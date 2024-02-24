На дворе 2024 год, а значит с массового прихода твердотельных накопителей на рынок персональных компьютеров пришло больше десяти лет. Значительная часть геймеров давно перешла на скоростные SSD, тогда как привычные жёсткие диски используются преимущественно для хранения больших объёмов данных. Облачные хранилища стоят достаточно дорого, при этом нужно платить постоянную абонентскую плату. Намного проще один раз потратиться, получив долговременное и достаточно стабильно хранилище, заполнять которое можно последующие 10 лет. Кажется, что с выбором накопителя всё очень просто, но при детальном разборе выясняется, что производители используют массу технологий, каждая из которых имеет определённые преимущества. Например, массовые варианты обладают отличном соотношением между ценой и скоростными показателями. Ну а самые дорогие твердотельные накопители предлагают высокую скорость записи, вызывая восторг у энтузиастов.

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К счастью, мы с вами живём в 2024, а значит заоблачные цены на скоростные SSD ушли в прошлое. Сегодня любой геймер может себе позволить купить нормальный твердотельный накопитель, а вопрос лишь в том, что выбрать. И вот здесь выясняется, что эксперты и пользователи имеют на этот счёт разное мнение. Прежде всего нужно понимать, что игры и любое другое программное обеспечение пока не научилось использовать потенциал твердотельных накопителей. Проще говоря, заметить разницу в работе SSD за 10 тысяч и 20 тысяч рублей (одинакового объёма) крайне сложно, что ставит вопрос о целесообразности переплаты. Производители обращают внимание именно на показатели скорости чтения и записи, ну а после покупки дорогостоящего устройства выясняется, что оно не имеет никаких преимуществ по сравнению с ранее стоявшим накопителем. Всё это экзистенциальные проблемы, с которыми сталкиваются энтузиасты. Увы, но пока они неразрешимы, поэтому давайте обратим внимание на обзор экспертов TechRadar, назвавших лучшие твердотельные накопители начала 2024 года.

Лучшим SSD становится Samsung 990 Pro. Эксперты отмечают, что он не только обладает высокими скоростными показателями, но и крайне надёжен. Используется память V-NAND 3-bit MLC, считающаяся одной из наиболее перспективных на рынке. Скорость чтения доходит до 7450 МБ/с, тогда как записи – до 6900 МБ/с. Это говорит о полной поддержке интерфейса PCIe 4.0. Устройство обеспечивает 1.5 миллиона часов работы на отказ и может перезаписать от 600 Тб данных (в базовом варианте). В данном случае показатель зависит от объёма накопителя, который может варьироваться от 1 Тб до 4Тб. Единственный недостаток Samsung 990 Pro заключается в высокой стоимости. В остальном он может обеспечивать высокую интенсивность записи данных в течение длительного времени. Это значит, что он идеально подходит для тех, кто работает с программным обеспечением, генерирующим большие потоки информации на протяжение часов.

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PNY XLR8 CS3140 назван лучшим производительным твердотельным накопителем за вменяемую цену. Он основан на памяти 3D NAND и предлагает даже больше, чем указанный выше Samsung 990 Pro. Прежде всего он имеет заявленное время наработки на отказ равное 2 миллионам часов. Кроме того, в базовом варианте объёмом 1 Тб он способен перезаписать 700 Тб данных, тогда как накопитель ёмкостью 4 Тб может перезаписать 4000 Тб данных. Это рекордные показатели на рынке сопровождаются отличной скоростью чтения до 7500 МБ/с и записи – до 6850 МБ/с. Эксперты рекомендуют использовать PNY XLR8 CS3140 вместе с радиатором и отмечают, что он обязательно понравится геймерам, но подойдёт и для энтузиастов.

В качестве лучшего SSD для ноутбуков выбран Samsung 990 EVO. Данный продукт номинально поддерживает интерфейс PCIe 5, но в реальности не способен достичь максимальной скорости даже для PCIe 4. Так максимальная скорость записи достигает 4200 МБ/с, тогда как чтения – до 5000 МБ/с. Используется менее дорогая память Samsung V-NAND 3-TLC, тогда как показатель наработки на отказ равен 1.5 миллиона часов. Доступны варианты на 1 Тб и 2 Тб с максимальным показателем перезаписи на уровне 1200 Тб. Данный накопитель далёк от идеала и точно уступает менее дорогим аналогам, но отличается повышенной энергоэффективностью. В среднем он потребляет на 8% меньше энергии, что приводят к сниженному расходу аккумулятора. Кроме того, Samsung 990 EVO холодный по сравнению с многими аналогами, а в итоге он действительно хорош для современного лэптопа.

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Лучшим игровым SSD признан Corsair MP600 PRO LPX. Он основана на памяти 3D TLC NAND и отлично укладывается в максимальные показатели интерфейса PCIe 4. Скорость чтения достигает 7100 МБ/с и записи – до 6800 МБ/с. Доступен вариант на 2 Тб и 4 Тб, а среднее время работы на отказ достигает 1.8 миллиона часов. На версию объёмом 4 Тб можно записать до 3000 Тб информации. В продаже также можно встретить накопители объёмом 500 Гб, но в этом случае показатели будут не такими впечатляющими. Например, записать туда вы сможете всего 350 Тб, что почти в 10 раз меньше. Чаще всего подобные твердотельные накопители покупаются для игровых приставок, но нет никаких ограничений и для геймеров на персональных компьютерах.

Когда дело доходит до лучшего твердотельного накопителя для PlayStation 5, то эксперты советуют выбирать Kingston Fury Renegade. Он оснащается памятью 3D TLC NAND, способен записывать информацию на скорости до 7000 МБ/с и читать со скоростью до 7300 МБ/с. В игровой консоли показатели окажутся немного ниже, но в данном случае это максимум, который доступен на рынке (около 6500 МБ/с). Среднее время работы на отказ достигает 2 миллиона часов, а в продаже доступны варианты от 500 Гб до 4 Тб. С вариантом наименьшей ёмкости перезаписать можно 500 Тб информации, тогда как SSD объёмом 4 Тб способен переварить до 4000 Тб. С такими показателями вам можно не волноваться об исчерпании лимитов несколько десятилетий. Пожалуй, к этому времени игровая приставка придёт в негодность или появятся более скоростные решения. В комплекте идёт радиатор, а эксперты рекомендуют избегать Kingston Fury Renegade объёмом 500 Гб и 1 Тб. Отпугнуть потенциальных покупателей может цена, но ультимативные решения всегда стоили дорого.

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Совершенно неожиданно на место лучшего высокопроизводительного и надёжного накопителя выходит Patriot Viper VP4300. Здесь эксперты фиксируют высокие показатели скорости записи до 6800 Мб/с и чтения до 7400 МБ/с. Передача данных соответствует максимальным показателям PCIe 4, а комплектный радиатор неплохо справляется с отводом тепла. Доступны варианты на 1 Тб и 2Тб, которые разнятся только по показателю перезаписи данных: 1000 Тб и 2000 Тб. Patriot Viper VP4300 отлично показал себя в тестах и может рекомендоваться для любых задач, включая работу с видео в разрешении 8К. Главный минус заключается в цене, но здесь уже ничего не поделать.

Всё это были твердотельные накопители в форм-факторе М.2, тогда как эксперты обращают внимание на SSD, подключаемый с помощью интерфейса SATA. В качестве оптимального варианта предлагается обратить внимание на Samsung 870 Evo SSD. Он обладает максимальными скоростными показателями для своего класса в районе 530-560 МБ/с и доступен в вариантах от 250 Гб до 4 Тб. В первом случае можно перезаписать всего 150 Тб данных, тогда как накопитель максимального объёма справится и с 2400 Тб информации за свой жизненный цикл. Время работы на отказ достигает 1.5 миллиона часов, а в целом данный SSD представляет собой компромиссное решение для владельцев старых компьютеров. Со своей стороны, отметим, что во многом не согласны с текущим выбором экспертов TechRadar, о чём напишем в одном из последующих материалов.