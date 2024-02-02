Оказывается, всё дело в снарядном голоде, о котором пишут журналисты

Несколько дней назад власти Германии озвучили точные данные по поводу производства артиллерийских снарядов для Украины. Напомним, в 2023 году отмечалось, что к марту 2024 Киев получит 1 миллион снарядов, но уже осенью 2023 стало ясно, что прогнозам не суждено сбыться. За первые полгода 2023 было выпущено всего 300 тысяч боеприпасов, ну а власти ФРГ подтвердили, что 600 тысяч единиц – это тот максимум, на который может претендовать ВСУ. При этом в прессе пишут, что снаряды передавались Украине постепенно, а значит большая часть уже поступила на вооружение и могла быть использована. Точных данных по этому поводу нет, но всё свидетельствует о том, что у ВСУ начался снарядный голод.

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Вчера большой статьёй на эту тему разразился портал Politico, преподносящий происходящее в серых цветах. Там пишут, что в борьбе за свою территориальную целостность Украине всё чаще приходится испытывать трудности, ведь заявленные сроки и объёмы военной поддержки не соблюдаются. Особенно всё сложно с поставками боеприпасов, а недавно даже министр обороны страны описал ситуацию как снарядный голод. Рустем Умеров обратился к союзникам с просьбой отправить в Украину как можно больше боеприпасов, поскольку удерживать 1000-километровую линию соприкосновения становится всё труднее. На этом фоне Politico приводит данные по реальному положению с производством артиллерийских снарядов 155-мм калибра и приходит к выводу, что Европа не справилась со взятыми на себя обязательствами. Так, международная коалиция во главе с Францией, отвечающая за поставки боеприпасов в Украину, столкнулась с затруднениями в доставке необходимого количества артиллерийских снарядов. Украина, пытается наращивать внутреннее производство, но сильно зависит от поставок из США и Европы. Ну а поскольку положение на передовой ухудшается, то требуется всё больше снарядов. Мало того, из-за нескольких военных конфликтов, включая операцию Израиля, снаряды 155-мм калибра сильно подорожали. Таким образом, если ранее Брюссель выделил на выпуск 1 миллиона боеприпасов одну сумму, то теперь приходится удваивать или даже утраивать расходы.

Не порадовал Зеленского и глава Министерства иностранных дел ЕС. Жозеп Боррель признал, что к марту всеобщими усилиями удастся поставить Киеву половину от обещанного миллиона снарядов, а всё это создаёт серьёзные проблемы для украинских военных. Политик отметил, что в настоящее время ВСУ ведут так называемую активную оборонительную борьбу, а всё осложняется политическими проблемами в Вашингтоне. Напомним, США исчерпали военный бюджет для Украины, а Демократы и Республиканцы погрязли во взаимных обвинениях. Проблемы с мигрантами не решается, а в результате Киев находится в подвешенном состоянии. В Politico ссылаются на госсекретаря США. Недавно Энтони Блинкен подчеркнул, что конфронтация внутри Америки оказывает негативное влияние на украинские войска, обороняющиеся на передовой. По его словам, бойцы ВСУ всё активнее переходят на беспилотники, поскольку получить необходимое количество снарядов оказалось затруднительно. Блинкен заявил, что использование беспилотников приносит Украине определённое преимущество, но не решает проблему нехватки боеприпасов. Например, согласно подсчётам киевского маркетингового агентства Top Lead, с сентября по январь ВСУ нанесли 3806 ударов дронами, тогда как Россия нанесла только 2886 ударов. Подобные данные требуют проверки и могут носить пропагандистский характер.

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По словам высокопоставленного офицера украинской армии, российские военные доминируют на поле боя благодаря своей артиллерии, а Украине необходимо получить значительное увеличение поставок артиллерийских боеприпасов для продолжения наступательных действий. В Politico пишут, что проблемы есть и у России. Якобы, значительные запасы, который были сформированы ещё при СССР, уже израсходованы, поэтому приходится активно наращивать производство внутри страны. Недавно сообщалось, что оборонные предприятия смогли нарастить производство снарядов в 50 раз больше, чем выпускалось до начала СВО. Ну а украинские источники отмечают, что нужно хотя бы 4000 боеприпасов 155-мм калибра в день, тогда как сегодня в распоряжении есть в разы меньше.