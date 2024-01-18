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Bublik1
Майнеры из Техаса остановили добычу Биткоина после прихода сильных холодов и нехватки электричества
На самом деле выбора у майнеров не было, поскольку решения принял местный регулятор

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Лето 2023 года стало крайне сложным для майнеров. Фермеры во многих регионов оказались под сильным давлением со стороны общественности и правительства, поскольку высокие температуры привели к резкому всплеску потребления энергии. Наблюдался огромный перерасход из-за миллионов включённых кондиционеров. Особенно заметно проблемой была в США, когда две крупные компании Riot Platforms и Iris Energy вынуждены были приостановить добычу Биткоинов. Обе приняли решение добровольно, но суть сводилась к тому, что у майнеров не было выбора, поскольку электричества на всех не хватало. Как известно, уже какое-то время по американским штатам движутся холода, что уже привело к перебоям с работой зарядных станций и появлением целых кладбищ из автомобилей Tesla. Похоже, проблема становится ещё более серьёзной, о чём пишут профильные издания. 

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Сообщается, что, начиная с 11 по 17 января, резко обвалился хешрейт добычи Биткоинов. Причина в том, что в местные майнеры в Техасе вынуждены были остановить добычу из-за резкого похолодания. Известно, что на этот раз управляющая электросетью штата компания Electric Reliability Council of Texas потребовала у майнеров выключить все добывающие мощности. Если говорить о точных цифрах, то ранее хешрейт сети достигал 629 EH/s, а в указанный выше период снизился до 440 EH/s. Согласно официальным данным, около половины от общего падения хешрейта пришлась на Foundry. Это один из крупнейших майнинговых пулов. Кроме того, пострадали Marathon Digital и Luxor Mining. По данным регулятора, пока температура не станет плюсовой, крупным майнерам придётся затянуть потуже пояса. Ну а сколько продлится отключение, зависит только от погодных условий. Что любопытно, ещё год назад власти штата Техас устраивали большую рекламную компанию, предлагая фермерам отличные условия и большое количество дешёвой электроэнергии. В результате в Техас ринулись не только майнеры с других стран, но и с соседних штатов. Как вы уже могли понять, фермеров оказалось намного больше, чем способен выдержать штат. Как только потребление энергии растёт, власти Техаса тут же вспоминают о добыче Биткоина, а пока перспектив для наращивания производства электричества в данном регионе не наблюдается. 

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Вчера с заявлением выступил вице-президент Marathon по корпоративным коммуникациям Чарли Шумахер. Он подтвердил, что майнеры в Техасе временно приостановили свою деятельность, чтобы поддержать энергосистему и население в условиях холодов. Шумахер добавил, что майнеры Биткоина строго следуют решениям регулятора и будут и дальше сокращать нагрузки, если этого потребуют власти штата. Вообще, проблема явно носит временный характер. Аналитики полагают, что хешрейт сети восстановится уже в ближайшие недели, а в 2024 году майнеры продолжат наращивать свои мощности. Особенно это заметно в последнее время, ведь совсем скоро состоится халвинг. Почитать об этом событии вы можете по ссылке, ну а суть сводится к тому, что крупные компании живут в постоянной конкуренции. Если не уделять должного внимания закупке нового оборудования и повышению эффективности уже работающих систем, то конкуренты окажутся впереди, получая большую часть прибыли. Ну а поскольку ожидается стремительный рост курса Биткоина, то все фермеры хотят получить как можно больше монет, пока из каждого блока выпадает 6.25 ВТС. 

#майнинг #криптовалюта #биткоины
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