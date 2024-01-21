Всё дело в себестоимости добычи 1 Биткоина, которая в США ощутимо выше, чем в РФ

Январь 2024 года в США выдался на редкость холодным. Температура воздуха опустилась намного ниже минусовой отметки и оказывает на социальную и экономическую сферу нескольких регионов удушающее воздействие. Многие компании отправили сотрудников в отпуск или перевели на удалённую работу, но это только усилило острый дефицит электричества. Автостоянки наполнились замерзающими электрокарами Tesla, ведь зарядить машины в такой мороз оказалась почти невозможно. Дошло до того, что власти нескольких штатов вынудили крупные майнинговые компании остановить добычу Биткоина. И тут выяснилось, что только один штат Техас генерирует 30% всех добываемых монет, ведь на прошлой неделе хешрейт Биткоина резко снизился, чем уже успели воспользоваться фермеры из других регионов. В ближайшие недели погода перестанет преподносить США неожиданные сюрпризы, ну а происходящее свидетельствует о том, что в настоящее время большая часть майнинговых мощностей располагается именно в этой стране. Напомним, массовый исход из Китая начался ещё в 2021 году, на фоне запрета китайских властей добывать криптовалюты. Власти КНР за короткий срок добились почти полного ухода фермеров со своей территории, ну а большая часть майнеров вместе с дорогостоящим оборудованием перекочевала в Техас и ряд других штатов.

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По некоторым данным, сегодня Россия занимает второе место в рейтинге, существенно уступая США, но ряд экспертов полагает, что в ближайшие 2 года всё может круто измениться. По мнению основателя и генерального директора BitRiver Игоря Рунеца, причина заключается в разнице себестоимости добычи Биткоина. Так, в среднем российские фермеры тратят на получение 1 монеты около 15 тысяч долларов. На фоне того, что первая криптовалюта стабильно дороже 40 тысяч долларов, появляется не только возможность отбить инвестиции в железо, но и постоянно увеличивать свои мощности. Что до американцев, то эти ребята также не бедствуют, ведь в настоящее время там затрачивают на майнинг 1 ВТС всего 23 тысячи долларов. Не так выгодно, как в России, но всё ещё очень неплохо, учитывая перспективы роста в 2024 году. Ну а поскольку в настоящее время всё внимание сообщества фермеров приковано к халвингу, то возникает вопрос о доходности добычи Биткоинов летом 2024 года.

Глава BitRiver полагает, что после того, как резко сократится количество выпадающих монет из каждого блока, российские фермеры будут затрачивать на добычу не больше 23 тысяч долларов. Проще говоря, для отечественных майнеров проблема не станет критичной, а вот американцам придётся потуже затягивать пояса. Дело в том, что халвинг ощутимо скажется на доходах янки, ведь генерация одного ВТС там будет стоить порядка 37 тысяч долларов. Если предположить, что какое-то время после халвинга курс цифрового золота останется без изменений, то прибыльность данной отрасли в США снизится. Ну а в России продолжат зарабатывать, что привлечёт новые инвестиции и приведёт к усилению конкуренции на рынке. Рунец отмечает, что уже сегодня американские фермы столкнулись со значительными препятствиями на пути расширения мощностей для добычи Биткоина. Летом и зимой там вынуждены на несколько недели или даже месяцев выключать оборудования, но проблема будет только расти, ведь криптовалютные компании в США наращивают мощности. А вот в России нехватки электроэнергии нет и не предвидится. Есть целый ряд профицитных регионов, а холодный климат способствует снижению затрат.

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Мало того, основная часть электричества в северных регионах РФ генерируется на атомных и гидроэлектростанциях. Ну а это не только относительно дешёвые источники энергии, но и экологичные, тогда как американские майнеры возвращают к жизни старые угольные электростанции, нанося природе ощутимый вред. Глава BitRiver считает, что Россия может стать лидером в мировой промышленности майнинга, используя энергию попутного нефтяного газа. Отмечается, что крупные нефтегазовые компании проявляют интерес к использованию этого вида энергии для майнинга, а это приведёт к снижению себестоимости добычи Биткоинов. Не стоит забывать, что во многом перспективы отрасли в целом будут определяться решениями Вашингтона. Криптовалюты прочно завязаны на долларе, поэтому от тех или иных законодательных актов зависит будущее цифрового золота. Если регулятор не станет закручивать гайки, то по итогам 2024 года курс первой криптовалюты может перевалить за 100 тысяч долларов. Учитывая низкие расходы российских майнеров, то прибыль покроет все инвестиции и позволит нарастить вложения в новое оборудование. Более реальными кажутся 69 тысяч за 1 Биткоин к концу текущего года. Такая сумма не позволит американцам получать сверхприбыли, но российские майнеры окажутся в большом плюсе.