Данные за 2023 год приводятся по сравнению с показателями 2022 года

Времена, когда NVIDIA и AMD были полноценными конкурентами на рынке настольной графики давно ушли в прошлое. Ну а поскольку время не стоит на месте, то довольно большая прослойка геймеров даже не знает, что когда-то видеокарты красной команды могли соперничать с продукцией зелёного лагеря на равных. В результате любители компьютерных игр делают выбор на основе маркетинговой составляющей, ну а здесь умами геймеров правит Дженсен Хуанг. Основатель и глава NVIDIA подмял под себя рынок настольной графики, а в какой-то момент умудрился стать единственным крупным поставщиком решений для обучения ИИ и облачных вычислений. Продажи высокопроизводительной продукции растут, а в какой-то момент рынок настольной графики стал для дядюшки Хуанга не основным. Ну а поскольку конкуренты довольно пассивны, то глава американской компании удерживает цены на высоком уровне, получая довольно солидную маржу.

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На фоне NVIDIA показатели AMD выглядят ощутимо скромнее. Лиза Су не смогла добиться перелома в продажах игровых видеокарт и пока не в состоянии пробиться на рынок облачных технологий. Дженсен Хуанг возвёл целый ряд препятствий, постоянно запрещая конкурентам использовать те или иные технологии. Попахивает антимонопольным разбирательством, о чём всё чаще пишут эксперты. Как выяснилось, дела у AMD идут не так плохо, как может показаться, ведь по итогам 2023 года наблюдается положительная динамика. Итак, по данным аналитиков Jon Peddie Research, NVIDIA потеряла 6% рыночной доли. Показатель кажется довольно внушительным, вот только речь идёт о том, что Лиза Су просто вернула потери, поскольку Дженсен Хуанг продолжает удерживать 80% всего рынка настольной графики. В данном случае мы видим сравнительные данные за несколько кварталов 2022 и 2023 годов. Обратите внимание, что по итогам 2022 года эффективная деятельность AMD привела к тому, что компания растеряла большую часть рынка и смогла претендовать на скромные 12% от общего пирога.

Кстати, за Intel на тот момент значились 2%, а многие эксперты писали, что третий игрок приведёт к оживлению позиций красных и зелёных. Как оказалось, релиз первой серии графических процессоров Intel можно назвать полным провалом. По состоянию на конец 2023 года эта компания занимала 1% рынка, ну а это уровень статистической погрешности, а значит в глобальном понимании вопроса Intel как производителя видеокарт не существует. Геймеры не знают об альтернативах, ну а сама компания так и не смогла решить проблемы с программным обеспечением. Поговаривают, что следующая серия станет настоящим прорывом, но подобные сказки мы слышим чуть ли не каждый год. А вот данные игрового магазина Steam существенно отличаются от озвученных выше. Сообщается, что доля NVIDIA достигает 77%, тогда как за AMD около 15% рынка. Неожиданно высокие показатели у Intel, достигающие 7.6% рынка. С чем связан такой разброс мнений, сказать сложно, поэтому давайте перейдём к другой информации.

Также аналитики отмечают, что за 2023 год поставки видеокарт выросли на 32%. Воспользоваться этим смогла как NVIDIA, так и AMD, ну а за 4 квартал прошлого года рынок настольной графики вырос на 6.7%. Зелёные нарастили продажи на 4.7% за 4 квартал и на 22.3% за весь год. Лиза Су здесь празднует настоящую победу, ведь прирост за квартал достигает 17%, тогда как за год целых 117%. Аналитики не ожидают значительных изменений на рынке за первые три квартала 2024 года. Новые продукты не выходят, а поступившие в продажу серии в целом вызвали предсказуемую реакцию. Взгляды экспертов снова прикованы к концу текущего года, поскольку именно тогда состоится релиз новых видеокарт NVIDIA и AMD. Сюрпризов от Лизы Су ждёт всё меньше фанатов, тогда как дядюшка Хуанг ещё может порадовать любителей компьютерных игр. Как уже было сказано выше, доходы NVIDIA от продажи высокопроизводительных решений огромны, а это лучшее время повернуться к геймерам правильной стороной. Вообще, дела у AMD идут довольно неплохо. Красные теснят Intel на рынке серверных процессоров и демонстрируют стабильные продажи в настольном сегменте. 4 квартал 2024 года будет знаковым, поскольку все три компании выпустят новинки, а значит предугадать положение на рынке в 2024 будет сложно. Нет никаких сомнений, что NVIDIA удержит за собой основные позиции, тогда как вопрос лишь в том, насколько успешными будут действия красной команды.