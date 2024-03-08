Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Оверклокер скальпировал Core i9-14900KS с заменой жидкого металла – камень горячий с TDP выше 400 Вт
Без системы жидкостного охлаждения покупать Core i9-14900KS не имеет смысла

реклама

14 марта в продажу поступит самый быстрый настольный процессор текущего поколения – Core i9-14900KS. Есть все основания полагать, что в играх Ryze 9 7950X3D продолжит лидировать, но всё это уже не так важно, ведь впервые в истории можно получить процессор, тактовая частота которого из коробки выше 6 ГГц. Если быть точным, то новый флагман Intel может разгоняться до 6.2 ГГц на трёх самых быстрых ядрах. Кроме того, все 8 больших ядер у него работают на тактовой частоте 5.9 ГГц, а значит путём несложных манипуляций можно будет добиться повышения тактовой частоты до 6 ГГц на всех ядрах. Не исключено, что владельцы Core i9-14900KS станут авторами целого ряда рекордов, ведь речь идёт о специально отобранных чипах, способных работать на повышенных тактовых частотах. На этой неделе произошла любопытная утечка, когда несколько камней попали в розницу несмотря на ограничения со стороны производителя. 

реклама

Сообщается, что проблема была решена, но это не отменяет того факта, что энтузиасты приступили к тестированию флагмана Intel. Сами тестовые результаты появятся немного позднее. Похоже, никто не хочет портить отношения с производителем и нарушать эмбарго. И всё же, любопытные новости всё равно есть. Похоже, Core i9-14900KS попал в руки к известному оверклокеру с ником Pakhtunov. Как мы уже писали выше, результаты тестов пока недоступны, а вместо этого можно изучить другие подробности. Энтузиаст скальпировал чип, удалил находящуюся там сомнительную жидкость и нанёс обладающий высокой теплопроводимостью жидкий металл. Использовался самый дорогой в своём классе материал, что позволило добиться снижения температуры на целых 10 градусов. Для отвода тепла использовалась система жидкостного охлаждения Deepcool LS720 SE 360, а в конечном итоге в Cinebench 2024 температура не превышала 75 градусов под максимальной нагрузкой. 

Что любопытно, потребление энергии также снизилось с 376 до 366 Вт. А вот в стресс-тесте Y-cruncher температура подскочила до 82 градусов, тогда как изначально она достигала 89 градусов. Показатель TDP после скальпирования опустился с 432 Вт до 409 Вт. Можно сделать вывод, что новый суперфлагман Intel будет чрезвычайно горячим и прожорливым. Выше представлены тесты без разгона на штатных тактовых частотах. Трудно даже представить, сколько способен сжечь Core i9-14900KS под разгоном. Стоит также учитывать, что не все владельцы нового процессора смогут себе позволить такую дорогостоящую систему охлаждения. Очевидно, что без СЖО брать камень вообще не стоит, ну а скальпированием и вовсе будут заниматься единицы. В итоге у большинства зажиточных владельцев Core i9-14900KS будет демонстрировать пиковые нагрузки с крайне высоким потреблением и температурными рекордами. Всё это потребует материнскую плату высшего ценового уровня, а подобные системы себе могут позволить только миллионеры или настоящие фанаты своего дела. 

#процессоры #core i9-14900ks
+
Написать комментарий (0)
Замена припоя под крышкой Intel Core i9-14900KS на жидкий металл снизила температуру CPU на 10 ºC
AMD предлагает решение для использования своих новейших процессоров и видеокарт в работе с ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экипаж российского Т-72Б3 с одного выстрела уничтожил американский Abrams на Авдеевском направлении
5
В Сети появилась фотография "неуставной" защиты БМП-1АМ "Басурманин" с противодронными экранами
3
Российские войска сумели достичь успеха на двух участках Донецкой Народной Республики
+
Биткоин-кит продал добытые 14 лет назад 1000 BTC по самой высокой цене в $69 000
7
Из-за краш-тестов автопроизводители могут перестать использовать крупные сенсорные экраны
4
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 получит поддержку Bluetooth 5.3
1
В Воронеже за рекордные три месяца создали фюзеляж для Ил-96-300
2
Xiaomi 14 занял 3-е место в рейтинге лучших камер в списке телефонов премиум-класса
2
Samsung завершает программную поддержку смартфонов серий Galaxy S10 и Note 10
4
США представляют гиперзвуковую ракету AGM-183 ARRW
7
Logitech выпускает веб-камеру MX Brio 4K с 8,5-мегапиксельным сенсором Sony STARVIS
+
OnePlus Nord 4 скоро появится в продаже
+
Системные требования Horizon Forbidden West для ПК: минимум 150 ГБ SSD
1
На подходе новые смартфоны от Realme, которые будут использовать системы Qualcomm и быструю зарядку
1
В России создана технологическая платформа для интеграции мемристорной памяти RRAM в кремниевые чипы
+
«Плохие новости для Украины»: Западная пресса впечатлена масштабами производства ударных БПЛА «Герань» в России
+
Доля рынка дискретных видеокарт у AMD выросла на 17% в последнем квартале минувшего года
+
Ghost of Tsushima выйдет на ПК 16 мая
+
ADATA представила технологию термопокрытия для памяти DDR5
6
Моддеры запустили GTA: Vice City на обычном роутере
+

Популярные статьи

5 самых быстрых видеокарт 2024 года, которые будут тянуть самые требовательные игры в разрешении 4К
68
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
105
Почему файловая система BTRFS для Linux является посредственностью в обычном использовании
34
Моди бросает вызов Тайваню - Индия претендует на лидирующие позиции в производстве микросхем
2
ТОП-6 технологических компаний, продукцию которых я не куплю в ближайшие годы
16
Танго втроём с AMD Dual Graphics, или последние конвульсии ATi CrossFireX
21
Провал украинского спецназа: что известно о высадке украинцев на Тендровскую косу
5
Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим
7
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
28
"США движутся к коллапсу" - так считает американский аналитик Джордж Ку
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
13:26
твой утюг еще не задымил вместе с блоком?
Выбираем лучшие видеокарты NVIDIA и AMD для требовательных игр на высоких настройках в разрешении 2К
Windmark
13:26
Вот бы ещё жор ватт на 200 понизить .
Замена припоя под крышкой Intel Core i9-14900KS на жидкий металл снизила температуру CPU на 10 ºC
Chihonya
13:22
в мечтах и влажных фантазиях успешного криптоинвестора, который даже коробку от него не показал)
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
jsth
13:21
Тоже колебался тогда, или x3D за 28к, или 5700Х за 13к. Решил, что простого хватит, и в целом так и получилось.
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
Александр Еремеев
13:21
На всех русскоязычных сайтах как попугаи повторяют про ниву. Они про ниву не знают, там если и был источник вдохновения то старый гольф.
Представлен Unihertz 8849 Tank 3 Pro — защищенный смартфон с проектором и батареей на 23 800 мА*ч
Chihonya
13:21
за 20-й год, нуб, давно уже есть WD Black SN850Х,но ты нищ и не купишь его)
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
REY_B_
13:19
Конфликт начался из-за неуважения к стандартам, гостам, правилам, законам, международным законам, всему данному людям от рождения. В Обществе Потребления просто нет понимания, что это, зачем это соблю...
Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
jsth
13:17
Это верно. Но вот я не дождался и купил B550. В принципе не жалею, т.к. мать лучше чем была В350, а также отлично работает 6500ХТ на PC-E 4.0 (но по факту 4.0 нужен только картам с урезанными линиями,...
Шесть или восемь ядер — какой процессор выбрать для игрового ПК весной 2024 года
nonses84
13:13
Будет там повестки раздавать
Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Залужного послом в Великобританию
Шакро Молодой
13:13
ничё не вру. я выделяю белым чтоб руки добавила.
Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем