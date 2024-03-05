Прежде всего ответьте мне и себе на вопрос: для чего обычному геймеру может потребоваться GeForce RTX 4090? Если вы спросите меня, то я не вижу ни одного сценария, в котором мне такая видеокарта могла бы пригодиться. Мало того, уже 3 месяца я вообще сижу без игр, поскольку ничего нового не выходит. Некоторые наши читатели тут же начнут предлагать старые классические игры, но всё это хорошо только в том случае, если вам 20 лет, а времени на развлечения достаточно. Со временем начинаешь понимать, что дел слишком много, а тратить время на повторное прохождение одних и тех же игр неразумно. Сразу замечу, что Ведьмак 3 – это исключение из правил. Его я прошёл 3 раза, но больше точно не планирую. Последний заход был на полтора месяца, в ходе чего удалось выполнить все квесты и попробовать ранее не используемые концовки.

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Я не сторонник бюджетных компьютеров, но прекрасно понимаю, что многие наши читатели не могут себе позволить систему за 150 тысяч рублей. На самом деле даже 75 тысяч есть не у каждого, но тут уж ничего не поделать. Некоторые наши блогеры собирают виртуальные сборки и за 60 тысяч, но в данном случае я исходил из того, чтобы компьютер как можно дольше оставался актуальным. Называть его быстрым я бы не стал, но свои задачи он выполняет. Если у вас есть 5 минут свободного времени или же вам требуется современная недорогая игровая сборка, то давайте изучим, что можно купить здесь и сейчас, и удастся ли мне вложиться в 75 тысяч рублей. Сумма взята с потолка и в переводе на иностранную валюту составляет 820 долларов. Повторюсь, для личного компьютера я потратил бы больше, но сегодня у нас экономная сборка для массового потребителя, способная тянуть все игры в разрешении 1080р и даже 2К. Кстати, я хотел бы остановиться на процессоре и видеокарте производства AMD, поэтому фанатам конкурирующих лагерей придётся немного потерпеть.

Смотреть в сторону новой платформы АМ5 я сразу же не советую. Вы потратите больше денег, но получите примерно аналогичную производительность. Есть на АМ5 перспективные варианты, но там один только процессор стоит 35 тысяч рублей и дороже, поэтому давайте остановимся на народной АМ4. Многие наши читатели считают подобные процессоры устаревшими, и отчасти правы. Добиться рекордных показателей от Ryzen 5 5600X невозможно, но свои задачи в играх он выполняет довольно неплохо. Камень имеет 6 ядер, а минус лишь в не самых высоких тактовых частотах. Что поделать, в прошлом поколении AMD ещё не научилась разгонять свои камни свыше 5 ГГц в заводских условиях. Долгое время Ryzen 5 5600X оставался самым популярным камнем на рынке, поэтому даже сегодня к нему стоит присмотреться.

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И сразу же переходим к материнской плате. Выбор здесь огромный, а многие предпочитают продукцию на базе чипсета В450. Вполне неплохо, но я бы выбрал материнскую плату GIGABYTE на базе В550. Есть материнские платы и дешевле, но здесь вас ждёт доступ ко всем современным интерфейсам, включая PCIe 4.0. Пятое поколение остаётся слишком дорогим даже для энтузиастов, а я не агитирую вас тратить на твердотельный накопитель слишком много денег. Материнская плата плохо себя показывает в разгоне и не подойдёт для более мощных камней типа Ryzen 9 5900X. Об апгрейде лучше не думать, но большая часть владельцев ПК эксплуатирует железо до тех пор, пока оно не ломаются или не начинает жутко тормозить даже при просмотре видео. Именно поэтому давайте тематику апгрейда оставим до следующего материала.

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Покупать 32 Гб оперативной памяти я вам тоже не рекомендую. В сети есть тесты, авторы которых приходят к выводам, что в играх достаточно и 16 Гб. Некоторые изменения наблюдаются в 4К, но в целом там нужен совершенно другой процессор и видеокарта за 100 тысяч рублей. Ничего подобного в данной сборке нет, а значит 2 планки производства Kingston будут весьма кстати. Выбранная ОЗУ не обладает выдающимися показателями и весьма туго разгоняется. Скорее всего, владелец компьютера за 75 тысяч рублей не будет заниматься такими глупостями, ну а мы оставим орверклокинг зажиточным энтузиастам. Всё вполне просто и с твердотельным накопителем. Переплачивать за Samsung не имеет смысла, поэтому мы берём недорогой Kingston. Вообще, ещё месяц назад в продаже было несколько интересных вариантов, но в последнее время всё это благополучно с прилавков исчезло. Вполне возможно, что сказываются санкции, ведь поставщики везут в Россию ограниченное количество товара, поэтому стараются взять только наиболее востребованные модели. Даже в случае компьютера для 1080р покупать SSD объёмом меньше 2 Тб не советую. От того, что у вас не самая мощная система, игры меньше занимать памяти не станут, поэтому берём 2 Тб и наслаждаемся нормальной скоростью. Выбранный твердотельный накопитель надёжный и уже многократно это доказал.

Поскольку я изначально решил собрать компьютер на базе продукции AMD, то предлагаю остановиться на Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта быстрее GeForce RTX 3060 и отлично вписывается в указанные ценовые рамки. Если вы купили монитор с разрешением 2К, то можно использовать технологию масштабирования. Это позволит оставаться в высоком разрешении с минимальными потерями качества картинки. У Radeon RX 6650 XT есть 8 Гб видеопамяти, чего вам точно хватит для 1080р и средних настроек в 2К. Требования к играм растут, но я полагаю, что видеокарта будет актуальна даже через 4 года. Radeon RX 6650 XT отличается низким потреблением, поэтому отлично впишется в выбранную материнскую плату и не потребует дорогого блока питания.

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И всё же, брать бюджетный блок питания я бы не стал. Давайте остановимся на Chieftec за 4 тысячи рублей. По сути, такого блока питания нам хватит с головой, а из приятного значится поддержка стандарта энергосбережения 80 PLUS Bronze. Таким образом большая часть мощности будет расходоваться рационально, а с учётом низкого потребления нашего ПК, этого будет достаточно. Ну и завершим на системном блоке производства PowerCase. Он компактный и обладает достаточным количеством свободного места для размещения наших комплектующих. Из приятного у него есть несколько кулеров, которые не позволят горячему воздуху долго задерживаться внутри корпуса. Имеются в наличии яркие огоньки, но всё это отключается на материнской плате или путём физического отсоединения контактов. Как я и обещал, стоимость сборки не превысила 75 тысяч рублей, ну а вам потребуется ещё система охлаждения для процессора. Стоит такое удовольствие полторы тысячи рублей, поэтому я не стану уделять таким мелочам слишком много времени. Как я уже писал выше, можно собрать компьютер и дешевле, но у него точно будет менее скоростная видеокарта, меньший по объёму твердотельный накопитель и скромный процессор. Некоторые наши читатели советуют брать основу на вторичном рынке. Неплохое решение, но в этом случае убедитесь в том, чтобы компьютер работал стабильно. Если вдруг материнская плата окажется в плохом состоянии, то рассчитывать на стабильность и тем более на доступ к играм не выйдет. Потребуются дополнительные инвестиции, а конечная сумма может оказаться даже выше, чем в новой сборке. Учитывайте такие мелочи при выборе компьютера, ну а у меня на этом всё.