Штормит весь рынок криптовалют, а падение наблюдается среди основных активов

После одобрения спотовых Bitcoin-ETF на рынке сложилась крайне благоприятная ситуация, обещающая отличные перспективы для основных криптовалют. Аналитики ожидали, что цифровое золото начнёт дорожать в самое ближайшее время и соревновались в прогнозах относительно того, как быстро Bitcoin достигнет 60 тысяч долларов. Некоторые эксперты полагали, что уже по итогам января курс первой криптовалюты поднимется выше 50 тысяч долларов, но пока можно констатировать, что большая часть подобных прогнозов оказалась неверной. Сегодня курс цифрового золота ушёл ниже 40 тысяч долларов за одну монету. Это самая низкая стоимость за последние месяцы, свидетельствующая о фундаментальных проблемах первой криптовалюты. На этом фоне слышны новые прогнозы, хотя оптимизм участников рынка так никуда и не ушёл.

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Аналитики полагают, что Bitcoin вернётся к росту весной и достигнет новых ценовых высот ближе к лету. Пока же рынок ждёт высокая волатильность, когда лучше сосредоточиться на покупке, а не на продаже. Оставим подобные прогнозы на закуску, а пока перейдём к основным причинам, которые и привели к обрушению рынка. Похоже, проблема в том, что инвесторы активно избавляются от паев Bitcoin-ETF от Grayscale. Только с начала года было реализовано активов на 2 миллиарда долларов, а значительная часть продаж пришлась на долю обанкротившейся биржи FTX. Информацией поделились специалисты Coindesk, ссылаясь на внутренние документы и источники, знакомые с ситуацией. Напомним, фонд Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) существовал как закрытый траст для аккредитованных инвесторов с 2013 года и сумел накопить около 25 миллиардов долларов. В январе текущего года Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила ему преобразоваться в биржевой фонд (ETF). Но как только стартовали торги спотовым Bitcoin-ETF, произошёл значительный отток средств из GBTC, сопровождаемый перемещением больших объёмов криптовалюты адресов Grayscale на биржу Coinbase.

Не стоит забывать, что обанкротившаяся биржа FTX, которая когда-то занимала второе место по торговым объёмам после Binance. С тех пор новое руководство проводит последовательную процедуру банкротства, планируя реализовать активы биржи для выплаты средств клиентам и кредиторам. В конце ноября 2023 года руководство FTX получило разрешение суда на продажу доли в трастах Grayscale, чем и воспользовалось, реализовав указанные выше средства. Согласно данным, на начало января 2024 года ETF владел чуть менее 567 000 ВТС, в то время как на конец декабря 2023 года в трасте находилось около 619 000 монет. Как уже было сказано выше, на фоне этих событий Bitcoin и Ethereum продолжают стремительно дешеветь. Некоторые аналитики видят связь между общим снижением цен на криптовалюту и попыткой уйти от рисков на фоне приближающегося заседания Федеральной резервной системы США. Одновременно с этим заметно падение активности среди трейдеров, поскольку предсказать ценообразование на рынке криптовалют становится всё сложнее. Ну а поскольку никто не знает, как поведёт себя цифровое золото уже завтра, то участники рынка предпочитают не рисковать, выводы свои деньги в стейблкоины.

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Как уже было сказано выше, аналитики советуют сегодня ничего не продавать. Курс Bitcoin ещё может снизиться, но есть все основания полагать, что к концу текущей недели первая криптовалюта вернёт часть потерь, а после остановится в более комфортных ценовых рамках. Это может быть 42-43 тысячи долларов за одну монету, ну а дальше наступит период затяжной коррекции, во время которого будет наблюдаться перманентная волатильность. Что до прогнозов подорожания Bitcoin до 100 тысяч долларов и выше после халвинга, то подобные мнения не новы, но сценарий может не реализоваться в полной мере, поскольку политическая и финансовая обстановка в США в 2024 году не располагает к оптимизму.