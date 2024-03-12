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Bublik1
Худший СЕО Intel, Роберт Свон, вошёл в совет директоров находящейся в кризисе Micron
Аналитики полагают, что Свон может нанести Micron непоправимый ущерб

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Судя по всему, уже в 2024 году мы увидим полноценное возвращение Intel на рынок полупроводников. Довольно долго компания топталась на месте, но озвученные планы говорят о настоящей революции. Прежде всего настольный сегмент получит процессоры, созданные по технологическому процессу 2А. Судя по всему, речь идёт о 3-нм узле, но даже это большой прорыв. Готовится новая линейка серверных решений, а тесты графического ускорителя Gaudi 2 свидетельствуют о том, что у NVIDIA появится ещё один перспективный конкурент. Представители Intel рассказывают о планах на будущее, ну а о бывшем руководителе компании все уже почти забыли. Напомним, многие эксперты считают виновным в кризисе Intel именно её руководителя Роберта Свона. Он пробыл на посту всего два года, но умудрился совершить массу просчётов, многие из которых будут преследовать компанию ещё долгое время. 

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Что же, не прошло и трёх лет, как Свон нашёл себе ещё одно тёплое местечко. Как выяснилось, недавно американская Micron включила Роберта в совет директоров, рассчитывая на позитивные изменения. Свон считается менеджером с большим стажем, ведь ранее он не только успел засветиться в Intel, но и побывал на руководящих постах в General Electric, Electronic Arts, eBay, Skype и других. Что любопытно, никогда действия Свона не приводили к успеху, но всегда находились люди, которые готовы были дать ему второй шанс. Ну а представители Micron подчёркивают, что компании пригодится лидерские качества и огромный опыт Роберта. Всё это внесёт положительный вклад в развитие компании, а также позволит принять ряд стратегических решений, от которых зависит полупроводниковая отрасль США. Якобы, рынок постоянно меняется, а с новыми вызовами должны справляться высококлассные специалисты. Увы, но ребята из Micron забыли, что Свон к числу высококлассных специалистов не принадлежит. Известно, что стиль Роберта основан на консерватизме, а его опыт пребывания на посту главы Intel чуть не привёл к разделению компании на части и потерей огромной части рынка. Стоит учитывать, что Свон пришёл в Intel в довольно сложный период, когда AMD только начала своё победное шествие. Примерно в таком положении находится сегодня и Micron. Рынок памяти слишком огромен, а китайские компании давят на глобальных производителей. Благодаря консолидированным действиям нескольких участников удалось остановить падение стоимости чипов памяти, но добиться дефицита и повышенного спроса всё равно не вышло. Сможет ли Свон помочь Micron, большой вопрос. 

Ну а теперь давайте кратко познакомимся с решениями Роберта на посту главы Intel. Так, до вступления в должность он числился финансовым директором компании. Летом 2018 из компании ушёл Брайан Кржанич, который возглавлял Intel с 1982 года. Полтора года совет директоров потратил на поиски нового главы компании, но в итоге решил не привлекать кого-то со стороны. Первое же решение Свона сильно удивило экспертов, ведь он продал Apple часть модемного бизнеса за 1 миллиард долларов. Уже тогда подобное решение казалось провальным, но последствия были куда более болезненными. В кратчайшие сроки яблочная компания разработала собственные процессоры и уже в 2020 отказалась закупать продукцию Intel. До этого Apple являлась постоянным клиентом на протяжение 17 лет. Аналитики считают, что виной всему стала упрямость и недальновидность Свона, который оставил компанию без новых технологических процессов. В том же 2020 он заявил, что 14-нм узел себя полностью оправдывает, а переходить на что-то более новое нерентабельно. Якобы, 14-нм техпроцесс окупился, тогда как разработка новых технологий стоит слишком дорого. 

Для Apple такая логика оказалась неприемлемой, а в итоге инженеры яблочной компании смогли создать процессор на архитектуре ARM, который по соотношению между энергоэффективностью и быстродействием оставил все продукты Intel позади. Даже сегодня Intel вынуждена выпускать процессоры на 10-нм нормах, тогда как чип Apple построен на 3-нм узле. Не сидит на месте и AMD, продукция которой построена на 5-нм технологиях. К несчастью, на этом разрушительные действия Свона не завершаются. В 2020 году из компании был уволен Мерти Рендучинтал, который являлся руководителем одного из главных подразделений. Неспособность осваивать новые технические нормы и сомнительные решения привели к тому, что акции Intel пошли вниз, тогда как AMD дорожала. В начале 2021 года совет директоров уволил Роберта Свона, но было уже поздно, поскольку часть подразделений была разрушена, тогда как другая распродана за копейки. На место главы поставили Патрика Гелсингера, который имел 30-летний опыт работы инженером в Intel. Новый лидер предпринял ряд мер, об успешности которых мы сможем судить только в 2025 году. Процесс восстановления оказался долгим, а в будущем Intel планирует не только обойти TSMC, но и вернуть себе место самого крупного контрактного производителя полупроводников на планете. Удастся ли Гелсингеру всё это реализовать, мы с вами узнаем совсем скоро. 

#intel #micron #роберт свон
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