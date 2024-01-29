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Bublik1
Россияне массово отказываются от покупки новых ноутбуков, выбирая апгрейд в домашних условиях
Спрос на твердотельные компьютеры и оперативную память растёт, тогда как продажи новых ноутбуков падают

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Принято считать, что рядовые покупатели компьютерной техники предпочитают не тратить время на изучение тех или иных особенностей железа, выбирая наиболее простые решения. Так, массовый пользователь с высокой вероятностью выберет ноутбук или системный блок, и только небольшой процент энтузиастов остановится на ручной сборке. Эксперты пишут, что рядовому пользователю сложно разобраться во всех тонкостях, тогда как профессиональные сборщики возьмут за свои услуги много денег, а в итоге никакой выгоды по сравнению с покупкой лэптопа не будет. Вполне возможно, что подобная логика и присуща немецким бюргерам, но российские потребители не избалованы деньгами, поэтому всегда находятся в поиске наиболее выгодных решений. Судя по недавнему отчёту «Коммерсанта», отечественный пользователи сформировали новый тренд, который станет определяющим для всего российского рынка комплектующих. 

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Журналисты отмечают, что в последнее время в России наблюдается растущий интерес со стороны потребителей к покупке комплектующих для последующего улучшения компьютеров и ноутбуков. Этот тренд особенно заметен в области оперативной памяти и твердотельных накопителей. В издании отмечается, что выбор в сторону более дешёвого способа увеличения жизненного цикла компьютеров и ноутбуков становится всё более заметным, а россияне не хотят тратить деньги на новые устройства. Особенно вырос интерес к SSD форм-фактора М.2. Твердотельные накопители расходятся как горячие пирожки у вокзала и уже давно стали частью современных ноутбуков и настольных компьютеров. Например, в розничной сети «Ситилинк» продажи SSD М.2 за 2023 выросли на 43%. Этот рост свидетельствует о том, что потребители активно интересуются возможностью улучшения производительности своих устройств путём замены устаревших жёстких дисков на более быстрые и эффективные твердотельные накопители.

Стоит отметить, что в данном случае не всё так просто, ведь в ноутбуке должен быть доступен слот для твердотельного накопителя М.2. Теоретически, если лэптоп покупался 4 года назад, то там такой интерфейс имеется, ну а многие пользователи ранее предпочитали менять ноутбуки с периодичностью 1 раз в 4-5 лет. Сегодня эти же люди выходят из положения при помощи несложного апгрейда. В случае, если в компьютере или ноутбуке производителем установлен жёсткий диск, но есть слот М.2, то общая производительность системы значительно увеличится. Устройство станет работать быстрее, а особенно это заметно будет в интернете и во время обработки сложных задач за счёт скоростного SSD. Ну если у пользователя уже был установлен твердотельный накопитель, то расширение объёма позволит записать на ПК больше информации. По данным журналистов, наблюдается рост продаж не только накопителей, но и оперативной памяти формата SODIMM. Именно такой форм-фактор используется в ноутбуках, а происходящее свидетельствует о том, что рядовые пользователи осознают открывающиеся возможности по апгрейду своей техники. 

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Сообщается, что продажи ОЗУ в «Ситилинке» за 2023 год увеличились на 9%, а установка дополнительной оперативной памяти позволяет улучшить общую производительность компьютеров и ноутбуков, что является привлекательным вариантом для тех, кто стремится повысить эффективность своих устройств без покупки новых. Рост продаж отдельных комплектующих сопровождается уменьшением спроса на новые мобильные ПК. Согласно официальным данным, импорт ноутбуков в Россию сократился на 20%, а общий импорт в 2023 году упал на 41%. Эксперты считают, что это может быть связано с тем, что потребители предпочитают не тратить деньги на новые модели, а вместо этого улучшают свои существующие устройства, обновляя отдельные комплектующие для повышения производительности. К сожалению, ноутбуки имеют ограниченные возможности для апгрейда, поэтому ожидать чудес не приходится. Процессор и видеокарту заменить невозможно, а значит устаревающий лэптоп продолжит устаревать, а в итоге пользователю всё равно придётся купить новое устройство. В целом, не все потребители играют в требовательные игры и запускают сложные программы, поэтому пересидеть кризис с минимальными вложениями может показаться довольно мудрым решением. 

#ноутбуки #компьютеры
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