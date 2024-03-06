Дженсен Хуанг смог договориться с командой Байдена, а вот Лиза Су не смогла этого сделать

Видные аналитики уже достаточно давно подвергают критике американские санкции, но в последнее время театр абсурда демонстрирует всё меньше связей с реальностью. В США запретили всему миру покупать российскую нефть, но сознательно приобретают её через посредников в Индии. Там ввели против России огромное количество санкций, но только недавно узнали, что ограничения соблюдаются не в полной мере. Мы видим, как Вашингтон давит на союзников в Европе, пытаясь сдерживать потенциал Китая, но результат получается не очень. Вместо того чтобы замедлить развитие полупроводниковой промышленности Поднебесной, ограничения стимулируют рост, а на месте одного запрещённого американского продукта появляется несколько отечественных. Особенно странно, что всё это замедляет рост американской экономики, поскольку крупные производители полупроводниковой промышленности фиксируют снижение продаж.

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Власти США уверены, что нужно и дальше давить, а в это время AMD, NVIDIA и многие другие оказываются в патовом положении. Недавно стало известно о попытке красной команды наладить экспорт графических чипов в Китай. Было потрачено много ресурсов, времени и средств, но в последний момент страдающий деменцией Байден решил запретить Лизе Су поставлять новый чип в Поднебесную. Всё началось с того, что AMD разработала урезанный графический чип, который полностью соответствовал требованиям американского регулятора. Был построен стенд, выпущен прототип, который прошёл все нужные тесты, а в итоге красные были готовы к выпуску полноценного продукта. Что любопытно, Лиза Су явно перестраховалась, поскольку предложенный продукт оказался ощутимо слабее американской версии. По данным Bloomberg, чип для обучения систем на базе искусственного интеллекта имел все шансы попасть на китайский рынок, но в последний момент оказался под запретом. Регулятор отказал в выдаче лицензии, посчитав видеокарту слишком быстрой для китайцев.

Речь идёт об урезанной версии MI300, которая предлагалась с меньшим количеством ядер и имела сниженные тактовые частоты. Это был GPU под названием MI309, а сегодня известно о том, что производство данного продукта остановлено, все заказы отменены. Стратегия Лизы Су не сработала, хотя глава красных копировала действия NVIDIA. Напомним, там вместо флагманского H100 выпустили урезанную версию H800, оказавшуюся популярной на рынке Поднебесной. Даже после того, как по инициативе Байдена были ужесточены правила поставок американских полупроводников в Китай, Дженсен Хуанг нашёл лазейки для, а вот у Лизы Су такой фокус не прошёл. В Bloomberg не уточняют, причины запрета поставок MI309 в Китай, а также не пишут, был ли данный графический чип быстрее, чем H800. Известно, что видеокарта NVIDIA и сейчас доступна на рынке Поднебесной, а к августу 2023 года заказы на китайском рынке достигли 5 миллиардов долларов. Графические ускорители отлично продаются, а недавно Дженсен Хуанг принял решение расширить список продукции, которую будут поставлять в Китай.

Это графические чипы H20, L20 и L2, которые ранее были отправлены специалистам американского регулятора. Эксперты полагают, что все эти продукты прошли нужные проверки и полностью соответствуют требованиям властей. Неясно, каким образом дядюшке Хуангу удалось умаслить чиновников в Вашингтоне, и почему с такой простой задачкой не справилась тётушка Су. Не исключено, что перед нами самый очевидный случай коррупции, но в данном случае причины уже не важны. В последние месяцы заметно снижение спроса со стороны китайских компаний к американской продукции на 4-6%. Аналитики связывают это с появлением собственных разработок. Например, в конце 2023 компания Moore Threads показала GPU под названием MTT S4000. Решение получило 48 Гб видеопамяти с пропускной сносностью 768 Гбит/с. Максимальная производительность равна 25 TFLOPS, тогда как указанный выше H100 от NVIDIA выдаёт немногим больше 50 TFLOPS. Проще говоря, путём масштабирования можно решить проблему санкций, а также стимулировать разработку собственных аналогов. Кстати, у HUAWEI есть ещё более мощный графический чип, который обходит H100 по чистой производительности, но уступает в некоторых сценариях обучения ИИ за счёт технологических особенностей. Нет никаких сомнений, что внутренний рынок Китая будет развиваться, а со временем места американским компаниям там не останется. Со стороны Вашингтона было бы логичным решением вцепиться в рынок Поднебесной и продавать туда как можно больше, но сонный Джо и его команда явно не думают о будущем, полагаясь на сиюминутные победы и достижения.