приводится криптовалюта Qubic, которая при текущей стоимости генерирует порядка $3 в сутки. Такая сумма может показаться несерьёзной, вот только речь идёт о долговременных инвестициях. Готовая сборка на процессоре Ryzen 9 7950X обходится не дороже $900, ну а за год такими темпами можно заработать больше 1000 вечнозелёных. Для бизнеса это очень хорошие цифры, поскольку чаще всего вернуть инвестиции удаётся спустя 3-5 лет. Ну а поскольку Intel оказалась от поддержки AVX512, то процессоры этой компании не привлекают майнеров. Продукты серии Xeon стоят очень дорого, а в итоге Ryzen 9 7950X стал жизнеспособным вариантом для тех, кто готов вложиться в добычу криптовалюты. Эксперты отмечают, что отличными показателями в майнинге обладают процессоры AMD с технологией 3D V-Cache, но доступность здесь ощутимо ниже, а в результате фермеры предпочитают Ryzen 9 7950X. Также отлично себя показывают продукты серии Threadripper, но ценовая политика там способна разорить начинающих шахтёров. 

В интернете можно встретить тематические форумы, на которых фермеры делятся своими успехами. Более опытные товарищи пишут, что можно немного увеличить доходность за счёт правильной настройки процессора. Для этого требуется ограничить TDP на уровне 65-100 Вт, что позволит зарабатывать больше за счёт уменьшения затрат на электричество. Что любопытно, на самой добыче подобные процедуры почти не сказываются. Сообщается, что сегодня на Ryzen 9 7950X переходят даже те, кто до недавнего времени пытался копать с помощью видеокарт. Несмотря на подорожание основных криптовалют, добыча на графических чипах остаётся нерентабельной. Так, GeForce RTX 4090, которую сложно купить дешевле $2000, генерирует до $1.9 в сутки на популярных монетах PYI и NEX. Флагман NVIDIA потребляет порядка 450 Вт, а отбить инвестиции в такую видеокарту почти невозможно. Какое-то время фермеры надеялись на рост альткоинов, но пока можно сделать вывод, что ставка не сыграла. 

Глобального дефицита Ryzen 9 7950X пока не наблюдается, но аналитики уверены, что вскоре данная проблема станет ещё более актуально. Во второй половине 2024 года в продажу поступит серия процессоров Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5. Инсайдеры поговаривают, что флагман следующего поколения сможет обеспечить двукратный прирост в алгоритмах AVX512 по сравнению с популярным Ryzen 9 7950X. Таким образом продажи процессоров AMD могут существенно увеличиться, что позволит компании упрочить своё положение на рынке. Ну а поскольку курс Bitcoin движется вверх, то перспективы у фермеров есть. Напомним, многие аналитики полагают, что благодаря халвингу первая криптовалюта к концу 2024 года будет стоить $100 000. Очевидно, что подорожают и другие активы, а это только увеличит и без того высокие доходы шахтёров. 

#майнинг #криптовалюты #ryzen 9 7950x
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Стоимость Bitcoin закрепилась на уровне 72-73 тысяч долларов, Ethereum – выше 4 тысяч долларов
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