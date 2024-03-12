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Bublik1
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
Многое зависит от того, как быстро Xiaomi починит цикличную перезагрузку HyperOS

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На календаре середина марта 2024 года, а новая операционная система HyperOS всё также недоступна, как и несколько месяцев назад. Китайские версии смартфонов изначально получили к ней доступ, но на этом щедрость Xiaomi закончилась. Предполагалось, что международные версии мобильных телефонов начнут получать новую версию ОС во второй половине февраля. Были составлены графики, разосланы пресс-релизы, но в какой-то момент стало очевидно, что обновление приводит к циклической перезагрузке и способно уничтожить все пользовательские файлы. О полном отказе смартфона речь не идёт, но HyperOS UI plugin обладает массой неприятных сюрпризов. Многие пользователи пишут о замедлении работы системы, тогда как другие и вовсе не могут получить доступ на рабочий стол. 

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Не так давно представители китайской компании разослали рекомендацию отключить возможность обновления на глобальных версиях смартфонов, а также остановили рассылку на своей стороне. И всё же, многие аппараты уже успели скачать обновление. В данном случае есть только один совет: тянуть с его установкой как можно дольше. Стараться не перегружать телефон и как можно скорее сделать копии всех важных файлов. В большинстве случаев вернуть операционную систему можно при помощи специального загрузочного меню, но интерфейс там довольно сложный для новичка, поэтому нередко пользователи удаляют все данные со своего устройства. Также стоит убедиться в том, что вы помните логин и пароль к аккаунту Google или Xiaomi. Любой из них позволит восстановить большую часть данных из облака, но только в том случае, если вы ранее такой функцией воспользовались. 

Когда выйдет стабильная версия HyperOS, сказать сложно. В целом, MIUI 14 не так плоха, а значительных изменений вы всё равно не увидите. В интернете есть тесты китайских телефонов, которые проводятся обычными блогерами. Выясняется, что никакого преимущества у новой операционной системы нет. Она также расходует заряд аккумулятора и в целом оказывает незначительное влияние на работу интерфейса. Некоторые элементы действительно кажутся лучше, но обнаружить разницу можно только при прямом сравнении. Именно поэтому всем нашим читателям мы в ближайший месяц рекомендуем возрождаться от попыток обновить свой смартфон до новой HyperOS. Ну а поскольку новая ОС задерживается, то можно спокойно изучить официальный список, согласно которому процесс обновления будет проходить. Прежде всего отмечается, что HyperOS уже доступна на шести аппаратах. Российские пользователи данных телефонов столкнулись с проблемами во время обновления, поэтому релиз можно считать неудачным. И всё же, перечисленные ниже телефоны получат новую операционную систему в первых рядах. 

  1. Redmi 12 5G
  2. Redmi 11 Prime
  3. Xiaomi 13 Pro
  4. Xiaomi Pad 6
  5. Redmi Pad
  6. Redmi 12C

Следом идут 7 смартфонов, которые должны обновиться в марте. Что же, если Xiaomi действительно решит проблему с цикличной перезагрузкой, то перечисленные выше и ниже устройства действительно получат операционную систему очень быстро. Как видите, в списке по большей части представители серии Redmi Note нового и прошлого поколения. Обратите внимание, что речь идёт о телефонах с поддержкой протокола связи 5G, а значит сроки выхода HyperOS на аналогичные серии с 4G могут немного отличаться от указанных. 

  1. Redmi Note 12 Pro 5G
  2. Redmi Note 13 Pro 5G
  3. Redmi Note 13 Pro+ 5G
  4. Xiaomi 12 Pro
  5. Redmi Note 12 Pro+ 5G
  6. Redmi Note 12 5G
  7. Redmi Note 13 5G

Ну и есть приблизительные планы обновления на второй квартал 2024 года. Как видите, список небольшой, а всего за 2 квартала текущего года HyperOS получат около 30 смартфонов. В списке значится 26 наименований, включая планшеты, но для некоторых указывается вся серия, а не одна модель. К сожалению, список получился коротким. Инсайдеры полагают, что максимальную скорость рассылки операционная система начнёт приобретать во втором полугодии. Нужно понимать, что речь идёт о новой ОС, ну а процесс разработки достаточно сложный. Избежать значительных ошибок невозможно, а самое главное в данном случае – это не цифра в версии прошивки, а обновления безопасности. Эксперты отмечают, что все современные операционные системы на базе Android максимально близки по функционалу, а куда важнее иметь доступ к последним обновлениям той или иной версии операционной системы. Если производитель забывает о своих продуктах уже через год, то от подобных аппаратов нужно отказываться. Что до Xiaomi, то китайская компания предлагает 3 года поддержки для флагманов. 2 года для середняков и год для бюджетных серий. При этом часто даже после завершения технической поддержки приходит 1 или 2 обновления безопасности. Это значит, что даже прошлая версия MIUI может считаться защищённой, если производитель не забывает о рассылке патчей безопасности. 

  1. Xiaomi Mi 11 HyperCharge
  2. Xiaomi Mi 11 Ultra
  3. Xiaomi Mi 11X
  4. Redmi 12
  5. Xiaomi Pad 5
  6. Xiaomi Mi 11T Pro
  7. Xiaomi Mi 10
  8. Redmi K50i
  9. Redmi 11 Prime 5G
  10. Xiaomi Mi 11 Lite
  11. Redmi Note 11 (вся серия)
  12. Redmi 13 (вся серия)
  13. Xiaomi Mi 11i
#смартфоны #xiaomi #операционные системы #hyperos
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