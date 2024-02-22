Сообщается, что только своевременное решение со стороны США способно решить острую нехватку боеприпасов

Известно, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов. По мнению аналитиков, Запад не готовился к затяжному конфликту. Если быть точным, то и российская сторона ничего подобного не планировала, а проблема дефицита снарядов стала для бойцов РФ актуальной ещё в 2023 году. Тогда сложности удалось решить, а в настоящее время подразделения российской армии имеют достаточное количество боеприпасов для решения поставленных задач. А вот Украина за 2 года ведения боевых действий так и не смогла правильно расставить приоритеты. Союзники не сумели договориться, а планы довольно туманны. К примеру, большая часть снарядов 155-мм калибра, которая была обещана Киеву для поставки к 1 марта 2024 года, уже давно израсходована, тогда как новых запасов нет. При этом ЕС так и не уложился в свои же нормы и не сможет поставить 1 миллион снарядов. Какое-то количество могли бы передать США, но там политический кризис. Демократы пытаются продавить новый план военной помощи Зеленскому, тогда как Республиканцы хотят как можно дальше оттянуть поставки, используя хаос для достижения собственных целей. Обе партии не особенно волнует обстановка на границе, а также наплыв в страну многомиллионной армии мигрантов. Похоже, политики просто уверены, что смогут решить все эти проблемы простым росчерком пера.

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Пока в США бушует политический кризис, Европа берёт на себя повышенные обязательства и готова выделить Украине больше оружия. Сообщается о поставке техники и даже самолётов, а вот со снарядами всё очень плохо. Якобы, Чехия нашла заинтересованные стороны, которые готовы продать Европе 800 тысяч единиц боеприпасов. Все они соответствуют нормам НАТО, но требуется выделить под это дело деньги. Неясно, в чём заключается интерес властей Чехии. Не исключено, что там хотят получить несколько сотен миллионов евро чаевых, но Франция и Германия наотрез отказались финансировать подобные закупки. Оказывается, обе страны не против поставить в Киев снаряды, но только в том случае, если европейские деньги пойдут европейским производителям. Ну а поскольку желающих в ЕС особенно нет, то с боеприпасами всё складывается не очень. По данным The Guardian, пока союзники не могут договориться, в ВСУ объявили новые требования к нормам экономии боеприпасов.

Британские журналисты поговорили с бойцами на передовой и выяснили любопытные подробности. Так, если ещё в сентябре действовала норма 300 выстрелов в сутки, то с недавних пор артиллерийский расчёт может себе позволить произвести не более 10 выстрелов за день. Подвоза новых боеприпасов нет, поэтому приходится растягивать резервы, которые стремительно иссякают. Британцы утверждают, что даже при такой суровой экономии, снаряды закончатся через 2 месяца, после чего стрелять украинская артиллерия практически перестанет. Вполне возможно, что на некоторых участках линии соприкосновения всё не так плохо. В целом же журналисты утверждают, что украинской армии срочно требуются снаряды, без которых удерживать занятые позиции невозможно. Особый акцент в The Guardian делают на потере Авдеевки. В издании подчёркивается, что настроения бойцов панические и совсем не похожи на тот подъём, который наблюдался год назад. Тогда ВСУ ждали поступления новых танков, артиллерии и других типов вооружения, ну а сегодня не верят в способность союзников и дальше снабжать украинскую армию всем необходимым. Британские журналисты напоминают, что мобилизация затормозилась, а в результате власти перешли к принудительным мерам. Готовится ужесточение законодательных норм, а всё это приводит к росту среднего возраста военнослужащих. В некоторых подразделениях всё чаще встречаются солдаты за 50 лет, которым штурмы и марш-броски даются с большим трудом.

Ещё более удручающую картину нарисовал майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман. Из армейских источников он узнал, что дефицит снарядов настолько критический, что без военной помощи со стороны США линия соприкосновения может рухнуть в ближайшие месяцы. Источник также называет срок 2 месяца, после чего произойдёт полное исчерпание боеприпасов. Российские эксперты отмечают снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, но полагают, что украинская армия сталкивается с куда более серьёзными проблемами, чем принято считать. Всё дело в том, что единого стандарта 155-мм снарядов не существует. Очень часто французские и немецкие САУ оказываются не совместимыми в плане боеприпасов. Артиллерия Швеции и Польши не может стрелять французскими боеприпасами, а причина в том, что никто не ожидал подобного развития событий. Каждая страна только формально следовала единым требованиям НАТО. Во время общих учений использовались собственные снаряды, а в результате украинской армии приходится держать боеприпасы производства разных государств по отдельности. Поговаривают, что некоторые снаряды просто не помещаются в отсеки для стрельбы, тогда как другие приводят к быстрому износу пушки и даже могут стать причиной разрыва ствола.