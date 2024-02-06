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В Украине готовятся к размещению F-16 – каковы шансы появления истребителя США в небе над Донбассом

Пока страны НАТО строят планы и дают обещания, но окончательное решение будет за Белым домом
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За время, прошедшее с начала СВО, вокруг Украины было создано несколько так называемых коалиций. Прежде всего была сформирована оружейная коалиция, в рамках которой Киев ещё в 2022 году получил доступ к советским арсеналам, оставленным в Восточной Европе. Судя по всему, запасы оказались значительными, но к 2023 году начали стремительно заканчиваться. Именно тогда была создана танковая коалиция, в рамках которой на Донбассе появились немецкие, британские и даже французские танки. К концу года американцы поставили несколько Abrams, но танки до сих пор не вступили в бой. Поговаривают, что их готовят к наступательной операции 2024 года, а тем временем Зеленский рапортует от артиллерийской коалиции. По словам президента Украины, сегодня стране требуется как можно больше ПВО и самоходных установок для наступления, а европейцы неохотно расстаются со своими арсеналами. Пожалуй, ничего удивительного в этом нет, поскольку современные системы стоят дорого, а производство их может занимать годы. Не стоит забывать о снарядной коалиции, предусматривающей поставку 1 миллиона боеприпасов 155-мм калибра до марта 2024 года. По некоторым данным, американцы передали Украине около 2 миллионов подобных снарядов, но к началу 2024 году запасы в Европе и США сильно истощены. Новое производство буксует, а на носу исполнение самой амбициозной коалиции, на которую только подписывался Запад.

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Речь о самолётной коалиции, созданной при участии и под давлением Байдена. Напомним, несколько европейских стран взяли на себя обязательства по обучению пилотов для F-16, тогда как другие обещали поставить сами истребители. Америка дала добро, а дело оставалось за малым. Известно, что на пути передачи самолётов стоит множество преград, но янки оказывают на союзников по НАТО сильное давление, вынуждая их выполнять и перевыполнять взятые на себя обязательства. Например, только Нидерланды обещают передать сразу 24 машины, тогда как есть ещё Дания и Германия. Шольц пока настроен скептически, но всем известно, что спрашивать у канцлера американцы ничего не намерены. Многое зависит от политической обстановки в США, где сегодня идут ожесточённые дебаты между Республиканцами и Демократами. Первые готовы зарубить все проекты Байдена на корню, а руководит всем лично Трамп. Демократы рассказывают о важности поддержки Украины, вот только такая точка зрения находит среди рядовых американцев всё меньше отклика. Сегодня появились данные, согласно которым рейтинг поддержки сонного Джо опустился до 22%, что стало самым низким показателем в истории страны. В таких условиях самолётная коалиция может и не взлететь, ну а в Украине заявляют о готовности принять первые истребители.

По словам представителя СНБО Украины, уже достаточно давно идёт тайная подготовка к созданию полноценной инфраструктуры, которая позволит разместить авиацию НАТО. Всё идёт в рамках одобренного союзниками плана, но назвать точных сроков появления F-16 в украинском небе сам Данилов не готов. Со слов чиновника известно, что союзники оказывают всю необходимую помощь, что позволяет грамотно создать инфраструктуру для размещения самолётов. Ну и в качестве вишенки на торте добавим, что недавно командующий ОС ВСУ заверил прессу, что вместе с истребителями будут доставлены ракеты, способные бить по наземным целям с расстояния до 500 километров. Не исключено, что речь идёт о крылатой ракете класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM, но официальных подтверждений из стран-доноров не поступало. Таким образом можно сделать вывод, что строительство скрытых полигонов для безопасного хранения F-16 идёт полным ходом, а дело остаётся только за членами самолётной коалиции, которые и определят сроки поставок и сопутствующее оружие. Западные аналитики игнорируют целый ряд важных деталей, о которых мы поговорим ниже. И всё же, там полагают, что истребители прибудут в канун наступательной компании 2024 года. Давайте разберём основные мнения на эту тему, которые фигурируют в российской и зарубежной прессе.

Прежде всего считается, что F-16 станут главными целями для российских ракет. Осенью прошлого года шла активная охота на Су-24, которые способны нести крылатые ракеты НАТО. Большая часть самолётов была уничтожена, тогда как некоторые продолжают оставаться незамеченными. Это значит, что место дислокации американских истребителей будет находиться под ударом, а всё осложняется повышением эффективности работы российской спутниковой системы. За два года в космос было выведено несколько объектов, значительно повысивших точность работы систем слежения, а значит спрятать 30 истребителей будет не так просто. Самолёты имеют значительные отличия от советских машин, поэтому обязательно привлекут внимание местных жителей. Кто-то напишет о них в интернете, другие – выложат фотографии и видео. Даже без спутниковой системы истребители быстро найдут, а значит вариант скрытого размещения не считается идеальным. Некоторые западные эксперты предлагают размещать все F-16 в Польше или Румынии. Якобы, таким образом можно будет защитить авиацию от российских ударов, а в нужное время наносить болевые уколы. Известно, что политические элиты обеих стран смотрят на такое решение крайне скептически, поскольку это уже не помощь соседу, а открытый вызов России. 

Таким образом многие эксперты полагают, что прятать у себя украинские истребители никто не решится, а вот отправить в Киев собственных пилотов – это совершенно другое дело. Так вышло, что современные истребители представляют собой чрезвычайно сложные механизмы, а F-16 и вовсе напичкан электроникой. Западные пилоты, которым дают право высказаться, справедливо полагают, что за 1 год научиться боевому пилотированию F-16 невозможно. Требуется хотя бы 3-5 лет, но многое зависит от самого пилота. Кроме того, существует языковой барьер, поскольку лишь немногие украинские лётчики владеют английским на достаточном для освоения материала уровне. Именно поэтому можно предположить, что пилотами F-16, которые появятся в воздушном пространстве Украины, будут наёмники. Совершенно другой вопрос, сколько запросят за свои услуги люди, которые будут реально осознавать высокие риски быть сбитыми ещё до вылета. Мы многого не знаем, но пока всё сводится к тому, что создание авиационной коалиции – это скорее политический ход. Местные жители не рапортуют о масштабном переустройстве военных аэропортов, вся территория Украины доступна для поражения с помощью дронов-камикадзе. Даже украинские власти не раз жаловались на то, что русские накапливают Герани, не говоря уже о крылатых ракетах и гиперзвуковом оружии. Можно сделать вывод, что перспективы применения F-16 в Украине крайне туманны, но исключать передачу истребителей Киеву всё же не стоит.

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аналитика военные технологии авиация f-16 истребители самолёты
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