Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
The Guardian: в ВСУ установили лимит снарядов 10 в сутки и ожидают исчерпания запасов через 2 месяца
Сообщается, что только своевременное решение со стороны США способно решить острую нехватку боеприпасов

реклама

Известно, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов. По мнению аналитиков, Запад не готовился к затяжному конфликту. Если быть точным, то и российская сторона ничего подобного не планировала, а проблема дефицита снарядов стала для бойцов РФ актуальной ещё в 2023 году. Тогда сложности удалось решить, а в настоящее время подразделения российской армии имеют достаточное количество боеприпасов для решения поставленных задач. А вот Украина за 2 года ведения боевых действий так и не смогла правильно расставить приоритеты. Союзники не сумели договориться, а планы довольно туманны. К примеру, большая часть снарядов 155-мм калибра, которая была обещана Киеву для поставки к 1 марта 2024 года, уже давно израсходована, тогда как новых запасов нет. При этом ЕС так и не уложился в свои же нормы и не сможет поставить 1 миллион снарядов. Какое-то количество могли бы передать США, но там политический кризис. Демократы пытаются продавить новый план военной помощи Зеленскому, тогда как Республиканцы хотят как можно дальше оттянуть поставки, используя хаос для достижения собственных целей. Обе партии не особенно волнует обстановка на границе, а также наплыв в страну многомиллионной армии мигрантов. Похоже, политики просто уверены, что смогут решить все эти проблемы простым росчерком пера. 

реклама

Пока в США бушует политический кризис, Европа берёт на себя повышенные обязательства и готова выделить Украине больше оружия. Сообщается о поставке техники и даже самолётов, а вот со снарядами всё очень плохо. Якобы, Чехия нашла заинтересованные стороны, которые готовы продать Европе 800 тысяч единиц боеприпасов. Все они соответствуют нормам НАТО, но требуется выделить под это дело деньги. Неясно, в чём заключается интерес властей Чехии. Не исключено, что там хотят получить несколько сотен миллионов евро чаевых, но Франция и Германия наотрез отказались финансировать подобные закупки. Оказывается, обе страны не против поставить в Киев снаряды, но только в том случае, если европейские деньги пойдут европейским производителям. Ну а поскольку желающих в ЕС особенно нет, то с боеприпасами всё складывается не очень. По данным The Guardian, пока союзники не могут договориться, в ВСУ объявили новые требования к нормам экономии боеприпасов. 

Британские журналисты поговорили с бойцами на передовой и выяснили любопытные подробности. Так, если ещё в сентябре действовала норма 300 выстрелов в сутки, то с недавних пор артиллерийский расчёт может себе позволить произвести не более 10 выстрелов за день. Подвоза новых боеприпасов нет, поэтому приходится растягивать резервы, которые стремительно иссякают. Британцы утверждают, что даже при такой суровой экономии, снаряды закончатся через 2 месяца, после чего стрелять украинская артиллерия практически перестанет. Вполне возможно, что на некоторых участках линии соприкосновения всё не так плохо. В целом же журналисты утверждают, что украинской армии срочно требуются снаряды, без которых удерживать занятые позиции невозможно. Особый акцент в The Guardian делают на потере Авдеевки. В издании подчёркивается, что настроения бойцов панические и совсем не похожи на тот подъём, который наблюдался год назад. Тогда ВСУ ждали поступления новых танков, артиллерии и других типов вооружения, ну а сегодня не верят в способность союзников и дальше снабжать украинскую армию всем необходимым. Британские журналисты напоминают, что мобилизация затормозилась, а в результате власти перешли к принудительным мерам. Готовится ужесточение законодательных норм, а всё это приводит к росту среднего возраста военнослужащих. В некоторых подразделениях всё чаще встречаются солдаты за 50 лет, которым штурмы и марш-броски даются с большим трудом. 

Ещё более удручающую картину нарисовал майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман. Из армейских источников он узнал, что дефицит снарядов настолько критический, что без военной помощи со стороны США линия соприкосновения может рухнуть в ближайшие месяцы. Источник также называет срок 2 месяца, после чего произойдёт полное исчерпание боеприпасов. Российские эксперты отмечают снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, но полагают, что украинская армия сталкивается с куда более серьёзными проблемами, чем принято считать. Всё дело в том, что единого стандарта 155-мм снарядов не существует. Очень часто французские и немецкие САУ оказываются не совместимыми в плане боеприпасов. Артиллерия Швеции и Польши не может стрелять французскими боеприпасами, а причина в том, что никто не ожидал подобного развития событий. Каждая страна только формально следовала единым требованиям НАТО. Во время общих учений использовались собственные снаряды, а в результате украинской армии приходится держать боеприпасы производства разных государств по отдельности. Поговаривают, что некоторые снаряды просто не помещаются в отсеки для стрельбы, тогда как другие приводят к быстрому износу пушки и даже могут стать причиной разрыва ствола. 

#сво #всу #дефицит снарядов в всу
+
Написать комментарий (0)
Российские войска продолжают продвижение на Угледарском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
4
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
7
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Сбербанк разработал новый информационно-платежный терминал без картридера
3
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
12
BYD начала ценовую войну на рынке электромобилей снижением цен на свои электрокары
2
Первый в мире деревянный спутник призван решить проблему растущего космического мусора
1
Эдвард Сноуден не подтвердил и не опроверг информацию, является ли он Сатоши Накамото
3
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Tecno POVA 6 Pro появился в базе данных Geekbench
1
Samsung преобразует коммуникацию: наушники теперь с функцией мгновенного перевода
+
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
Последняя предварительная версия Windows 11 24H2 не запускается на процессоре Core 2 Quad
5
Samsung анонсировала новые технологии звука Auracast, 360 Audio и Auto Switch на своих устройствах
2
США объяснили, как Трамп собирается прекратить войну
5
«Ростех» показал ангар с четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М
8
В Linux перестанут работать USB-модемы из-за удаления драйвера RNDIS
4
AMD накажет китайских продавцов Radeon RX 6750 GRE, обеспечивших компании рост в 2023 году
5
Российские дроны получили защиту от украинской РЭБ при помощи простой технологии
3

Популярные статьи

Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
56
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
54
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
+
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
8
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
13
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
84
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
3
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
32
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
7

Сейчас обсуждают

Алексей Кузнецов
13:17
Интел проиграла маркетинговую войну, а не техническую. Плотность транзисторов 10нм интел выше, чем показная норма 7нм tsmc. Теперь конкуренты будут играть на равных правилах
На СВО отправится дрон "Чайка", способный вертикально взлетать, но летать "по-самолетному"
Chihonya
13:17
опять съехал типа, вон Китя правильно написал, защекоин ты майнишь после принятия майкопского у Лехи)
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Блейд
13:17
Ой а кто это у нас проголодался? что бедолага всё печально что ли?
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
nonses84
13:14
Олигархня Украины, которая начала эту войну, вполне себе платиспособная, но не будет этого делать , т.к. охренительно жадная.
В Белом доме не собираются выдавать Украине оружие в кредит, это будет в формате грантов
Chihonya
13:14
на счет флешек не знаю ваще)
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Chihonya
13:12
береги сiчовий мiхур, майкопский пивопоедатель, не ровен час, обацыця на 15 коробок от карт моцьных)
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
OgoGoLog
13:11
Суеверные. Им число 13 не нравится. Я думаю они украдкой понимали, что 13-й пакет мог стать для них последним. Ждём реакцию Индии и Китая, фирмы которых в него попали.
СМИ: Не успев принять 13-й пакет антироссийских санкций, ЕС уже готовит 14-й
Блейд
13:11
Это ты нищий, ты 2 года сидел на встроенном видео ядре, в себя поверил? Я за 2 года поменял уже восемь карт, а ты бедолага купил мидл ещё что-то здесь пишешь
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Chihonya
13:10
Запупышкин, не свисти,ты писал про конкретную монету, какая аренда, не знаешь уже как со своей брехни выкрутиться?
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
Anton Gushin
13:07
Нет 240 hz , нет g-sync, не oled. За такие деньги можно проходить мимо.
BenQ MOBIUZ EX321UX: 4K-монитор для геймеров нового поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем