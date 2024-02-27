Точный удар Ланцета поставил крест на развитии артиллерийских установок ВСУ

В последние несколько дней дела у украинской армии на Авдеевском направлении идут всё хуже. Командование не позаботилось о возведении долговременных укреплений, а в результате зацепиться за небольшие посёлки ВСУ не удаётся. Авиационные бомбы снижают эффективность созданных на скорую руку укреплений, ну а в результате неизбежной остаётся тактика постоянного отступления. В бой бросаются резервы, а Зеленский требует остановить продвижение российской армии. Похоже, слова президента были услышаны, ведь вчера в бой бросили даже американские танки. В результате один M1A1 Abrams сгорел, ну а в украинской прессе пишут, что на самом деле повреждения оказались исключительно косметическими. Что же, в следующий раз вместо одного Ланцета прилетят сразу два, но на этом потери украинской стороны не заканчиваются.

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Вчера стало известно о первой подбитой САУ Archer, представляющей собой одно из самых опасных орудий в своём классе. Потеря может показаться не критичной, поскольку в распоряжении ВСУ ещё достаточно техники. Вот только всё это постепенно выбивается, а сегодня в прессе появилась подтверждённая информация о сгоревшем NASAMS. Данный ЗРК обладает повышенной точностью и способен поражать самые разнообразные цели. Создание одного такого комплекса занимает больше года, а производитель перегружен заказами и не сможет взять на себя новые обязательства ещё несколько лет. На самом деле потерь больше, но мы рассмотрим только наиболее значимые, в число которых входит САУ под названием «Богдана 3.0». Видео уничтожения самоходной установки вы можете посмотреть в конце материала, а мы разберёмся в деталях. Как видите, за САУ изначально следил разведывательный беспилотник. Он фиксировал передвижение установки, а после дождался, пока она остановится и станет лёгкой целью. После этого в ход был пущен «Ланцет», точное попадание которого привело к взрыву и последующему возгоранию. Точных данных о том, где именно находилась украинская САУ, не указывается. Неясно, почему во время удара не наблюдается движений со стороны экипажа. Скорее всего, САУ была оставлена для проведения стрельб, а в момент атаки украинских военнослужащих внутри не было.

В украинских каналах уже распространится информация о том, что установка получила незначительные повреждения и скоро будет отремонтирована. Такой сценарий не исключён, а значит вернуть в строй САУ может и удастся, но дело даже не в этом, ведь речь идёт об одном из самых редких типов вооружений на балансе украинской армии. Напомним, «Богдана 3.0» стала первой артиллерийской системой украинского производства, использующей боеприпасы 155-мм калибра. САУ была разработана Краматорским заводом тяжёлого машиностроения в далёком 2009 году, а в качестве шасси использовалась колёсная база от КрАЗ-63221. Добыть нужное количество снарядов стандарта НАТО так и не вышло, а в итоге разработчики так и не смогли завершить испытания. Свои боеприпасы 155-мм калибра выпускать не стали, а Министерство обороны Украины заявило о появлении опытного образца в 2021 году.

Похоже, одна САУ всё же была выпущена, а с декабря 2021 по январь 2022 «Богдана 3.0» отстреляла целых 450 снарядов на максимальную дальность 40 километров. Для этих целей использовались серийные боеприпасы турецкого и чешского производства. Неясно, что опытная установка делала на линии соприкосновения. Точных тактико-технических характеристик САУ у нас нет, но можно предположить, что она по электронной начинке и точности уступает американским аналогам. Не исключено, что «Богдану 3.0» выгнали в поле, поскольку больше рабочих артиллерийских установок у ВСУ на данном направлении не осталось. Ну а эксперимент можно признать неудачным. САУ вышла из строя, а сама она слишком уникальна, чтобы речь шла о ремонте или восстановлении. Потребуется отправить установку в адрес производителя, ну а там точно небезопасно, не говоря уже о том, что характер повреждений по видео установить трудно. Неясно, сколько времени выгорала «Богдана 3.0», и что именно взорвалось в корпусе украинской САУ.



