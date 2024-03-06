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Bublik1
Цикличная перезагрузка HyperOS на смартфонах Xiaomi появилась на MIUI и приводит к сбою обновления
Самое простое решение проблемы заключается в отключении автоматического обновления на смартфоне

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Долгое время Xiaomi не воспринимали за серьёзного игрока, но с годами низкие цены и высокое качество продукции сделало компанию популярной. В какой-то момент китайцы вышли из среднего ценового сегмента и начали выпускать дорогостоящие смартфоны, превосходящие по основным характеристикам iPhone. Со временем пользователи привыкли к такому положению дел, а также перестали обращать внимания на особенности прошивки MIUI. Созданная на базе Android оболочка имеет ряд серьёзных отличий от оригинала, но никто не ожидал, что Xiaomi так стремительно откажется от популярной прошивки. Вместе с выходом 14-й серии флагманских смартфонов в 2023 году на рынок вышла HyperOS. Это полноценная операционная система, которая создана на базе Android Open Source Project и представляет собой открытую платформу для разработчиков. 

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Работа над данной версией ОС ведётся силами сотрудников Google, а HyperOS имеет полную совместимость со всеми приложениями, работающими на Android. Китайские продажи новых серий мобильных телефонов с HyperOS начались уже несколько месяцев назад, но в Европу операционная система не спешила. Как оказалось, международные версии смартфонов работают на MIUI, что вызвало некоторое удивление у экспертов. В какой-то момент на официальном сайте Xiaomi появился список аппаратов, которые должны получить HyperOS в рамках первой волны. Началась рассылки образов, но радостное событие было омрачено неприятными новостями. Как выяснилось, попытки обновить телефон в некоторых случаях приводит к так называемой цикличной перезагрузке. Это процесс, во время которого устройство не может пройти одну из стадий установки операционной системы. Но поскольку происходит это на поздних стадиях, то вернуться к ранее установленной ОС уже не выходит. Аппарат превращается в кирпич, а сделать ничего нельзя. 

Сколько точно пользователей пострадало, неизвестно, но неделю назад представители китайской компании подтвердили существование проблемы и приостановили рассылку обновлений. Пользователям, которые столкнулись с цикличной перезагрузкой, предлагалось воспользоваться помощью специалистов. Даже в этом случае настройки и программное обеспечение терялось, поскольку требовалось восстановление через специальный режим во внутренней подсистеме. Частично данные можно восстановить если пользователь помнит логин и пароль к аккаунту Google, но в данном случае важно лишь то, что проблема существует. Xiaomi не указывала сроки выпуска более зрелой прошивки, но неожиданно вчера стало известно, что цикличная перезагрузка появилась и на смартфонах, работающих на базе MIUI. Согласно информации на сайте китайской компании, изначально обновление предназначалось для HyperOS, но каким-то образом попадает на аппараты с MIUI. Это вызывает проблемы с совместимостью, а в настоящее время Xiaomi признала проблему и удалила обновление. Прямо сейчас установить его уже нельзя даже принудительно, а разработчики кастомных прошивок приостановили выпуск новых образов на базе нескольких последних версий HyperOS и MIUI. 

Отмечается, что пострадало небольшое количество пользователей. Сколько бы аппаратов не перешло в цикличную перезагрузку, потребуется полное восстановление из оригинального образа. Он доступен через внутреннюю подсистему, а при желании данным способом можно воспользоваться без обращения к экспертам. Важно обращать внимание на те или иные пункты, поскольку неверный выбор способен полностью очистить внутреннюю память. Нашим читателям, у которых есть один из актуальных смартфонов Xiaomi, мы советуем отключить в настройках автоматическое обновление хотя бы на месяц. Ничего страшного не случится, если вы получите новую операционную систему немного позднее других. Инсайдеры не знают, когда китайская компания решит все проблемы, а значит ожидание – это самое простое и безболезненное решение. Ниже вы можете увидеть предварительный список мобильных телефонов и планшетов, которые пострадали в ходе циклической перезагрузки. Список неполный, поскольку в некоторых странах обновление на отдельные смартфоны выходит по уникальному графику. Xiaomi пока только разбирается в проблеме, а значит неясно, в чём причина возникновения цикличной перезагрузки. Известно, что она возникает не всегда, а значит существует приложение или ряд настроек, приводящие к сбою. Неясно, наблюдаются ли сложности на китайском рынке, либо цикличная перезагрузка стала неприятным сюрпризом и доступна исключительно в глобальной версии HyperOS и MIUI.

  1. Redmi Note 13
  2. Redmi 12 5G
  3. Xiaomi 13 Pro
  4. Redmi Note 13 Pro
  5. Redmi 11 Prime
  6. Redmi Pad
  7. Redmi Note 13 Pro +
  8. Redmi Note 12 Pro +
  9. Redmi Note 12
  10. Redmi Note 12 Pro
  11. Xiaomi Pad 6
  12. Redmi 12C
  13. Xiaomi 12 Pro

Также стоит обратить внимание владельцам указанных ниже телефонов, поскольку выход операционной системы запланирован на ближайшие месяцы. Как уже было сказано выше, оптимальное решение заключается в том, чтобы скачать обновление уже после того, как его протестирует значительная часть других пользователей. 

  1. Redmi Note 11 Series
  2. Redmi K50i
  3. Xiaomi 11 Ultra
  4. Redmi 13C Series
  5. Redmi 12
  6. Xiaomi 11i
  7. Xiaomi 11i HyperCharge
  8. Xiaomi Mi 10
  9. Xiaomi 11 Lite
  10. Xiaomi 11T Pro
  11. Xiaomi Mi 11X
  12. Redmi 11 Prime 5G
  13. Xiaomi Pad 5
#xiaomi #miui #hyperos
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