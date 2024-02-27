До недавнего времени основной ОС в ВТБ была Windows

Американские и европейские компании долго и мучительно отучали российских пользователей от пиратской продукции. С целью повышения сознательности проводились специальные мероприятия, на что Microsoft и многие другие не жалели денег. Компании финансировали учебные программы, а всё это со временем стало окупаться. Российский рынок стабилизировался, а многие пользователи начали обращать внимание на лицензионный контент. Что до бизнеса, то вводились штрафы, а всё это привело к необходимости отказа от популярного пиратского ПО. Крупные российские компании покупали лицензий на миллионы долларов, а в итоге российский рынок стал одним из крупнейших в Европе. Обычно от такого большого куска пирога добровольно не отказываются, но европейские и американские разработчики предпочли присоединиться к санкциям, а в итоге лишились не только инвестиций, но и надежды на возвращение.

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Всё дело в том, что крупный бизнес начал переходить на альтернативное ПО, ну а это крайне тревожная для иностранных разработчиков информация. Неясно, кто принимал решения об уходе из России, но результат явно оказался не таким, как ожидалось. Российские компании и ранее переходили на российское программное обеспечение, но темпы оказывались не самыми высокими. Руководство отечественных компаний указывало на явные проблемы, называя в качестве причин сложности с обновлением тысяч компьютеров и недостаточную зрелость российских аналогов. Похоже, за последние два года российские программисты добились значительных успехов, поскольку об отказе от иностранного ПО объявил ВТБ. Ну а это второй после Центробанка банк по размеру чистых активов, владеющий разветвлённой сетью отделений по всей стране. Ранее на компьютерах ВТБ использовалась операционная система Windows производства Microsoft, но теперь идёт массовый переход на Astra Linux. Сообщается, что все рабочие места сотрудников, а также компьютеры программистов подлежат обновлению, а полный переход должен завершиться к концу 2024 года.

На самом деле многие сотрудники банка уже работают на базе Astra Linux, поскольку в настоящее время около 3500 компьютеров функционируют на базе российской операционной системы. В ближайшее время стартует программа по обновлению ОС для ещё 30 тысяч ПК, а в итоге ожидается полный отказ от американского ПО в российском банке. Точные детали контракта между ВТБ и «Группой Астра» не разглашаются. Это значит, что узнать точное количество закупленных лицензий, не выйдет. Известно, что на конец 2023 года штат банка составлял почти 86 тысяч человек, а значит большая часть сотрудников до сих пролагается на американское программное обеспечение. Напомним, в 2015 году ВТБ закупил 14 тысяч лицензий Windows, а после оплатил и другое ПО Microsoft на сумму порядка 1.25 миллиарда рублей. Есть основания полагать, что российская операционная система не будет стоить дешевле, ну а все деньги на этот раз уйдут в адрес отечественного разработчика. Представить нечто подобное ещё 2 года назад было нельзя, а всё это результат санкций, стимулировавших российские компании к стремительному росту.

Отдельно отмечается, что ВТБ остановился на версии Astra Linux под названием Special Edition. Ранее такая операционная система получила сертификат Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю России, а значит может использоваться на объектах критической информационной инфраструктуры. Банк закупил бессрочные лицензии, которые позволят пользоваться российской ОС длительное время. Фактически, ограничения могут быть только на стороне разработчиков, которые перестанут выпускать обновления безопасности и новые функции для своего ПО. Ну а всё это позволяет предположить, что возврата к программному обеспечению Microsoft уже не будет. Напомним, ещё летом между «Группой Астра» и ВТБ было подписано соглашение о партнёрстве. Произошло это в рамках Петербургского международного экономического форума. Кроме сделки о закупке лицензий, банк получил полноценную техническую поддержку сроком на два года. По мнению экспертов, выбор ВТБ в пользу Astra Linux был логичным, учитывая широкую поддержку российских вендоров и сертифицированные версии для ФСТЭК. Стоит отметить, что дела у Microsoft идут относительно неплохо, ведь компания всё ещё растёт за счёт облачных технологий. Именно поэтому Софтверный гигант не заметил потери российского рынка, ну а аналитики полагают, что все больше государственных и частных компаний в странах БРИКС будут отказываться от американского ПО. После того как США начали использовать свои технологии в качестве инструмента для политического давления, Microsoft и другие компании стали токсичными и крайне опасны в качестве долговременных партнёров.