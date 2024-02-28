Ещё пять лет назад обычный геймер платил за видеокарту порядка 300 долларов, тогда как небольшая группа энтузиастов могла себе позволить потратить на развлечения больше 500 долларов. В какой-то момент стоимость графических чипов начала стремительно расти, а во времена дефицита полупроводников любители компьютерных игр платили в среднем около 1000 долларов за 1 видеокарту. С тех пор настольные решения подешевели, но так и не вернулись к отметкам, который наблюдались много лет назад. Вполне возможно, что мы уже никогда не увидим флагман NVIDIA за 700 долларов, а в будущем видеокарты продолжат дорожать.

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И здесь есть только два варианта: либо геймеры стали богаче, либо Дженсен Хуанг совсем потерял связь с реальностью и активно пользуется монопольным положением на рынке. Первое предположение явно не соответствует истине, тогда как сегодня дела у NVIDIA идут отлично, а значит ожидать значительных скидок не стоит. Крупные компании готовы платить любые деньги за доступ к высокопроизводительным решениям для обучения ИИ, а рядовые пользователи смотрят на всё это с удивлением, ведь ещё никогда видеокарты не были такими дорогими. При этом спрос на видеокарты не увеличивается, а мы с вами рассмотрим несколько вариантов, которые лучше всего продавались в феврале в европейских и американских магазинах. Давайте обойдёмся без первых и последних мест, ведь всё и так очевидно. В США лучше всего расходится продукция от дядюшки Хуанга, тогда как в Германии предпочитают видеокарты от тётушки Су.

Начнём. Довольно неплохо продаётся Radeon RX 7800 XT. Видеокарта имеет 16 Гб видеопамяти и отлично справляется с играми в разрешении 2К. При необходимости её можно использовать и в 4К, а 16 Гб видеопамяти станут отличным подспорьем для самых требовательных геймеров. Как видите, в российской рознице за Radeon RX 7800 XT просят 55 тысяч рублей, ну а это 550 евро. В США видеокарту можно купить немного дешевле, тогда как в Европе за неё придётся выложить на 50 евро дороже. В данном случае можно констатировать, что стоимость весьма привлекательная, а сама Radeon RX 7800 XT впервые после релиза GeForce RTX 4070 Super выглядит конкурентной.

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Кстати, GeForce RTX 4070 Super также считается одной из самых популярных в американской рознице и бойко расходится среди геймеров. Многие модели доступны за 600 долларов, а вот в России с этим проблемы. Как видите, одна из самых недорогих моделей с двумя кулерами оценена в 68 тысяч рублей, а это значительно дороже указанной выше Radeon RX 7800 XT. Отметим, что видеокарта NVIDIA всё же быстрее, но в сложившихся условиях платить за дополнительные 10% к скорости целых 200 долларов считаем неуместным решением. Возможно, когда GeForce RTX 4070 Super подешевеет хотя бы до 63 тысяч, можно будет рассмотреть покупку этой видеокарты более реально.

Рекордные продажи по всему миру демонстрирует GeForce RTX 4070. Как оказалось, скидка в размере 50 долларов сделала своё дело, ведь покупателей видеокарты за 550 баксов намного больше, чем было за 600. У GeForce RTX 4070 всё те же 12 Гб видеопамяти, а сама она способна тянуть все игры в 2К на максимальных настройках графики. Количество кадров в секунду будет ниже, чем с использованием GeForce RTX 4070 Super, но вопрос выбора лежит в финансовом поле. В российских реалиях разница между двумя видеокартами достигает 100 долларов, но GeForce RTX 4070 также выгодна, как и в иностранных магазинах. Стоит помнить, что за ту же цену доступна более скоростная Radeon RX 7800 XT, о которой мы писали выше.

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На первом месте в целом ряде магазинов США остаётся GeForce RTX 3060. Геймеров привлекают 12 Гб видеопамяти и надежда на длительный жизненный цикл. Сказать об этой видеокарте ничего плохого мы не можем, ровно как и хорошего. Всё дело в том, что за последние 2 поколения ценовой сегмент от 300 до 350 долларов практически остановился в развитии. Например, в далёком 2019 в продажу поступила GeForce RTX 2060 Super, которая стоила 400 долларов, но по скорости примерно соответствует GeForce RTX 3060. Как видите, сегодня за более новую видеокарту просят 300 долларов, а эксперты полагают, что следующее поколение пользовательской графики, которое поступит на прилавки уже в этом году, предложит значительный прирост быстродействия именно в среднем ценовом сегменте. Таким образом жизненный цикл GeForce RTX 3060 может вас сильно разочаровать.

Точно то же можно сказать и о GeForce RTX 4060, которая поступила в продажу в 2023 году. Видеокарта стала настоящим разочарованием, не предлагая ровным счётом ничего нового. Так, она вместо 12 Гб видеопамяти получила всего 8 Гб, не говоря уже о скромной 128-битной шине. Кроме того, никакого прироста быстродействия замечено не было, а в результате вы можете купить GeForce RTX 4060 за 32 тысячи рублей. В Европе цена даже выше, ну а для этой видеокарты верно всё то, что было сказано выше, ведь прирост быстродействия остановился, а рынок требует развития. Не исключено, что с переходом на более новый технологический процесс NVIDIA всё же решится порадовать массовых пользователей, но случится это только в 2025 году, ведь раньше релиза GeForce RTX 5060 не будет. Пока же GeForce RTX 4060 может предложить доступ к технологии DLSS 3.0, вытягивая даже самые сложные сцены в разрешении 1080р. Использовать видеокарту для 2К можно, но лучше не стоит, ведь в этом случае придётся довольствоваться средними настройками графики.

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По какой-то загадочной причине спросом пользуется Radeon RX 7900 XT. Увы, но в российской рознице перспектив у этой видеокарты нет. Согласитесь, что выложить почти 100 тысяч рублей на развлечения могут единицы. Ну а всё это резко контрастирует с розницей США, где за Radeon RX 7900 XT просят 750 долларов. В Европе стоимость выше, ну а мы пока не можем рекомендовать Radeon RX 7900 XT. Российские геймеры относятся к такой видеокарте прохладно, а в целом решения AMD в отечественной рознице высоким спросом не пользуются. Видеокарта может предложить 20 Гб видеопамяти, но даже в 4К такое количество излишне, ведь куда важнее разумная стоимость, чего у Radeon RX 7900 XT не наблюдается.

В число наиболее популярных видеокарт входит GeForce RTX 4060 Ti. Как видите, за 40 тысяч рублей у вас есть реальная возможность получить стабильное количество кадров в секунду даже в разрешении 2К. Ожидать такого же количества кадров в секунду, как на более дорогой GeForce RTX 4070 не приходится, но и цена здесь на целых 20 тысяч рублей ниже. Давно известно, что геймеры голосуют рублём, поэтому даже с 8 Гб GeForce RTX 4060 Ti смотрится перспективнее, чем более дорогая GeForce RTX 4070. Добавим, что многое зависит от вашего благосостояния, которое определяет отношение к тому или иному продукту.

Radeon RX 7700 XT не входит в перечень самых продаваемых видеокарт, хотя обладает достаточно высокой производительностью. Причина в том, что изначально AMD неверно определила позиционирование для своей видеокарты, что сделало её слишком дорогой. Как оказалось, менее скоростная GeForce RTX 4060 Ti за 400 долларов намного привлекательнее для покупателей, чем Radeon RX 7700 XT, за которую просят 450 долларов и больше. Сегодня стало известно об официальном снижении цены на видеокарту AMD на целых 30 долларов. Было бы более правильно уровнять её в стоимости с GeForce RTX 4060 Ti, но красные всегда используют полумеры. Будем надеяться, что такой шаг позитивно скажется на конечной стоимости Radeon RX 7700 XT, ведь платить за неё сегодня 50 тысяч рублей – это крайне сомнительный шаг. Вообще, это не все видеокарты, которые неплохо продаются в Европе и США, ведь в список входят несколько продуктов AMD прошлого поколения. Некоторый интерес вызывают флагманы NVIDIA, но геймеров, у которых есть средства на покупку подобных решений, не прибавляется, ведь уже вскоре мы увидим новый флагман, а значит GeForce RTX 4090 потеряет право называться самой быстрой видеокартой на рынке.