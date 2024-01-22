Не так давно Илон Маск раскрыл настоящий секрет голливудских звёзд. Миллиардер признал, что не только сам активно принимает Wegovy, но и знает много известных личностей, которые решают проблемы лишнего веса при помощи лекарственных препаратов. Всё просто, вы отправляетесь к доктору, он прописывает вам таблетки, а после в дело вступает сама природа. Аппетит притупляется, а лишние килограммы начинают сами покидать ваши ягодицы, живот и другие части тела. Жировая прослойка стремительно снижается, а в итоге люди видят вашу лучшую сторону, позабыв о том, что подобные эксперименты со здоровьем обычно не проходят бесследно для организма. Сам Илон признаёт, что регулярно пьёт Wegovy, но отказывается говорить о негативных последствиях. Маск избавился от пивного живота, а миллионам людей важна красивая картинка, ведь препарат не просто доступен, но и рекомендуется врачами в Европе и США. Проще говоря, если в клинику придёт пациент с ожирением, то ему с высокой долей вероятности пропишут не диету и физические упражнения, а приём Wegovy.

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Что же, медики отмечают, что в последние годы три препарата (Wegovy, Ozempic и Mounjaro) стали настоящими звёздами и продаются в невероятных количествах. Эксперты расхваливают действие этих таблеток, рассказывая о том, что они представляют собой перспективные средства для снижения веса и контроля уровня сахара в крови. Согласно проведённым исследованиям, они адресуют регуляторные пути, связанные с ожирением и диабетом, и считаются настоящим прорывом в медицинской практике. Стоит учитывать, что лекарственные средства достаточно дорогие, а в средняя стоимость лечения в месяц в Европе стартует с 1000 евро. Именно поэтому большая часть людей, страдающих ожирением, пока не можете себе позволить Wegovy или его аналоги. Ну а пока производители и врачи зарабатывают на лекарстве миллиарды долларов, общество волнует вопрос последствий, с которыми столкнутся миллионы стройных и резко похудевших людей, многие из которых получат в подарок целый ряд хронических заболеваний.

Медики отмечают, что паниковать раньше времени не стоит. По словам гастроэнтеролога из Вашингтонского университета, на самом деле инкретиновые гормоны, которые и оказывают на организм человека благотворное воздействие, в большом количестве находятся в нашем кишечнике. Оказывается, триллионы микробов в кишечнике играют ключевую роль в регулировании этих гормонов, и именно они влияют на аппетит, усвоение организмом питательных веществ и многие другие пищеварительные процессы. Указанный выше учёные отмечает, что бактерии в нижней части кишечника участвуют в обработке компонентов пищи, не поддающихся перевариванию, и превращают их в молекулы, активирующие гормоны, контролирующие аппетит и обмен веществ. Такие гормоны, как GLP-1, естественная версия Wegovy и Ozempic, а также PYY, регулируют уровень сахара в крови и информируют мозг о насыщении. Важно понимать, что современные люди почти не употребляют в пищу продукты богатые клетчаткой и полифенолами, ну а это биологически активные молекулы, которые тысячелетиями помогали людям регулировать метаболизм. Именно это считается одним из ключевых факторов, приводящему к ожирению и развитию диабета.

Препараты Wegovy и Ozempic снова включают толстую кишку в работу после каждого приёма пищи. Попадающие туда микробы используют аналогичные GLP-1 молекулы, что приводит к снижению общего веса. Врачи уверены, что указанные выше препараты открывают новые горизонты не только в лечении метаболических заболеваний, но и в сфере неметаболических состояний, таких как злоупотребление алкоголем, наркомания и депрессия. Медицинская общественность поддерживает применение этих инкретиновых препаратов для комплексного лечения взаимосвязанных заболеваний, считая их перспективным средством для поддержания здоровья. Как уже было сказано выше, несмотря на впечатляющие результаты и потенциал препаратов Wegovy, Ozempic и Mounjaro, есть масса вопросов, ответы на которые все заинтересованные стороны предпочитают держать за закрытыми дверями. Особенно актуальным стал вопрос о том, должны ли люди с небольшим избыточным весом принимать эти препараты, а также какие риски сопряжены с их использованием у детей и подростков для поддержания контроля веса на протяжении всей жизни.

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Хотя эти лекарства, основанные на инкретиновых гормонах, кажутся почти волшебной пулей, они несут ряд побочных эффектов, особенно связанных с желудочно-кишечным трактом. К ним относятся тошнота, рвота, диарея и запор, обусловленные замедлением работы желудочно-кишечного тракта. Люди, которые уже прошли терапию, или находятся в процессе похудения, предпочитают не говорить о личных проблемах, но это не значит, что сложностей нет. Похоже, чаще всего иммунная система считает терапию мощным ударом по организму, что вызывает сильную ответную реакцию. И на самом деле все перечисленные симптомы – это только верхушка айсберга. Медики уверяют, что риски развития панкреатита и необратимого гастропареза крайне редки, вот только долговременные исследования пока не проводились, поскольку препараты достаточно новые. Пожалуй, о реальных последствиях мы узнаем не раньше, чем через 10 лет, но к тому времени человечество уже плотно подсядет на Wegovy. Чаще всего медики рассказывают о перспективах стать стройным и счастливым, а также советуют пациентам беспокоиться о потере мышечной массы. Людям прописывается физическая активность, но многие из тех, кто уже прошёл терапию, через полгода снова приходят в клиники с лишним весом. Как оказывается, препараты работают только во время их активного приёма, а после организм быстро восстанавливает потерянные килограммы.

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Медики советуют менять образ жизни, но указывают это мелким шрифтом, обещая волшебные изменения по мановению волшебной палочки. Вот только образ жизни готовы менять единицы, тогда как большая часть людей просто подсаживается на лекарство, получая ещё одну зависимость и целый спектр проблем со здоровьем. Врачи советуют так называемое поддержание метаболического здоровья. Это регулярные физические упражнения, управление стрессом, нормальный сон, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание. Всё это способно естественным способом поддерживать обмен веществ, но недоступно для современного человека. Нам нужно постоянно бежать вперёд. Строить карьеру, учиться и выполнять массу других задач, а в результате времени на здоровый образ жизни просто не остаётся. Пожалуй, Wegovy и другие указанные выше препараты продолжит своё победное шествие по миру. Сегодня многие эксперты советуют потенциальным клиентам клиник подумать о последствиях. Изменить образ жизни крайне сложно, а предсказать негативные последствия невозможно. Наибольший эффект достигается за счёт комплексной терапии, когда человек отказывается от тех или иных радостей жизни. Например, навсегда перестаёт пить чай и кофе без сахара. К несчастью, люди по большей части предпочитают выпить ещё одну таблетку, а не менять образ жизни. В конце концов, Wegovy создан именно для того, чтобы вернуть людям полноту жизни, а не забрать сладкое из рациона. Как уже было сказано выше, разработчики предпочитают давать информацию пациентам дозировано, поддерживая веру в волшебную таблетку.