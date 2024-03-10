Американские аналитики отмечают, что альтернативная платёжная система позволит России и Китаю обходить любые санкции со стороны США и ЕС

В августе 2023 года состоялся знаменитый саммит БРИКС, который открыл двери для вступления в организацию целому ряду стран. Удельный вес организации повышается, а влияние её членов на мировую политику и экономику растёт. Уже сегодня БРИКС превосходит страны G7 по показателю ВВП, а в будущем разрыв будет только увеличиваться.

По мнению аналитиков, одним из драйверов роста экономики БРИКС станет появление собственной валюты. В 2023 году многие эксперты писали о переговорах с целью создания альтернативной валютной системы, привязанной к курсу золота. Поскольку доллар и евро уже давно ничем не обеспечены, то стабильная валюта имеет все шансы на успех. Отмечалось, что сделать это не так просто, ведь потребуется создание полноценной альтернативной финансовой системы, которая будет независимой от уже существующей и сможет гарантировать свободных поток средств без санкций и ограничений.

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Как оказалось, в рамках саммита в 2023 году никаких решений по созданию альтернативной валюты не принималось. Похоже, проект проходил согласование на высшем уровне, поскольку недавно появилась любопытная информация.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в настоящее время рассматривается проект создания независимой платёжной системы БРИКС. По его словам, финансовая система в первую очередь объединит Китай, Россию, Бразилию, Индию и Южную Африку, а также другие страны, которые в ближайшие годы станут членами организации. Ушаков утверждает, что новая платёжная система будет основываться на современных технологиях, включая блокчейн, что позволит достичь поставленных целей. Отдельно отмечается, что финансовая система будет вне политики и позволит населению стран БРИКС осуществлять переводы без контроля со стороны дядюшки Сэма.

Российские аналитики встретили новость позитивно, поскольку уверены, что появление новой платёжной системы позволит смягчить эффект санкций. Насколько переговоры зашли далеко, пока неясно, но уже известно, что в США реагируют на такие новости крайне негативно. По мнению аналитиков Forbes, появление альтернативы долларовой финансовой системы – это самая плохая новость, которую только можно было услышать. Они приводят аналогии с ядерным оружием и полагают, что инициатива намного опаснее оружия массового поражения. Так, ядерное оружие спокойно стоит в секретных ангарах и преимущественно играет сдерживающую роль. А вот альтернативная система окажется действующим оружием и направлена против гегемонии США и привычных санкционных механизмов.

Очевидно, что к платёжной системе тут же присоединяться все члены БРИКС, ну а дальше она будет доступна и другим странам. Контроль на этот раз будет не в руках американской ФРС, а значит блокировать и запрещать янки уже не смогут. Деньги начнут уплывать из рук дядюшки Сэма, что повлечёт за собой дальнейшее снижение удельного веса доллара в международных расчётах. Сегодня расчёты в национальных валютах всё ещё проводятся через западные финансовые институты. Это позволяет удерживать тенденцию отказа от доллара под контролем путём санкций и других инициатив. Как только национальные валюты покинут финансовое поле США, то может начаться массовая миграция мирового капитала. В Forbes пишут, что пока страны БРИКС ведут разговоры о появлении платёжной системы на основе блокчейна, но не называют сроки возникновения альтернативной финансовой системы. Кроме того, нет никаких новостей о появлении единой валюты, а значит пока страны БРИКС продолжат осуществлять переводы в национальных валютах.

Никаких идей о том, как остановить происходящие изменения, представители Forbes не выдвигают. Там напоминают, что криптовалюты стремительно превращаются в традиционный финансовый инструмент. Недавно Bitcoin достиг очередного рекорда в 72 000 долларов за одну монету, но в итоге немного ушёл вниз. О принятии криптовалют открыто говорит Илон Маск, а недавно громкое заявление сделал Уоррен Баффет. Известный инвестор назвал Bitcoin настоящей валютой, которая обладает всеми необходимыми качествами для общемирового признания. Американский финансовый регулятор одобрил торговлю Bitcoin-ETF-фондов, что привлекло в данную область миллиарды долларов. Крупные игроки накачивают рынок деньгами, а всё это вызывает опасения у аналитиков.

Даже без альтернативной финансовой системы российская экономика способна противостоять санкциям, ну а в будущем США и ЕС больше не смогут влиять на мировую политику за счёт финансовых инструментов. Это воспринимается как очевидное поражение действующих элит, которые стремительно разрушают систему, десятилетиями успешно обслуживающую интересы Западных стран.