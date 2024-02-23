Клад уникален и позволяет переосмыслить мнение историков о культуре и быте людей, проживавших на Иберийском полуострове тысячи лет назад

С тех пор как появились деньги, одна часть человечества мечтает получить их как можно больше, тогда как другая делает всё, чтобы оставить все богатства себе. С тех времён мы сильно продвинулись вперёд в технологическом плане, но всё ещё надеемся выиграть в лотерею или найти клад. При этом некоторые из нас даже предпринимают усилия, позволяющие приблизиться к своей мечте. Увы, но сотни и даже тысячи людей уходят в полном разочаровании, ведь поиск сокровища – это не только тяжёлый труд, но и удача. Кому-то она улыбается, тогда как другие могут потратить на поиск несуществующего клада всю жизнь. Но бывает и так, клад уплывает прямо из-под носа. Например, в 2012 году был найден корабль Nuestra Senora de las Mercedes, который затонул в далёком 1804 году. Трюм был набит золотом, но кладоискатели ничего не получили, ведь все сокровища передали правительству Испании. Оценочная стоимость клада составляет 500 миллионов долларов.

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А бывает и так, что клад становится поводом для спора между государствами. Например, несколько десятилетий назад США обнаружили и в обстановке строжайшей секретности подняли со дна клад с золотом и брильянтами. Всё это принадлежало императрице Екатерине, ну а споры возникли между Британией и Россией. Ну или напомним о кладе, который был найден в Чилийском море. В затонувшем корабле нашли 600 бочек с золотом, оценочная стоимость которого равна 10 миллиардов долларов. Тема довольно интересная, но сегодня мы расскажем о крайне необычной находке, которая заинтересовала учёных. Начнём с того, что более 60 лет назад были найдены так называемые «Сокровища Виллены». Всего в составе клада числились 66 предметов, каждый из которых подробно описан и задокументирован. И всё же, 2 из них всегда вызывали споры, а совсем недавно учёные поставили точку, рассказав о неожиданных выводах. Речь о небольшой полусфере и браслете, изготовленных из железа. Как вы понимаете, находка не обладает ценностью в миллиарды долларов, но точно представляет исторический интерес. Как выяснилось, создавшие эти украшения люди использовали не совсем обычный металл.

Тусклый браслет и ржавая полая полусфера, украшенные золотом, всегда казались лишними в коллекции «Сокровищ Виллены». В ходе детального изучения удалось выяснить, что оба предмета изготовлены не из обычного железа, добытого из земли, а из метеоритов, упавших с неба. Мо мнению исследователей, полученные знания открывают новую главу в истории технологии и обработки металлов в древней Иберии, указывая на то, что местные мастера были более умелыми, чем ранее предполагалось. Напомним, Иберийский полуостров переживал период железного века примерно с 850 года до нашей эры, но золотые артефакты из «Сокровищ Виллены» относятся к периоду между 1500 и 1200 годами до нашей эры. Исследователи долго не могли понять, почему диадема и браслет так сильно отличаются от остальных находок, пока не пришли к выводу, что эти артефакты были созданы из метеоритного железа, которое отличается по своему составу от земного.

Чтобы проверить эту гипотезу, археологи провели тщательные анализы, взяв образцы обоих предметов и проанализировав их состав. Результаты показали, что оба артефакта содержат высокие концентрации никеля, характерные для метеоритного железа. Также выяснилось, что эти предметы были созданы примерно в одно и то же время, что и остальная часть коллекции, и подтвердить, что использование метеоритного железа было распространено в древней Иберии. К сожалению, предметы сильно повреждены коррозией, что сильно усложнило исследование. И всё же, теперь мы знаем, что иберийцы обладали целым рядом продвинутых технологий обработки металла и даже использовали упавшие метеориты для этих целей. Иберия – это историческое название части Пиренейского полуострова, включающее современные территории Испании и Португалии. Этот регион был домом для различных народов, включая иберов, кельтов, финикийцев, карфагенян и римлян. В иберийской культуре выделяются несколько ключевых периодов

Иберы – это древний народ, населявший регион с IV по I тысячелетие до н.э. Они создали собственные культурные традиции, включая язык и искусство. Финикийцы и карфагеняне были важными культурными и торговыми партнёрами для иберийцев. Их влияние оказало значительное воздействие на иберийскую архитектуру, искусство и ремесла. Немаловажный вклад внесли римляне, превратив этот регион в часть Римской империи. Это привнесло римскую архитектуру, правовые и социальные структуры. После падения Римской империи, Иберия подверглась исламскому воздействию, особенно в период мавританского владычества (VIII-XV века). С христианизацией региона Иберия стала центром христианской культуры, что проявилось в архитектуре монастырей, церквей и иконописи. Что любопытно, некоторые древние иберийские языки сохранились в виде письменности, но многие из них не разгаданы и считаются утерянными.

«Сокровища Виллены» – это археологическая находка, обнаруженная в 1963 году во время раскопок на горе Керретеро, недалеко от города Виллена в Испании. Это сокровище относится к бронзовому веку и считается одним из наиболее впечатляющих археологических открытий в регионе. «Сокровища Виллены» представляют собой коллекцию бронзовых предметов и ювелирных украшений, выполненных с большим мастерством. В набор входят золотые и серебряные предметы, такие как диадемы, серьги, браслеты, кольца, а также оружие и другие артефакты. Все они датируются примерно XI-VIII веками до н.э. Предполагается, что сокровища принадлежали местному богачу и могли использоваться в культовых, религиозных или обрядовых целях. Это находка также важна с исторической точки зрения, поскольку она предоставляет уникальный взгляд на бронзовую эпоху и древние культуры, проживавшие в этом регионе. «Сокровища Виллены» хранятся в Археологическом музее Виллена и представляют интерес для исследователей и любителей археологии.