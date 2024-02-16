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Bublik1
Reuters: РФ разместит в космосе не ядерную боеголовку, а реактор, питающий противоспутниковое оружие
Российские инженеры определённо добились успехов, а иначе бы в США не придавали этой теме так много внимания

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Если вы внимательно слушали интервью, которое В. Путин недавно дал Такеру Карлсону, то может вспомнить, как и зачем в России появилось гиперзвуковое оружие. По словам президента, скоростные ракеты стали ответом на активное внедрение американской системы ПРО. Благодаря гиперзвуковому оружию Россия получила преимущество в наступательном стратегическом вооружении и способна оснащать подобными установками даже ядерные боеголовки. В настоящее время ядерная угроза кажется аналитикам маловероятной, а вот конфликт в космосе видится вполне реальным. За насколько лет США превратили орбиту в свою вотчину, ведь только у одного Илона Маска там 5500 спутников. Количество объектов двойного назначения в космосе будет расти, а всё это даёт американцам неправомерное преимущество. 

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Очевидно, что Россия не может и не хочет выводить в космос 5 тысяч спутников. В этом нет никакого смысла, но требуется определённая сила, способная уровнять чашу весов, сократив преимущество, которое получили США. Похоже, разработка новых комплексов движется, о чём с тревогой сообщили журналисты нескольких американских изданий. Как обычно, там решили запугать местных жителей, рассказывая о том, что российское ядерное оружие способно уничтожить мир. Якобы, ядерные боеголовки будут висеть прямо в космосе, ну а российская сторона категорически отвергает подобные заявления. По мнению авторов Reuters, новейшее оружие космического базирования, о котором сообщила американская разведка, может представлять собой устройство, использующее ядерную энергию для нахождения на орбите Земли. В Reuters предполагают, что российские инженеры не станут выводить в космос ядерную боеголовку, так сильно напугавшую американских обывателей. На самом деле в России занимаются созданием устройства, которое будет использовать ядерный реактор для выработки большого количества энергии. В этом случае появится возможность создавать помехи американским спутникам и подавлять любые сигналы, которые мешают российской стороне. Журналисты не исключают, что речь может идти об электромагнитных импульсах, способных выводить из строя целые спутниковые сети того или иного государства. 

Аналогичное мнение выразил исполнительный директор адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA). Дэрил Кимбалл полагает, что Россия активно работает над созданием высокоэффективных орбитальных комплексов радиоэлектронной борьбы. Ни о какой ядерной боеголовке речь не идёт, но даже такое оружие способно за считанные минуты перевести США в каменный век. После того как спутники перестанут работать, начнутся проблемы с интернетом и мобильными сетями. Банки вынуждены будут прекратить обслуживать клиентов, а самолёты начнут падать на землю. Жертвы среди гражданских будут огромны, а военные окажутся слепы и не смогут прогнозировать удары по территории Америки. Аналитик рисует нелицеприятную картину, но полагает, что ничего подобного не случится. Всё дело в том, что и у США есть оружие, способное сбивать спутники, а стоит только нанести первый удар, и околоземная орбита станет непригодна для размещения спутников на многие десятилетия. Всё дело в том, что неконтролируемые спутники начнут снижаться и сталкиваться. Это приведёт к появлению огромного количества осколков, а космический мусор начнёт врезаться в оставшиеся в рабочем состоянии аппараты. В какой-то момент волна дойдёт и до российских спутников, поэтому диверсии в космосе затронет все стороны конфликта. 

Любопытное мнение на этот счёт выразил Дмитрий Стефанович, являющийся научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. По словам учёного, если российские инженеры что-то и разрабатывают, то это так или иначе связано с ядерной энергетикой военного назначения. Никаких ядерных боеголовок в космосе не будет, а речь может идти о космическом ядерном буксире «Зевс». Суть проекта сводится к использованию потенциала ядерной энергии для космических полётов. Что примечательно, американцы разрабатывают сразу несколько подобных устройств и планируют начать испытания в ближайшие годы. Похоже, янки надеялись на то, что будут единственной страной, которая имеет подобные технологии. Почитать об этом подробнее вы можете по ссылке, ну а мы добавим, что российская инициатива привлекла внимание Байдена. Президент США даже распорядился начать прямые переговоры с русскими, которые могут разрабатывать оружие для уничтожения американских спутников. Об обеспокоенности сонного Джо рассказал представитель Совета национальной безопасности США. Джон Кирби не стал вдаваться в подробности, но внимание американцев доказывает, что российская сторона добилась значительных успехов, а иначе бы сонный Джо и дальше бы разговаривал с умершими политиками. 

#политика #космос #ядерное оружие
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