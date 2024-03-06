В данном случае имеется в виду только широкополосный интернет

Прежде всего нужно понимать, что статистика провайдеров далеко не всегда соответствует реальности. Например, Германия входит в десятку стран с самым стабильным интернетом на планете. Вот только если вы почитаете местные газеты, то сможете убедиться в том, что всё это неправда. Базовых станций критически не хватает, а в результате даже относительно крупные города (больше 100 тысяч человек) содержат «мёртвые» зоны. В таких местах немцы предпочитают квартиры не снимать, а чаще всего жильё становится социальным или сдаётся сирийцам и другим беженцам. Скорость связи далека от заявленной и может сильно разниться от города к городу. Связано это также с жадностью немецких операторов, что создаёт повышенное давление на существующие мощности. Есть районы, где мобильный интернет может давать больше 200 Мбит/с, тогда как на противоположной стороне города люди получают 10 Мбит/с и меньше.

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Стоимость интернета высокая, а количество услуг стремиться к нулю. За 10 евро можно получить 4 Гб мобильного интернета и звонить бесплатно по всей стране. Полный безлимит обойдётся вам в 65 евро в месяц, ну а это 6400 рублей. В России за те же 10 евро можно получить гораздо больше доступных услуг, хотя даже отечественные операторы преувеличивают собственную значимость. Всё это мы пишем для того, чтобы вы понимали, что красивая картинка не всегда соответствует реальности, а наш материал – это лишь один из вариантов развития событий. Что же, если верить аналитикам холдинга «ЭР-Телеком», то совсем скоро как минимум половина жителей России сможет порадовать себя невероятно быстрым интернетом. Отмечается, что к 2035 году скорость соединения в России вырастет ровно в 100 раз, а всё это не досужие домыслы, а перспектива ближайших 10 лет. Какой будет скорость интернета у оставшейся половины жителей РФ, не уточняется. Было бы хорошо, если бы интернет вообще был, поскольку даже сегодня есть населённые пункты, куда сеть не проведена. Отдельно отмечается, что прогноз основан на увеличении скорости в России за период с 2022 по 2024 год. Так, за это время средняя скорость интернета увеличилась на 43 Мбит/с.

Приводятся следующие данные: на конец 2023 года примерно 54% жителей РФ располагали широкополосным интернетом со скоростью свыше 100 Мбит/с. Для сравнения, ровно 10 лет назад только 3% пользователей интернета в России имели такую высокую скорость. При этом отдельные города России могут похвастать и более высокими показателями. Например, в Перми разворачивается широкополосная сеть со скоростью доступа до 2.5 Гбит/с. Ну а если обратиться к официальной статистике, то средняя скорость широкополосного интернета в России составляет 78 Мбит/с. Иностранные аналитики приводят похожие данные, но явно переоценивают показатели некоторых других стран. К примеру, США с показателем 237 Мбит/с располагаются на седьмом месте, вот только средняя американская семья даже близко не располагает такой скоростью. Ничего подобного не предлагает и Илон Маск, а в результате подобные цифры выглядят довольно странно. Россия в данном рейтинге занимает 62 позицию с показателем 85.96 Мбит/с. Но есть и более интересная статистика. Если судить по скорости мобильного интернета, то указанная выше Германия занимает 8 строчку, а обычные граждане имеют около 200 Мбит/с. Похоже, замеры делались в нескольких крупных городах посреди ночи. Мало того, как минимум половина всех смартфонов в людей в любой европейской стране не обеспечивает скорость свыше 80 Мбит/с, поэтому сложно судить, откуда взялись такие высокие показатели. Россия в этом рейтинге на 57 месте с показателем 80 Мбит/с. Давайте оставим комментарии о правомерности такой скорости для комментариев.

Учитывая всё выше сказанное заявление о росте скорости интернета в 100 раз вызывают самые противоречивые эмоции. Аналитики «ЭР-Телеком», уверяют, что через 10 лет 98% жителей России смогут входить в сеть со скоростью 1 Гбит/с. Будем надеяться, что в число жителей включены те, кто живёт на крайнем севере, а также в труднодоступных районах, где сегодня даже 4G ловит с большим трудом. Добавим, что на начало 2024 года в России работало 426 провайдеров. 52 компании обеспечивают связь в Москве, 31 компания замечена в Дагестане и ещё 27 в Московской области. В числе лидеров значатся Краснодарский край (21 провайдер), Красноярский край (17 провайдеров), Ростовская область (16провайдеров), ДНР (14 провайдеров), Санкт-Петербург (13 провайдеров), Республика Крым (13 провайдеров) и Иркутская область (11 провайдеров). Было бы неплохо, если бы через 10 лет скорость интернета у вех жителей России увеличилась в 10 раз, ну а фантастические прогнозы относительно 100-кратного прироста кажутся маловероятными. Кто знает, может действительно к 2035 году Россия выйдет в лидеры и окажется на первых позициях в списке стран с самым быстрым интернетом.