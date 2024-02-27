Российские военкоры пишут, что танков у ВСУ на этом направлении кроме американских уже не осталось

Многие наши читатели знают, что вчера был уничтожен первый американский M1A1 Abrams на территории Украины. В некоторых источниках называют танк M1A2 Abrams, но в данном случае это не соответствует действительности. Известно, что украинская сторона получила сильно устаревшую технику первого поколения, которая длительное время стояла на хранении на военных базах США. После этого танки были восстановлены по специальной программе, где были протестированы все основные компоненты и проведён даунгрейд. Так, с машин сняли урановую броню, а также часть критических электронных компонентов, которые ни при каких условиях не должны попасть в руки российских инженеров. Это в определённой степени снизило боевые возможности танка, но подобные мелочи американских политиков не интересуют. Известно, что M1A1 Abrams загорелся после прилёта дрона-камикадзе «Ланцет», а эксперты пишут, что причина в полном отсутствие компонентов защиты от воздушных целей.

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M1A1 Abrams не имеет никаких обвесов и использовался в штатной комплектации. Ранее в интернете всплывали кадры уничтоженных Leopard 2А4, на которые украинские военнослужащие в кустарных условиях крепят систему динамической защиты. Похоже, к американской технике пока ничего приладить не успели, а в итоге после удара беспилотника машина загорелась и потеряла возможность продолжать бой. По данным военкоров, вчера на Авдеевском направлении появился ни один M1A1 Abrams, а целых три или даже четыре. Танки долгое время держались в резерве, но в итоге командование вынуждено было отправить их на боевые позиции. Причина в том, что на Авдеевском направлении российская армия уничтожила все танки противника, что вынудило обратиться к неприкосновенному запасу. Военкоры пишут, что танки у ВСУ просто закончились, тогда как линия обороны трещит по швам, а значит без поддержки со стороны техники продолжать сопротивление было бы труднее. Стали также известны и другие подробности. Похоже, подбитый M1A1 Abrams находился на балансе 47-й бригады ВСУ «Магура», которая ранее считалась элитной, но в ходе нескольких прямых столкновений с российскими войсками была почти полностью уничтожена. В настоящее время в «Магура» сражается уже третий или четвёртый состав, а о высокой эффективности и боевой выучке речь не идёт.

Это подтверждается самим фактом применения подобной техники. Военкоры пишут, что в рамках СВО стало ясно, что танки потеряли статут самостоятельной боевой единицы. Теперь без прикрытия со стороны дронов и штурмовиков даже самый прокачанный танк становится лёгкой мишенью для беспилотников противника. Ну а украинское командование продолжает отправлять дорогостоящую технику на одиночные вылазки. И в данном случае речь не идёт о быстром отстреле боекомплекта и возвращении на закрытые позиции, ведь танки постоянно фиксируются в поле, где по ним и бьют дроны-камикадзе. Эксперты считают, что потеря M1A1 Abrams не окажет никакого влияния на боеспособность украинской армии. Всё дело в том, что США изначально передали Киеву незначительное количество таких танков. Теоретический. ВСУ должны были получить 31 машину, но точно никто не знает, выполнили ли свои обязательства американцы в полном объёме. Даже 31 танк не способен изменить ход боевых действий, тем более это касается M1A1 Abrams, который лишён защиты от летательных беспилотных аппаратов.

А вот имиджу американской армии была нанесена очередная пощёчина. До недавнего времени Abrams считался одним из символов США, ну а его уничтожение небольшим дроном будет иметь неприятные последствия. В некоторых изданиях уже написали о факте уничтожения легендарного танка, но обошлись без аналитики. Не исключено, что более серьёзные статьи выйдут в ближайшие дни. Особенно в регионах, где сильны Республиканцы, которым крах тактики Байдена на руку. Эксперты давно знали, что M1A1 Abrams не обладает уникальными характеристиками, но теперь об этом узнают и американские обыватели. Ну а Трамп обязательно спросит у властей, зачем они отправили украинцам танки, если точно знали о том, что у России есть средства для их уничтожения. Как уже было сказано выше, один сгоревший M1A1 Abrams погоды не делает, а вот российские военнослужащие, которые отличились при его уничтожении, получат 10 миллионов рублей. Идею таким образом стимулировать бойцов высказал Охлобыстин, ну а многие эксперты полагают, что после того, как русские почуяли слабость американских танков, то за техникой США будет вестись настоящая охота. 10 миллионов рублей – это довольно существенная сумма, которая способна решить финансовые проблемы бойца, отправившегося защищать родину и бросившего работу или карьеру.