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Bublik1
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
Электрокар Sova 25 кажется перспективным, но стоит в 2 раза дороже "Буханки"

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Более 60 лет назад в продажу поступил автомобиль УАЗ-452, в задачи которого входила перевозка грузов и пассажиров. Как оказалось, машина проста в управлении и обладает просторным салоном. В народе автомобиль прозвали «Буханкой», а в интернете до сих пор спорят, как такое название могло появиться. Производитель утверждает, что «Буханкой» авто стали называть ещё до его выхода с конвейера, поскольку машина сильно похожа на буханку хлеба. При этом название нравится иностранцам, а в какой-то момент экспортная версия стала продаваться под своим собственным именем «Буханка». Ну а в народе поговаривают, что «Буханкой» УАЗ стали называть позднее, поскольку именно эта машина чаще всего использовалась для перевозки продуктов питания, в том числе и на хлебозаводах. 

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Что любопытно, автомобиль производится до сих пор. Визуально он не претерпел никаких изменений и уже давно превратился в мем в сети интернет. Доступна версия с 2.7-литровым мотором на 112 л.с, стоимость которой стартует с 1.3 миллиона рублей. Коробка передач только механическая, а сам двигатель соответствует стандарту Евро-2. Базовая версия не имеет даже зеркала заднего вида, но в целом так называемая «Юбилейная» версия (1.6 миллиона рублей) мало чем отличается от оригинала, который проектировался ещё 70 лет назад. Отказываться от выпуска «Буханки» никто не намерен, но на смену популярному коммерческому автомобилю уже идут новые герои. Как стало известно, совсем скоро в России появится новый электромобиль под названием Sova 25. Он будет выпускаться компанией «Сова Моторс», а в настоящее время примерно 70% акций бренда принадлежит «Ланит Венчурс». Согласно курсирующим данным, выпуск первой партии стартует уже в мае этого года, а сами машины будут выпускаться на мощностях завода в Елабуге. К сожалению, стоимость Sova 25 окажется ощутимо выше, чем сегодня просят за новую «Буханку». Базовая версия стартует с 3.5 миллиона рублей. Приводятся следующие характеристики: вес 2.44 тонны, с возможностью взять на борт до 1 тонны груза. Полностью гружёный автомобиль будет способен проехать на одном заряде до 200 километров. 

Sova 25 похож на китайский фургон Wuling EV50, а эксперты полагают, что речь идёт о крупноузловой сборке. Это значит, что большая часть комплектующих поставляется из Китая, тогда на предприятии в России производится отвёрточная сборка. Первые партии на заводе в Елабуге будут иметь минимальную отечественную локализацию, но со временем удастся наладить выпуск собственных компонентов, а в итоге от крупноузловой сборки можно будет отказаться. Сроки отечественной локализации не называются, но в данном случае Sova 25 занимает место ушедших из России иностранных брендов, поскольку конкурировать с «Буханкой» по стоимости новая машина не в состоянии. Кроме внешнего сходства Sova 25 также имеет размеры и характеристики, аналогичные китайскому Wuling EV50. Это значит, что двигатель и большая часть других параметров останется без изменений. Не исключено, что от некоторых опций комфорта откажутся, что позволит снизить конечную стоимость. 

В итоге Sova 25 сможет разгоняться до 90 км/ч и получает питание от литий-жилезо-фосфатной батареи с мощностью 335 В. Автомобиль поддерживает быструю зарядку, но найти подобные станции на территории России не так просто. В крупных городах сеть развиваются, но за пределами мегаполисов, а особенно в глубинке, владельцам электрокара придётся подключать его к обычной розетке. На российском рынке уже присутствует потенциальный конкурент для Sova 25. Речь идёт о «Газель e-NN», которая стала доступна ещё в 2020 году. К сожалению, этот электрокар так и не стал популярным, а в настоящее время он доступен на балансе нескольких дилеров по всей России. Стоимость раскрывается только конечным покупателям, а в итоге спрос на машины крайне низкий. В чём причина такого странного подхода, нам не известно. Добавим, что китайский Wuling EV50 также присутствует на российском рынке. Предполагается, что за счёт частичной локализации со временем стоимость Sova 25 окажется ниже китайского электрокара. Кроме того, российский аналог предлагает возможности технического обслуживания, включая быстрые поставки деталей и квалифицированный ремонт. Специалистов, знающих особенности Wuling EV50 не так много, а отдельные комплектующие на него приходится заказывать из Китая. Sova 25 не претендует на лавры «Буханки», но выглядят современно и свежо. Кроме того, если автомобиль действительно будет активно использоваться в коммерческих целях, то за несколько лет можно отбить инвестиции за счёт электродвигателя. «Буханка» крайне прожорлива, ну а электричество в России всё ещё недорогое. 

#автомобили #транспорт #буханка #sova 25
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