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Bublik1
Новые зарядки Tesla Supercharger отказались заряжать электрокары при минусовой температуре
Владельцы автомобилей Tesla винят разработчика зарядных станций в некомпетентности

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В 2020 году автор данного материала планировал купить автомобиль. В итоге выбор пал на машину с бензиновым двигателем, но тогда весьма перспективным казался Nissan LEAF. К счастью один знакомый, который ранее приобрёл такую же машину, поделился любопытной информацией, которая позволила принять правильное решение. Проблема заключалась в том, что базовый запас хода автомобиля составлял 100 километров, но в холодное время он начал резко снижаться. Если ещё в октябре можно было без подзарядки отправиться в соседний город по делам и вернуться обратно, то в январе пришлось задерживаться у знакомых на пару часов. За это время удавалось зарядить батарею настолько, что можно было доехать до дома. Перспектива дешёвого топлива казалась весьма выгодной, но застрять на дороге при минусовой температуре не было никакого желания. Вообще, современные автомобили с прилавка магазина обладают более значительными показателями автономности, но даже этого бывает недостаточно.

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О любопытной ситуации рассказывают журналисты The Register. Как оказалось, резкое похолодание в некоторых регионах Северной Америки привело к тому, что тысячи автомобилей Tesla превратились в обычный металлолом. В пример приводятся общественные зарядные станции Tesla в Оук Брук, недалеко от Чикаго, расположенном в штате Иллинойс. Так вот, морозы привели к появлению огромных очередей, а парковки больше напоминают автомобильные кладбища. По информации Fox 32, десятки электромобилей оказались замёрзшими в очередях к станциям Tesla Supercharger. Совершенно неожиданно выяснилось, что во время минусовых температур подобное оборудование работает неэффективно. В итоге зарядить машину не выходило, а многие автовладельцы бросили свои дорогостоящие машины за 80 тысяч долларов в ледяном плену и предпочли продолжить путь на общественном транспорте или вызвали такси. 

По словам владельцев автомобилей, зарядные станции плохо работают не только в районе Чикаго, но и везде, где наблюдаются минусовые температуры. При этом производители подобного оборудования явно не утруждали себя тестами и предусмотрели только защиту от перегрева. Жители региона называют происходящее безумием и винят руководство Tesla и самого Илона Маска во всех своих проблемах. При этом эксперты отмечают, что часто виноваты и сами владельцы автомобилей. Так, многие не уделяют должного внимания зарядке, предпочитая оставлять несколько процентов. Зарядных станций в США много, а проблема поиска свободного места никогда не была серьёзной. Сейчас же, когда оборудование работает плохо, то стоит помнить о необходимости предварительного прогрева литий-ионной батареи. Это позволит более эффективно заряжать аккумулятор, а также приводит к сниженному расходу заряда.

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Стоит помнить, что в условиях отрицательных температур жидкий электролит в батарее электромобиля может замёрзнуть. Это сильно замедляет процесс передачи ионов через электролит, а значит растёт сопротивление батареи. Эффективность зарядки ухудшается, а в некоторых случаях и вовсе добиться начала процесса зарядки невозможно. Журналисты The Register отмечают наличие технологий, позволяющих решить данную проблему. Например, South 8 Technologies разрабатывает синтезированный электролит из сжиженного газа, который способен обеспечивать работу аккумулятора в диапазоне температур от -60 до +60 градусов Цельсия. Компания LG Chem из Южной Кореи работает над материалами для электродов батареи, которые сократят время полной зарядки и улучшат рабочие характеристики при экстремальных температурах. Но всё это технологии, которые будут доступны через 2-5 лет, а пока владельцам электрокаров стоить помнить об особенностях холодного климата и стараться не выезжать на дорогу с пустой батареей. 

#tesla #транспорт #tesla supercharger
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