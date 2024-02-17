Сегодня в прессе много пишут о майнерах, рассказывая о небывалых доходах целой группы бездельников. Среди наиболее крупных добывающих компаний называют Galaxy Digital, Marathon Digital и Hut 8 Mining. Эта троица не только обладает наиболее внушительными мощностями для фарминга Bitcoin, но и входят в пятёрку крупнейших держателей ВТС. На первый взгляд кажется, что процесс добычи крайне прост. Нужно взять в банке кредит, закупить на полученные деньги побольше железа, снять помещение с достаточным количеством энергии и нанять команду специалистов. Далее потребуется организовать работу системы и со спокойной совестью укатить в кругосветное путешествие. По словам экспертов, всё не так просто, а впереди майнеров поджидает одно из самых сложных испытаний за последние 10 лет.

реклама





Начнём с того, что электричество постоянно дорожает. Любой более или менее серьёзный предприниматель имеет бизнес-план. Без чётко структурированной схемы извлечения прибыли банк не даст вам ни гроша, но за последние несколько лет стоимость электричества выросла даже в Техасе. Это значит, что реальные доходы окажутся ниже прогнозируемых, а это очень плохая тенденция. Обычно в бизнес-план включаются риски и реструктуризация кредитов, но давайте обойдёмся без сложных цифр. Суть в том, что 2022 год принёс фермерам массу неприятных сюрпризов, ведь мы не только наблюдали удорожание электричества, но и падение курса Bitcoin. Цифровое золото резко подешевело, но выплату процентов по кредитам никто не отменял. В прессе писали о сложном положении, когда даже крупные майнеры столкнулись с необходимостью продажи оборудования для добычи. И вот здесь скрывается ещё один неприятный сюрприз, ведь в 2021 году железо стоило в 5-10 раз дороже, чем во второй половине 2022, а значит потери оказались ещё больше, чем можно было предположить.

В 2023 первая криптовалюта ощутимо подорожала, что спасло майнеров от разорения, но всегда есть менее и более успешные предприниматели. Как выяснилось, просто сидеть сложа руки недостаточно даже в 2023 году, ведь конкуренты не дремлют. Для справки, существует такой показатель, как сложность добычи Bitcoin. Представьте себе, что в начале 2022 года на волне ажиотажа вы инвестировали значительную сумму в оборудование, что позволяло вам получать 3 монеты в сутки. Не так много, как у крупных майнеров, но всё же относительно неплохо. Так вот, если бы вы всё это время просто наслаждались своими вложениями, то сегодня получали бы в день меньше 1 ВТС. Всё дело в растущих показателях сложности добычи, ведь за два года количество и мощность подключённого к сети Bitcoin оборудования выросла более чем в 3 раза. Можно сделать вывод, что для получения стабильного дохода требуется постоянно вливать в железо деньги, но и здесь не всё так линейно, как кажется обывателям.

реклама





Наиболее состоятельные майнеры закупают только новое оборудование от ведущих производителей. Обойдёмся без рекламы той или иной продукции, но суть здесь заключается в том, что разработчики постоянно совершенствуют свои технологии. Ну а в результате эффективность добычи растёт, а потребление энергии остаётся относительно стабильным. Например, купленное 5 лет назад и сегодня железо для добычи криптовалюты отличается по показателю производительности в 10 раз, тогда как по потреблению энергии разница не превышает 2-3 раза. Наиболее дорогие комплекты могут и вовсе иметь низкое потребление, но в данном случае важно лишь то, что при одинаковой мощности фермеры тратят на генерацию одной монеты разные суммы. Для кого-то это 10 тысяч долларов, тогда как для других только одна электроэнергия стоит порядка 20 тысяч долларов. Учитывая высокую стоимость Bitcoin может показаться, что потери не такие большие, но здесь в дело вступает ещё один неприятный фактор.

Как вы могли слышать, в апреле состоится халвинг Bitcoin. Это инструмент, который снижает количество монет в каждом блоке, что приводит к подорожанию первой криптовалюты и служит триггером для роста всего рынка. Предполагается, что к концу 2024 года курс цифрового золота перевалит за 100 000 долларов, а значит даже если фермер будет тратить на добычу 40 000 долларов, то всё равно уйдёт в большой плюс. И всё бы ничего, но огромное количество оборудования, которое сегодня широко используется для добычи, уже сегодня находится на грани рентабельности. По подсчётам аналитиков, в апреле фермерам придётся отключить 7 различных устройств, возможность получения прибыли на которых не позволит использовать их после халвинга. Это следующие модели: M20S, M32, S17, A1066, A1246 и S9. Оказывается, в настоящее время они генерируют около 20% всего хешрейта, а падение прибыльности для многих майнеров окажется критическим. Крупные компании, которые закупали новинки в последние два года, пострадают в меньшей степени, но малые и средние фермы находятся под угрозой банкротства. Продать такое железо никому будет невозможно, ведь окупаемость его уходит в минус.

Эксперты отмечают, что сложности ожидают майнеров и в США, где в последние 2 года наблюдается небывалая концентрация мощностей. Выясняется, что электричества на всех не хватает, поэтому власти регионов вынуждают фермеров отключать оборудование в холодные месяцы зимы и в особенно жаркие недели лета. Это вредит бизнесу, а на этом фоне инвестиции в добычу криптовалют в России кажутся наиболее привлекательными. Известно, что фермеры табунами съезжаются в Иркутскую область, где созданы уникальные условия для их работы. Эксперты полагают, что в ближайшие 5 лет Россия станет главным центром добычи цифрового золота, но многое будет зависеть от решений властей. В настоящее время проводится относительно мягкая криптовалютная политика, но законодательные акты так и не появились. Это выступает в качестве сдерживающего фактора, ведь шансы принятия законов существования криптовалюты в России в 2024 году крайне малы. Кстати, в перечне проблем, с которыми сталкиваются майнеры, мы не учли поломки и некомпетентность работников. Сюда стоит отнести непредвиденные ситуации, включающие резкое удешевление цифрового золота и многое другое, о чём знают только сами фермеры с большим стажем.