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Bublik1
На Ozon найдены клоны Realme и Xiaomi, стоимость которых в 2 раза ниже оригинальных смартфонов
В настоящее время представители Ozon заблокировали продавцов, реализующих поделки

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Человечество начало делать копии оригинальных товаров ещё до того, как изобрело письменность и научилось выражать свои мысли на бумаге или куске пергамента. В разные эпохи подделки преследовались законом или игнорировались властями. Сегодня армия клонов поставлена на поток, а китайская промышленность готова дать вам товар по любой стоимости. Кому-то нравятся дорогие часы, цена которых настолько высока, что не позволяет их купить. Китайские подделки почти не отличаются от оригинала визуально, ну а в функциях всё равно разбираются единицы. В прессе часто пишут о некачественных клонах оригинальных спиртных напитков, а особенно сложно бороться с целой армией подделок в электронике. В последние годы проблема перестала считаться острой, но неприятные всплески всё ещё возникают. Похоже, российский рынок переживает полноценное нашествие клонов. 

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Как стало известно, в перечне товаров Ozon появились копии смартфонов Realme и Xiaomi. При этом аппараты продаются под видом оригинальных, а это прямой обман клиентов. Представители редакции CNews провели полноценное расследование, что позволило заблокировать часть позиций, хотя последующее появление подделок в каталоге крупных ритейлеров исключать невозможно. Особенно интересна модель Realmei C55, которая явно пытается паразитировать на популярном смартфоне от Realme. Мошенники рассчитывают на лёгкую добычу, полагаясь на неподготовленных покупателей. Названия аппаратов почти совпадают, а вот цена клона оказывается в 2 раза ниже. Но проблема даже не в том, что в Ozon продавался поддельный Realmei C55, а в откровенном введении покупателя в заблуждение. Если разбираться в названии ещё можно, то технические характеристики подделки вызывают удивление. Указывается, что аппарат содержит 1 Тб встроенной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор 7800 мАч с быстрой зарядкой и стоит всего 7-8 тысяч рублей. Мало того, прокачанная камера Realmei C55 производства LEICE открывает широкие возможности для творчества. В данном случае имеется в виду легендарный бренд Leica, выпускающий оптику для фотоаппаратов и смартфонов. 

Журналисты заметили, что телефон не соответствует указанным характеристикам. Например, в телефоне заявлена тройная основная камера, в то время как в описании упоминается только двойная. Некорректно указаны параметры процессора, ведь продавец утверждает наличие двух дополнительных ядер и графики Adreno 304, в то время как у Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 восемь ядер и видеоподсистема Adreno 740. Что любопытно, Realmei C55 визуально легко отличить от оригинального Realme C55, что позволяет легко обнаружить подделку. Продавец готов за несколько дней доставить аппарат до дверей покупателя, а сами телефоны находятся на складе в Московской области. На момент выявления подделки были установлены 2 продавца, промышляющие сомнительными сделками. Это: «Электронный рынок» и «ТехноМир». Что интересно, оба продавца имеют в каталоге оригинальные модели других брендов, но явно решили заработать на подделках. При этом первый продавец настолько погряз в клонах, что даже не скрывает своих действий. В каталоге «Электронного рынка» обнаружились поддельные Redme, обыгрывающие оригинальные Redmi. Также были замечены Realm, представляющие ещё одну подделку под Realme. Есть там Xiami – представляющие собой клоны Xiaomi. В наличии сомнительные Pacoo, тогда как оригинальная серия носит название Poco. Есть Toeno вместо Tecno и Infin, которые являются аналогией бренда Infinix. 

Представлена целая армия клонов на смартфоны Apple и Samsung, стоимость которых в разы дешевле оригинальных. По данным журналистов, некоторые из указанных выше смартфонов были куплены специалистами, которые их разобрали и детально изучили. Как выяснилось, вместо 1 Тб доступного пространства в телефоне только 4 Гб, (в 250 раз меньше), а количество оперативной памяти не превышает 2 Гб. Никаких продвинутых процессоров нет и в помине, ведь в клонах стоят чипы 10-летней давности. Они с трудом открывают браузер, тогда как вместо IPS-дисплеев стоят примитивные TN. Представители Ozon уже заблокировали страницы указанных выше продавцов, ну а эксперты советуют обычным покупателям обращать внимание на детали. От покупки подделки никто не застрахован, но стоит помнить, что никогда смартфонов у соседнего продавца не может стоить в 2 раза дешевле, чем у конкурентов. Добавим, что недавно в Ozon были замечены поддельные твердотельные накопители. Большую часть товаров удалось заблокировать, но осталось неясно, сколько людей мошенникам всё же удалось обмануть. Эксперты также советуют выбирать товары только у продавцов с высоким рейтингом. Нужно ориентироваться на положительные отзывы и не действовать спонтанно. 

#xiaomi #realme #ozon
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