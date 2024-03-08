Без системы жидкостного охлаждения покупать Core i9-14900KS не имеет смысла

14 марта в продажу поступит самый быстрый настольный процессор текущего поколения – Core i9-14900KS. Есть все основания полагать, что в играх Ryze 9 7950X3D продолжит лидировать, но всё это уже не так важно, ведь впервые в истории можно получить процессор, тактовая частота которого из коробки выше 6 ГГц. Если быть точным, то новый флагман Intel может разгоняться до 6.2 ГГц на трёх самых быстрых ядрах. Кроме того, все 8 больших ядер у него работают на тактовой частоте 5.9 ГГц, а значит путём несложных манипуляций можно будет добиться повышения тактовой частоты до 6 ГГц на всех ядрах. Не исключено, что владельцы Core i9-14900KS станут авторами целого ряда рекордов, ведь речь идёт о специально отобранных чипах, способных работать на повышенных тактовых частотах. На этой неделе произошла любопытная утечка, когда несколько камней попали в розницу несмотря на ограничения со стороны производителя.

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Сообщается, что проблема была решена, но это не отменяет того факта, что энтузиасты приступили к тестированию флагмана Intel. Сами тестовые результаты появятся немного позднее. Похоже, никто не хочет портить отношения с производителем и нарушать эмбарго. И всё же, любопытные новости всё равно есть. Похоже, Core i9-14900KS попал в руки к известному оверклокеру с ником Pakhtunov. Как мы уже писали выше, результаты тестов пока недоступны, а вместо этого можно изучить другие подробности. Энтузиаст скальпировал чип, удалил находящуюся там сомнительную жидкость и нанёс обладающий высокой теплопроводимостью жидкий металл. Использовался самый дорогой в своём классе материал, что позволило добиться снижения температуры на целых 10 градусов. Для отвода тепла использовалась система жидкостного охлаждения Deepcool LS720 SE 360, а в конечном итоге в Cinebench 2024 температура не превышала 75 градусов под максимальной нагрузкой.

Что любопытно, потребление энергии также снизилось с 376 до 366 Вт. А вот в стресс-тесте Y-cruncher температура подскочила до 82 градусов, тогда как изначально она достигала 89 градусов. Показатель TDP после скальпирования опустился с 432 Вт до 409 Вт. Можно сделать вывод, что новый суперфлагман Intel будет чрезвычайно горячим и прожорливым. Выше представлены тесты без разгона на штатных тактовых частотах. Трудно даже представить, сколько способен сжечь Core i9-14900KS под разгоном. Стоит также учитывать, что не все владельцы нового процессора смогут себе позволить такую дорогостоящую систему охлаждения. Очевидно, что без СЖО брать камень вообще не стоит, ну а скальпированием и вовсе будут заниматься единицы. В итоге у большинства зажиточных владельцев Core i9-14900KS будет демонстрировать пиковые нагрузки с крайне высоким потреблением и температурными рекордами. Всё это потребует материнскую плату высшего ценового уровня, а подобные системы себе могут позволить только миллионеры или настоящие фанаты своего дела.