Переплата за продвинутую систему охлаждения может превышать 100 долларов, а вот прироста быстродействия вы не заметите

В канун Нового 2020 года я купил новенькую GeForce RTX 2070 SUPER. Это была самая простая версия производства Palit, имеющая два кулера и время от времени переходящая на повышенное жужжание. Причина заключалась в том, что выбора как такового не было, ведь поступило предложение, от которого было невозможно отказаться. Видеокарту заказал неизвестный покупатель ещё в октябре 2019 года, но по какой-то причине забрать её отказался. Возврат средств затянулся на целый месяц по вине банка, а всё это время карточка пролежала на складе. В какой-то момент один из работников склада повредил коробку, что привело к окончательной потере товарного вида. Сама видеокарта не пострадала, но уже не могла продаваться по полной стоимости. У владельца местного магазина уже была более мощная видеокарта, поэтому он предложил мне забрать GeForce RTX 2070 SUPER по себестоимости. Видеокарта оказалась шустрой и полностью удовлетворяла всем требованиям, вытягивая даже самые сложные сцены с трассировкой лучей. Не могу сказать, что меня эта технология интересовала, но попробовать стоило.

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Так вот, через несколько дней после Нового года ко мне на огонёк заглянул мой знакомый. До этого у него в системе стояла старая GeForce GTX 970, ну а моя GeForce RTX 2070 SUPER на фоне этой видеокарты выглядела настоящим прорывом. Уже через неделю знакомый сообщил, что купил себе новенькую GeForce RTX 2070 SUPER. Вот здесь и начинается самое интересное, ведь он решил не скупиться, заказав одну из наиболее продвинутых версий с монструозной системой охлаждения. Поскольку в тот момент процессор у меня был мощнее, то мы решили протестировать обе видеокарты. Каково же было удивление моего знакомого, когда видеокарта, которая стоила ему на 200 долларов дороже (на самом деле разница между новой Palit и MSI составляла порядка 100 долларов), почти не имела отличий с бюджетной китайской картой. Мы целый день потратили на тесты в наиболее требовательных играх (к счастью, торренты не брали плату за доступ), но заметить различия между видеокартами так и не смогли.

С тех пор я никому не советую инвестировать в кастомные видеокарты с продвинутыми системами охлаждения, ну а сегодня мне на глаза попались результаты тестирования, проведённые автором канала Tech YES City. Так вот, парень решил выяснить отличия между продвинутой версией GeForce RTX 4070 SUPER производства Gigabyte, от базовой модели, которая имеет упрощённую систему охлаждения и отличается пониженными тактовыми частотами. Блогер пишет, что разница в цене между видеокартами почти отсутствует. Вполне возможно, что в американской рознице так и есть, но в российских магазинах за прокачанную модель с тремя вентиляторами вам придётся заплатить как минимум на 100 долларов дороже. Похоже, с 2020 года ничего не изменилось, ведь надбавка за бренд и тогда была немаленькой. Если вы хотите детально изучить результаты теста, то можете сделать это самостоятельно. Ролик доступен ниже после текста. Суть выводов сводится к тому, что прокачанная GeForce RTX 4070 SUPER ушла вперёд на несколько кадров в секунду. В некоторых играх отличия не превышают 1 fps, а всё это кажется довольно забавным на фоне различий в стоимости.

Не удалось заметить различий и по показателям энергопотребления, хотя за счёт наличия более эффективной системы охлаждения Gigabyte удалось добиться более тихой работы и оптимальных температурных условий. Стоит ли доплачивать за это 100 долларов, каждый решает самостоятельно. Мне очевидно, что переплата не имеет значения, хотя раньше всё было немного иначе. Всё дело в том, что кастомные модели изначально предполагались для энтузиастов. Я помню свою GeForce GTX 8800 GT, которая после разгона выдавала на 15% больше кадров в секунду. При этом я всегда старался не перегибать палку, а в итоге оставался некоторый запас по производительности. После тестов я и вовсе отказался от разгона, а через год вернулся к приросту на уровне 15%. Сегодня, если вы купите более дорогую модель с улучшенной системой охлаждения, то вряд ли сможете рассчитывать на такой внушительный разгон. Похоже, вместо продажи высокого потенциала нам стали предлагать воздух, который бесполезно генерируют три больших вентилятора. Нет никаких сомнений, что сниженная температура – это неплохой бонус, но он точно не стоит 100 долларов сверху.



