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Человечество превращает Луну в большую свалку и уже оставило там 227 тонн мусора

Всё сводится к тому, что пока у нас нет технологий, позволяющих выкачивать с Луны полезные ископаемые и доставлять на Землю, но прогресс не стоит на месте
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Любой живой организм оказывает то или иное влияние на окружающую его среду. Лягушки питаются комарами, тогда как птицам тоже нужна пища, а всё это непрерывный цикл существования природного баланса на нашей планете. Очевидно, что наибольшие изменения связаны с антропогенным фактором, а значит именно люди до неузнаваемости изменили облик Земли. С древних времён мы вырубали леса, осушали реки и озёра, а также уничтожали целые экосистемы, выкачивая ресурсы из тех или иных регионов. И всё же, ещё 100 лет назад наши действия не были так агрессивны, а последствия для природы необратимы. По мнению учёных, мы живём в эпоху антропоцена, которая определяет человека как главный фактор формирования окружающей среды. Новая эра характеризуется масштабными изменениями на нашей планете, вызванными деятельностью человека. 

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Одной из наиболее остро стоящих проблем антропоцена является изменение климата. Выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ и метан, приводят к нагреванию атмосферы и изменению климатических условий. Экстремальные погодные явления, подъём уровня моря и изменение экосистем становятся все более заметными последствиями этого процесса. Активная деятельность человека, такая как разрушение лесов, загрязнение водоёмов и использование химических удобрений, приводит к утрате биоразнообразия. Многие виды растений и животных сталкиваются с исчезновением из-за потери естественных местообитаний и изменений в экосистемах. С развитием промышленности и повсеместным использованием пластика, химических веществ и тяжёлых металлов уровень загрязнения окружающей среды значительно возрос. Это оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, а также на водные и почвенные ресурсы. Человеческая деятельность также влияет на геологические процессы, такие как эрозия почв, изменение речных режимов и даже землетрясения в результате массового извлечения природных ресурсов и строительства. 

Всё это известно и часто обсуждается на различных форумах и в интернете. Кажется, что мы уже сделали всё, чтобы нарушить баланс природы. Похоже, есть ещё сферы, где человек только начинает заявлять о себе. Всё дело в ближнем космосе, который только начал страдать от последствий антропоцена, но скоро столкнётся с нашей цивилизацией в полном объёме. Прежде всего крупные компании со всего мира мечтают о дешёвых ресурсах. На Земле всё стоит денег, а иногда приходится устраивать революции или свергать правительства, чтобы владельцы стали немного сговорчивее. Это сложно и не всегда эффективно, поэтому наиболее перспективным направлением считается добыча полезных ископаемых за пределами нашей планеты. Ну а поскольку наиболее близким объектом является Луна, то решено начать именно с этого небольшого спутника. Ну а планы у корпораций довольно обширны. Кто-то планирует устраивать на Луну регулярные туристические миссии, тогда как другие уже начали составлять реестр лунных ресурсов. Обсуждение высадки и бурение скважин привлекает всё больше инвесторов, а всё это преподносится как отличный план для обеспечения Земли всем необходимым. Вот только пока одни готовятся выпотрошить Луну, другие хотят остановить и запретить подобные проекты. Скорее всего, ничего не выйдет, ведь деньги в нашем мире решают всё, а планы переносятся в долгий ящик только потому, что у нас нет технологий, которые позволят долететь до Луны, выкопать там сотни тонн грунта и доставить всё это на Землю. Пока нет, но это не значит, что так будет вечно.

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По словам NASA, Луна обладает значительными ресурсами. Там много воды, гелия-3 и массы редкоземельных металлов, которые могут представлять высокую ценность для полупроводниковой отрасли нашей планеты. Вот только добыча полезных ресурсов может привести к негативным последствиям для лунной среды. На этом фоне в рамках международного научного сообщества всё чаще появляются призывы к признанию новой геологической эпохи – «лунного антропоцена». Оказывается, человек ещё только начал думать о колонизации единственного спутника, но уже успел его порядком засорить. Подсчитано, что на Луна уже есть около 227 тысяч килограммов мусора. По большей части это отходы, которые были выброшены во время различных космических исследований. Сюда относятся лунные модули, оборудование, результаты экспериментов, мячи для гольфа и повреждённые аппараты, которым так и не удалось приступить к изучению спутника Земли. Мы прекрасно знаем, как работает антропоцен, ведь цифры впечатляют. Смотрите: за последние 100 лет было вырублено больше деревьев, чем за 9000 с момента появления первых городов. Если предположить, что с Луной всё будет обстоять точно также, как и с Землёй, то совсем скоро мы разберём крошечный спутник на запчасти. 

А ведь мы только начали осваивать космос. Многие учёные говорят о том, что космос огромен, но эти ребята явно сильно недооценивают человечество. В качестве примера того, как быстро мы умеем уничтожать окружающее нас пространство, можно привести проблему космического мусора. Ещё совсем недавно наша орбита была идеально чистой, но сегодня там можно встретить около 23 тысяч объектов, размер которых превышает 10 сантиметров. Ну а если вспомнить о частицах, которые меньше 1 миллиметра, то их больше 100 миллионов, а количество постоянно увеличивается. Все эти объекты двигаются на скорости 24 000 км/ч и способны пробить самую плотную обшивку космического корабля. Кроме того, космический мусор мешает исследованиям далёких звёзд при помощи наземных телескопов. Не говоря уже о том, что один такой кусок мусора способен сбить шаттл с туристами. Исследователи полагают, что количество мусора будет расти, ведь человечество увеличивает активность в космосе, выводя туда тысячи спутников. Со временем подобные объекты превращаются в безжизненные тела, а пока никто не знает, как решать данную проблему. Что любопытно, если ничего не делать, то лет через 100 мы и вовсе не сможем выводить в космос спутники, поскольку плотность мусора окажется критически высокой. Пока же учёные раздумывают, давайте рассмотрим несколько идей, которые лягут в основу миссий по очистке нашей орбиты от мусора. Кстати, скоро такие же миссию понадобится на Луне, поэтому стоит разработать побольше мусорщиков. 

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Прежде всего предлагается активное удаление мусора. Это один из подходов, включающих использование специализированных космических аппаратов для прямого удаления космического мусора. Эти аппараты могут быть оснащены средствами для захвата мусора и его вывода из орбиты, либо для уничтожения на месте. Разрабатываются технологии, такие как роботы-уборщики, сети для сбора мелких обломков и другие методы активного управления космическим мусором. Ну а пока реализация проектов буксует, конструкторам космических аппаратов предлагается создавать технику, которая будет утилизироваться без особых проблем. Например, нужно активнее использовать материалы, способные быстро разлагаться или уходить из орбиты после завершения миссии. Отдельно предлагается создание единых международных законов, регулирующих использование космического пространства и управление космическим мусором. К сожалению, политики не готовы на компромисс, а в США и вовсе заявили, что считают космос личной вотчиной, поэтому готовы бороться за него как с русскими, так и с китайцами. Совместные усилия по обеспечению безопасности в космосе – это дело далёкого будущего, ведь пока человечество разобщено, а жажда наживы может привести к ещё более разрушительным последствиям. Некоторые пессимисты полагают, что через 100 лет Луна превратится в большую мусорную свалку, куда земляне будут свозить всё то, что им не пригодилось. Вот такие перспективы. 

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