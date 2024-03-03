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Bublik1
Сколько стоит и что умеет российский дрон-камикадзе «Пиранья», подбивший американский танк Abrams
Рассмотрим технические характеристики и стоимость беспилотника "Пиранья-10"

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Украинское командование получило танки Abrams ещё прошлой осенью, но не только не выводило технику в зону боевых действий, но и тщательно скрывало её место дислокацию. Если американские танки и попадали в объектив, то случалось это в тыловых лагерях, где обеспечивалась относительная безопасность. После потери Авдеевки ВСУ столкнулись с целым рядом сложностей. Часть техники вывести из города не удалось, а в итоге пришлось использовать неприкосновенный запас. Военкоры пишут, что первый Abrams был уничтожен за считанные минуты. Оператор разведывательного беспилотника заметил танк, сообщил об этом вышестоящему офицеру, а после этого по танку прилетали сразу несколько дронов-камикадзе. Первоначально сообщалось, что использовались два «Ланцета», но уже на следующий день стало ясно, что отличился ещё один отечественный БПЛА под названием «Пиранья-10».

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Что любопытно, подвиги беспилотника на этом не завершились, ведь уже 1 марта были подбиты ещё 2 американских танка, которые в срочном порядке закрывали бреши, образовавшиеся после отступления основной группировки. Украинские источники сообщают, что все три танка получили незначительные повреждения. Якобы, после ремонта техника снова вернётся в строй. Вполне возможно, что так и будет, но на видео ясно, что происходит возгорание танка. Детонации не наблюдается, но можно с уверенностью сказать, что подобные повреждения не обходятся без сгоревшей проводки, а также части электронных компонентов. Восстановление потребует времени, а значит три танка будут выведены из состава ВСУ. Танков у украинской армии и так немного, а потеря сразу трёх машин может и не является критичной, но постепенно снижает тактические возможности всей группировки. Вообще, в прессе можно встретить массу информации о российских дронах, тогда как серия «Пиранья» незаслуженно обделена вниманием. Давайте изучим несколько основных моментов интервью руководителя по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро (СКБ) «Пиранья», которое он дал «Известиям».

Прежде всего сообщается, что «Пиранья-10» является наиболее мощной моделью, обладающей максимальной грузоподъёмностью в серии. Он способен взять на бор до 4.5 килограмма полезной нагрузки. Максимальная скорость достигает 140 км/ч, а дальность работы ограничивается только массой боевой части и поставленными задачами. В случае, если необходимо уничтожить действительно серьёзную цель, то придётся подойти к противнику на расстояние 8 километров, а также не превышать скорость 90 км/ч. В этом режиме дрон-камикадзе может нести максимальную нагрузку, тогда как часто используются боеприпасы массой не больше 2 килограмма. Такой вес позволяет доставать цели на расстоянии свыше 13 километров. Одной из главных фишек беспилотника является высокая защищённость от средств радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что большинство подобных дронов теряют картинку послу удаления от оператора на расстояние 100-500 метров, тогда как в случае с «Пираньей» изображение остаётся кристально чистым. Устройство обладает повышенной сопротивляемостью стандартным системам РЭБ, за счёт чего может эффективно использоваться на передовой. 

Вес самого беспилотника вместе с аккумулятором составляет 1.4 килограмма, а инженеры Симбирского конструкторского бюро выпускают несколько различных моделей. Есть упрощённая версия «Пиранья-7», способная нести меньшую нагрузку, а также модель с тепловизором. Также существует более продвинутая версия «Пиранья-10 Смарт», которая за счёт использования нейросети способна уходить от действия систем РЭБ и использовать автономную систему для нанесения ударов по цели, если контакт с оператором будет прерван. Судя по тем данным, что нам удалось найти, купить один беспилотник можно за 50 тысяч рублей и дороже. Комплектация не самая широкая, ведь отдельно потребуются FPV-очки для управления, которые подходят к любому дрону серии «Пиранья». Стоят они 40 тысяч рублей. Пульт управления, который также покупается для оператора, обойдётся в 18 тысяч рублей. Устройство для быстрой зарядки сразу нескольких аккумуляторов обойдётся в 10 тысяч рублей, а обычный блок питания стоит 4000. Цифровой ретрансляторов сигнала стоит 35 тысяч рублей, ну а ретранслятор управления оценён в 25 тысяч рублей. Производитель обладает возможностями для выпуска дронов-камикадзе партиями, а сегодня российские волонтёры закупают подобные беспилотники для той или иной части российской армии. Как вы могли заметить, удовольствие не из дешёвых, но эффект от подобных аппаратов огромен, ведь две «Пираньи» остановили движения танка, который до этого считался одним из самых лучших и защищённых на планете. 

#сво #военные технологии #беспилотники #abrams #дрон-камикадзе #пиранья-10
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