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Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей

С такой сборкой нужно брать только процессор AMD, обладающий максимальным жизненным циклом, ведь компьютер останется актуальным даже после 2030 года
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Наступает последняя неделя зимы. Дни становится длиннее, а ночи не такими холодными. Увы, но погода ещё преподнесёт нем несколько неприятных сюрпризов, ведь начало марта в некоторых регионах может быть достаточно прохладным. И всё же, на носу весна, а значит уже совсем скоро миллионы людей потянутся на дачи, на пикники и просто в путешествие. Пока же холодная погода не отступает, можно посидеть дома, проводя время за компьютерными играми. Многие наши читатели скажут, что ничего хорошего не выходит уже давно. Возможно, но впереди много релизов, а 2025 год обещает стать насыщенным. 

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Если вы долгое время оттягивали покупку нового компьютера, то сейчас самое время, ведь курс рубля стабилен, а цены находятся на самой низкой отметке за много месяцев. Нужно учитывать, что подобные заявления верны в пересчёте на доллары, ведь в рублях всё обстоит немного иначе. Как бы там ни было, при покупке компьютера деньги играют не самую важную роль, ведь требуется добиться того, чтобы ваша система оставалась актуальной как можно дольше. Обычные системные блоки, которые стоят в собранном виде на прилавках, ничего подобного не обеспечат, поэтому оптимальным решением будет сборка своими руками. Давайте разберёмся, сколько денег нужно потратить на мощный игровой компьютер, который останется актуален как минимум 4 года. На самом деле в нашем случае даже больше, но об этом мы поговорим немного ниже. 

Некоторые наши читатели хвастаются наличием крайне мощных процессоров, но всё это хорошо себя показывает только в синтетических тестах, тогда как в реальной жизни не имеет никакого смысла. Для правильной сборки мы выберем Ryzen 7 7700, который обладает массой преимуществ. Прежде всего – это быстрый процессор, который способен стать сердцем игрового компьютера. У него высокая тактовая частота и есть 8 ядер. Кроме того, он базируется на самой новой платформе АМ5, поэтому обладает длительным жизненным циклом. Мы рекомендуем оставить Ryzen 7 7700 до 2027 года, а после уже начать думать о том, чтобы провести апгрейд. Ну и не забывайте, что данный процессор укладывается в TDP на уровне 65 Вт, что позволяет установить его в недорогую материнскую плату. 

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Если хотите сэкономить – берите Gigabyte A620M H. Она построена на чипсете А620, обладающей всем необходимым для построения современной игровой системы. Материнская плата стоит меньше 10 тысяч рублей, но предлагает все актуальные интерфейсы и слоты для подключения других комплектующих. Единственный минус Gigabyte A620M H заключается в том, что она не поддерживает процессоры, имеющие теплопакет выше 65 Вт. Это значит, что установить на неё Ryzen 7 7700Х уже не получится, а это в некоторой степени ограничивает возможности для апгрейда. Скорее всего, AMD продолжит выпускать процессоры со сниженным TDP, поэтому волноваться по этому поводу не стоит. Что до сроков обновления, то мы предлагаем оставаться на данной платформе до конца 2026 года. Именно тогда поступит последнее поколение процессоров, основанное на сокете АМ5. К весне 2027 появятся процессоры со сниженным TDP, а значит вы сможете усилить быстродействие своего компьютера путём замены процессора. Жизненный цикл системы увеличится, но не забывайте, что видеокарты стремительно устаревают. 

Именно по этой причине советуем обратить внимание на GeForce RTX 4070 Super. Модель производства MSI обладает двумя кулерами, поэтому некоторым геймерам может показаться слабенькой. Обращайте внимание на графический чип, а не на внешнюю упаковку. Установленная система охлаждения прекрасно справляется со своими задачами, поэтому GeForce RTX 4070 Super будет работать достаточно стабильно. Под нагрузками не исключается некоторое повышение гула вентиляторов, но такое наблюдается даже на прокачанных кастомных моделях. В данном случае важна цена, ведь за такую видеокарту просят всего 67 тысяч рублей. Ну а это 665 евро, тогда как в европейской рознице купить GeForce RTX 4070 Super дешевле 700 евро проблематично. Похоже, сработал параллельный импорт, ну а это очень хорошие новости, позволяющие купить действительно мощную видеокарту по относительно низкой стоимости. Менять GeForce RTX 4070 Super также придётся в 2027, ведь к этому времени выйдет уже второе поколение настольной графики. Пока же с такой видеокартой можно играть даже в разрешении 4К, постепенно переходя в менее требовательное 2К.

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Выбранная нами платформа исключает возможность установки оперативной памяти стандарта DDR4, но стоит понимать, что старая ОЗУ своё отжила. Процессоры AMD текущего поколения не работают с DDR4, ну а мы сосредоточим внимание на DDR5. Брать дорогой комплект бессмысленно, ведь различия между линейками за 10 и 20 тысяч рублей сводятся к паре процентов. Энтузиасты платят сумасшедшие деньги за право добиться небольшого разгона, тогда как мы остановимся на относительно недорогом комплекте Kingston FURY Beast. ОЗУ поддерживает тактовую частоту 6000 МГц, ну а больше наша материнская плата и выбранный процессор просто не потянет. В комплект входят две линейки по 8 Гб, а в данном случае мы не рекомендуем переплачивать за 32 Гб оперативной памяти. Никакой пользы от такого шага для домашнего компьютера нет, ну а до 2027 вам должно хватить.

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Многие наши читатели предпочитают в качестве твердотельного накопителя выбирать продукцию Samsung. Эксперты считают подобные SSD немного переоценёнными, поскольку многие возможности там остаются не востребованными. Если вы сутками на пролёт не занимаетесь обработкой видео в разрешении 8К, то берите Kingston NV2. Данный SSD не такой быстрый, как более дорогостоящие конкуренты, но считается стабильным и обеспечит вам максимальную производительность в играх. Мы предлагаем купить SSD объёмом 2 Тб, поскольку размер игр постоянно увеличивается, не говоря уже о фильмах и сериалах в 4К, которые также стоит скачать. Если вам такого объёма покажется мало, то самое время обратить внимание на жёсткий диск. 14 Тб от Toshiba – это именно то, чего вам не хватало. С таким HDD у вас будет достаточно свободного пространства для творчества и хранения большой коллекции домашнего видео и популярных сериалов. Мы считаем покупку дополнительного жёсткого диска необязательной, но вполне логичной для тех, кто действительно испытывает нехватку свободного пространства. 

Поскольку мы обошлись без флагманского процессора и прожорливой видеокарты, то можно сэкономить на блоке питания. Берите Deepcool на 800 Вт, который не только обеспечит достаточную мощность для указанных выше комплектующих, но и сможет вытянуть систему после значительного апгрейда. Блок питания соответствует стандарту 80 PLUS Bronze, а значит достаточно энергоэффективный. Стоит он всего 6 тысяч рублей, а в итоге мы не только получаем качественный товар, но и не тратим на него слишком много денег. 

Ну и поставим точку, установив все выбранные комплектующие в корпус ABR Gaming GQ-5. Это компактный системный блок, в котором достаточно место для нашего железа. Видеокарта поместится без проблем, ну а за отвод тепла отвечают 3 кулера. При необходимости можно добавить ещё нескольку дополнительных вентиляторов, но это уже ваш выбор. Корпус имеет красочную подсветку, которую при желании можно отключить. Он станет украшением стола, или будет тихо жужжать под ногами у счастливого геймера. Если прибавить все комплектующие, то получится 155 тысяч рублей. Дорого для лентяев и безработных, но вполне реально для тех, кто не только играет в игры, но и занимается делом. Учтите, что большая часть комплекта у вас останется и после 2027 года, а пока можно не ограничивать себя, играя в любые игры даже в 4К. 

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видеокарты оптимальные ценовые предложения видеокарта процессор игровая сборка
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