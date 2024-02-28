Пока аналитики спорят о причинах взрывного роста мемных токенов, инвесторы зарабатывают миллионы долларов

Эксперты полагают, что февраль войдёт в историю как один из самых успешных месяцев для тех, кто производил инвестиции в криптовалюту. Bitcoin стремительно растёт и уже стоит больше $58 тысяч. Звучат самые разнообразные прогнозы. Как обычно, есть группа аналитиков, ожидающая большого обвала. На самом деле вливания в спотовые ETF-Bitcoin достигли критически высоких отметок, а всё это напоминают большую пирамиду. Так уже не раз было, когда сотни тысяч людей покупали криптовалюту на десятки миллиардов долларов, а после наблюдали за тем, как деньги стремительно сгорают, растворяясь в кошельках бирж и крупных игроков. И всё же, наиболее сильна позиция аналитиков, ожидающих от цифрового золота новых рекордов. Некоторые предполагают, что к середине апреля, когда случится халвинг, первая криптовалюта подорожает до $70 тысяч, а снижение количества монет в блоке приведёт к взрывному росту. Всё это возможно, но пока мы становимся свидетелями настоящего ралли, на вершине которого находится не Bitcoin.

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Как видите, за неделю первая криптовалюта подорожала на 13.64%. Это немало, но настоящие рекордсмены замечены среди мемных токенов. Многие наши читатели уже забыли о существовании подобных монет, ну а энтузиасты, инвестировавшие туда свои деньги, рапортуют о невероятных доходах. Отметим, что положение на рынке стремительно меняется, поэтому к моменту, когда вы прочтёте эти строки, лидеры могут уступить место новичкам. И всё же, на данный момент невероятную динамику демонстрирует мемный токен Pepe (PEPE). Как видите, за сутки он подорожал на 40%, а за неделю поднялся на целых 153%. Неплохую динамику ночью демонстрировал dogwifhat (WIF), который за короткий промежуток времени подорожал на 47%. К настоящему моменту данный актив пошёл вниз, а эксперты полагают, что причина заключается в недостаточной уверенности в перспективах новой криптовалюты. Аналитики не видят причин для такого бурного роста и называют происходящее спекуляциями со стороны крупных игроков. Кому-то выгодно раскачать рынок, поэтому было решено начать с относительно популярной монеты.

В качестве главной цели была выбрана PEPE, вслед за которой пошли вверх и другие мемные токены. Благодаря таким действиям рыночная капитализация PEPE увеличилась больше чем в 2 раза и в настоящее время перевалила за $1.2 миллиарда. Актив вошёл в 100 наиболее дорогих и продолжает бить рекорды. По мнению руководителя ContentFi Labs, главная причина роста мемных криптовалют заключается в стремительном подорожании Ethereum и Bitcoin. Трейдеры и инвесторы фиксируют огромные прибыли, но не рискуют все деньги вливать обратно в основные монеты. Поскольку прибыль огромна, то возникает интерес к рискованным операциям, ну а многие помнят, что мемные токены способны приносить колоссальные дивиденды за короткий промежуток времени. Стоит обратить внимание, что бычьй тренд демонстрирует и главная мемная криптовалюта – Dogecoin. За неделю актив подорожал на 16%, а эксперты ожидают новых рекордов. На этом фоне Разработчики анонсировали новое обновление Dogecoin Core 1.14.7, что позволит начать копать токен не беспокоясь о безопасности. Считается, что выход обновления станет отличным стимулом для роста и приведёт к настоящему ралли мемных токенов.

Давайте приведём другие примеры подобных активов, которые в последнее время демонстрировали отличные показатели. Так, 27 февраля Bonk (BONK) подорожал на 18%, но это мелочи по сравнению с тем, что только за последние 6 месяцев курс токена увеличился на 6000%. Случилось это благодаря интеграции токена в смарт-контракты Saga, созданные разработчиками Solana. Ну а пока инвесторы присматриваются к мемным токенам, некоторые счастливчики рассказывают о невероятных историях успеха. Например, один из трейдеров смог заработать $1 миллион, вложившись в Dogwifhat. Осенью 2023 парень купил 2.58 миллиона монет на $310. Сумма тогда ему казалась незначительной, ну а вчера стоимость всех монет данного трейдера превысила $1.4 миллиона. Как уже было сказано выше, не всем мемным токенам суждено удержаться на пике. Сложность заключается в том, чтобы почувствовать момент, когда стоит выводить деньги, но на такое способны единицы. Некоторые годами ждут своего часа, но так и не решаются ухватить удачу за хвост. Ну а бывают случаи, когда даже незначительные инвестиции превращают человека в миллионера. Похоже, 2024 год будет интересным, ведь именно мемные токены обладают уникальной инвестиционной привлекательностью и способны как разорить, так и обогатить человека.