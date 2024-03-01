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Bublik1
Украина стремительно теряет статус мировой житницы, поскольку свыше 30% посевных полей загрязнены
Одновременно с этим Украина теряет население, вернуть которое будет непросто

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Украинский конфликт уже давно вышел за пределы локального и превратился в арену для противостояния сил НАТО и России. Западные страны пока открыто не посылают своих солдат в бой, но разговоры о подобных миссиях уже идут. Озвучивший витавшую в воздухе идею Макрон столкнулся с яростным противодействием, но многие российские военкоры пишут, что на Донбассе есть целые отряды из польских спецназовцев, которые перед отправкой в Украину были уволены из вооружённых сил. Конфликт постоянно подпитывается при помощи отправок оружия, но в какой-то момент Зеленский столкнулся с тем, что отправлять в бой уже не кого. При помощи агрессивной мобилизации можно собрать какое-то количество мужчин, но даже в этом случае не избежать острого противодействия, тогда как новый законопроект вызвал недовольство среди населения. Власти пытаются сгладить эффект, внося поправки и убирая самые спорные пункты, ну а в это время люди продолжают покидать территорию страны. 

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Называются самые различные исходы завершения конфликта. Некоторые эксперты уверены, что к России отойдут южные, восточные и северные области, а Польша и заберёт себе запад Украины. О судьбе Киева часто спорят, а в итоге можно предположить, что именно на основе столицы и нескольких областей будет сохранено нейтральное государство, выступающее как правопреемник Украины. Но даже если после завершения конфликта большая часть территории Украины сохранит суверенитет, то вернуть сбежавшее население окажется не так просто. Миллионы граждан десятилетиями мечтали покинуть страну, ну а Европа пусть и без большого энтузиазма, но продолжает принимать беженцев. Очевидно, что власти будущей Украины столкнутся с мощнейшим демографическим кризисом, который по масштабам будет сопоставим с положением после Второй мировой. На первое место встают социальные и экономические проблемы, ну а аналитики отмечают, что есть и другие сложности, с которыми столкнётся новая власть. В данном случае уже не важно, частью чего будет Украина, а в данном случае речь о масштабном загрязнении. 

Напомним, до начала СВО более 400 миллионов человек по всему миру так или иначе зависели от поставок продовольствия из Украины. Вот только около 30% территории страны с тех пор подверглась загрязнению, ну а это сравнимо с площадью средней по размеру европейской страны. Аналитики отмечают, что налицо экологическая катастрофа невероятных масштабов, ведь плодородные почвы наполняются опасными соединениями и становятся непригодны для выращивания зерна и других культур. Части боеприпасов и химического оружия станут проблемой для нескольких поколений, поскольку восстановить землю после завершения конфликта будет очень непросто. Известно, что боеприпасы и оружие выбрасывают токсичные элементы, такие как свинец, кадмий, мышьяк и ртуть, в почву. Без идентификации и регистрации потенциальных зон загрязнения вредные вещества могут попасть в пищевую цепь, представляя угрозу глобальной продовольственной безопасности и экспортным возможностям страны. В настоящее время характер и масштабы загрязнения оценить невозможно, но бездумное уничтожение продовольственного потенциала не обойдётся без разрушительных последствий. 

Ну а в качестве пострадавших будут в первую очередь местные жители, которые потеряют возможность возделывать огороды и плодородные поля. Баланс на мировом рынке восстановится, а на место Украины придут другие игроки. К примеру, Россия готова взять на себя часть обязательств по снабжению зерновыми беднейших стран Африки. Что до характера загрязнений, то в первую очередь стоит обратить внимание на американские власти, отправлявшие в Украину кассетные снаряды и поощрявшие использование химического оружия. Британцы и вовсе поставили танки, стреляющие снарядами с обеднённым ураном, а за 2 года таких фактов накопилось немало. Страны Запада запустили проект, направленный на оценку ущерба сельскохозяйственным угодьям Украины. И всё бы ничего, если бы там перестали заваливать Киев оружием, лишь увеличивая площадь загрязнения. Специалисты из Англии и Швейцарии планируют заняться картографированием, экологическим мониторингом, с целью оценки последствий ущерба для мировой продовольственной безопасности. Озвучиваются довольно серьёзные научные планы, но пока всё это больше похоже на проект по освоению денег, результаты которого окажутся близкими к нулевым. 

Аналогичный проект доверен Эстонии. Там на конфискованные у России деньги занимаются оценкой общего ущерба конфликта для экономики Украины. Все средства будут благополучно освоены, что вполне в духе союзников киевского режима. Свою помощь предлагают и США, обещающие заняться разминированием обширных территорий. Там напоминают, что с 1993 года инвестировали в разминирование по всему миру порядка 4.2 миллиарда долларов. В данном случае американцы забывают, что стали инициаторами большей части конфликтов по всему миру, поэтому все это не акт доброй воли, а прямые обязательства. Как долго продлиться конфликт, вам не скажут даже видные аналитики. Многие эксперты связывают завершение СВО с победой Трампа на выборах, но переменных так много, что назвать точные сроки не представляется возможным. Ну а пока новое оружие продолжает поступать в Украину, а доступных ресурсов становится всё меньше, в это время мировая житница стремительно теряет потенциал, превратившись в поле боя между сильными мира сего. 

#украина #экономика
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