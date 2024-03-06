Ранее первый майнер уже совершил ряд выгодных транзакций

5 марта 2024 года войдёт в историю как один из самых драматичных дней в истории рынка криптовалют. Примерно до полудня курс основных активов стремительно увеличивался. Индекс страха-жадности превышал все допустимые пределы, а инвесторы скупали Bitcoin в неограниченных масштабах. Всё это подталкивало вверх и другие активы, а в какой-то момент курс цифрового золота достиг нового рекорда, перевалив за 69 тысяч долларов. Пожалуй, для многих инвесторов эта отметка стала последней, поскольку продажи значительно превысили покупательную способность рынка. Первыми начали сливать криптовалюту трейдеры, за ними подтянулись небольшие инвесторы, а в итоге паника охватила обычных пользователей. Как это часто бывает, крупные игроки получили возможность снять сливки, поэтому неопытные инвесторы потеряли как свои вложения, оказавшись в минусе. Вчера вечером казалось, что Bitcoin обвалился ниже 60 тысяч и уйдёт вниз, но Киты выкупили большую часть предложения, что позволило стабилизировать рынок и вернуть его к прежней динамике.

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На утро 6 марта можно констатировать, что цифровое золото вернуло утерянные позиции, тогда как остальные криптовалюты ведут себя не так активно. Особенно сильно пострадали альткоины, которые рухнули намного сильнее, чем Bitcoin. Суточный минус наблюдается для популярных собачьих токенов, но эксперты уверены, что к концу сегодняшнего дня подобные монеты выйдут в плюс. Аналитики рассказывают о том, что 5 марта случилось ещё одно знаковое событие, которое позволяет пересмотреть отношение к так называемым «мёртвым» монетам. Всё дело в том, что значительное количество ВТС никто не трогал уже достаточно давно. Часть монет принадлежит исчезнувшему Сатоши Накамото, тогда как другие считаются «мёртвыми». Предполагается, что владельцы просто забыли свои пароли, поэтому сегодня не могут вернуть доступ к потерянной криптовалюте. Что же, похоже многие владельцы подобных состояний просто ждут своего часа, что подтвердилось 5 марта, когда один из первых майнеров привёл в действие 1000 ВТС, добытых в 2010 году. Все монеты принадлежат раннему майнеру, а 5 марта были проданы по самому высокому курсу в истории. Владелец запутывал следы и использовал для этого серию переводов. Установить имя майнера невозможно, но аналитики пишут, что у него осталось ещё достаточно криптовалюты для продажи. В 2010 Bitcoin добывался чрезвычайно легко, а одна монета стоила 0.39 доллара. 1 марта 2024 года таинственный фермер продал 2000 монет, ну а в будущем ожидается появление значительного количества первых ВТС на рынке.

Вообще, поведение майнера вызывает повышенный интерес среди аналитиков, ведь он проявляет активность каждый раз, когда на рынке происходит что-то важное. С 2010 года он появлялся на горизонте всего несколько раз, а за это время вывел 17 000 ВТС. Первое движение отмечалось 11 марта 2020 года. После того майнер осуществил ряд небольших транзакций 11 октября 2020 года, 7 ноября 2020 г, 8 ноября 2020 г, 27 декабря 2020 г, и 3 января 2021 г, 10 января 2021 г, 25 января 2021 г, 28 февраля 2021 г и 23 марта 2021 г. В какой-то момент возникли предпосылки для падения курса первой криптовалюты, поэтому майнер начал активнее выводить средства 9 июня 2021 г, 10 ноября 2021 г и завершил 12 ноября 2021 г. После этого он взял длительную паузу и появился только 4 декабря 2023 года, когда рынок начал восстанавливаться. О переводах 1 и 5 марта вы могли прочесть выше. Обратите внимание, что марте 2020 года цены на BTC колебались между 7953 долларами и чуть ниже 4000 долларов всего за 24 часа. Последняя транзакция в 2021 году совпала с пиковой стоимостью цифрового золота, а вчера он воспользовался ростом Bitcoin до 69 000 долларов за монету.

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы курс первой криптовалюты может превысить 100 тысяч долларов. Уже в апреле нас ждёт халвинг, что приведёт к снижению количества монет в каждом добытом блоке в 2 раза. Ожидается, что подобный алгоритм окажет позитивное влияние на курс цифрового золота, но даже сегодня Bitcoin продолжает набирать динамику. Происходит это не только благодаря фундаментальным показателям, но и за счёт повышенного спроса. В настоящее время на счету 10 Bitcoin-ETF фондов находится порядка 1 миллиона ВТС. Крупные инвесторы продолжают заливать криптовалюту деньгами, а майнеры уже не могут выбрасывать на рынок большие объёмы монет. Большая часть ликвидности была распродана ещё в 2022 году, тогда как в 2023 происходила стабилизация рынка. Эксперты отмечают растущий разрыв между спросом и предложением, поскольку Bitcoin-ETF фонды и не думают снижать обороты. Такими темпами даже без халвинга цифровое золото может подорожать до 100 тысяч к апрелю, но как будет на самом деле мы предсказывать не берёмся. Ясно одно, первые майнеры следят за рынком и получают невероятные прибыли, потратив всего несколько месяцев на добычу актива, считавшегося в те времена бесполезным.