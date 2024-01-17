Турецкие банки отказывают в сотрудничестве с российскими финансовыми компаниями

Многие российские аналитики уверены, что США готовили антироссийские санкции уже достаточно давно. План прорабатывался на высшем уровне, а скорость введения ограничений свидетельствует о том, что консультации велись задолго до начала СВО. Проще говоря, янки просто ждали удобного случая, при этом активно нагнетали ситуацию, пытаясь сделать масштабный санкционный пакет легитимным. Пожалуй, наиболее сильный удар должен был прийтись по экономике России. Предполагалось, что рубль не переживёт международного давления, а инфляция вынудит российское руководство пойти на уступки. С этой целью были заморожены $300 миллиардов Центробанка, находящиеся на иностранных счетах и выступавшие в качестве резервного фонда. По итогам 2 лет санкций можно сделать вывод, что пока желаемого американцам добиться не удалось, но это не значит, что будет проще.

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Как стало известно, власти США не только не планируют ослаблять санкции, но и делают всё, чтобы ухудшить показатели российской экономики. Одним из наиболее болезненных шагов называется запрет турецким банкам сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями. Известно, что многие турецкие банки уже прекратили контакты с российскими компаниями, поскольку опасаются американских санкций. Напомним, ещё недавно Nurol Bank и Emlak Bank были ключевыми участниками расчётов с Россией, но в конце декабря 2023 года под давлением американского Минфина обе организации приняли решение отказаться от обслуживания российских клиентов. Отмечается, что решение турецких банков касается внешней торговли и привело к разрыву корреспондентских отношений, а также приостановке обработки платежей без формального закрытия счетов. Однако обычным российским гражданам пока волноваться не стоит, поскольку счета в турецких банках и транзакции будут и дальше работать в стандартном режиме.

Турецкие банки комментируют ситуацию неохотно, но всем очевидно, что финансовые организации опасаются вторичных санкций со стороны дядюшки Сэма. Российские банки ранее могли открывать корреспондентские счета в турецких банках для проведения торговых операций, но недавно им стали отказывать в этих услугах, в результате чего возникли проблемы с денежными переводами, что грозит поставить торговые отношения на паузу. Напомним, 22 декабря 2023 года американский Минфин опубликовал довольно размытое постановление, фактически запрещающее иностранным организациям оказывать посреднические услуги в большинстве сделок с российскими клиентами, за исключением поставок продуктов питания и медикаментов. Это стало основной причиной приостановки денежных переводов и обострения ситуации с российско-турецкими торговыми отношениями. В ответ на обеспокоенность турецких экспортёров, представители Турции пообещали нормализовать систему платежей из России. После некоторых обсуждений проблемы представитель компании, занимающейся поставками косметической и бытовой продукции на российский рынок, выразил уверенность, что ситуация должна нормализоваться в ближайшие дни. Эксперты отмечают, что не только турецкие банки сталкиваются с этими изменениями. Крупные китайские государственные банки также ужесточают проверки российских клиентов, стремясь избежать рисков вторичных санкций от США. Недавние действия американского Минфина вызвали беспокойство в банковском секторе нескольких стран, а Китай также пытается балансировать свои отношения с Россией и США.

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В отличие от турецких банков, китайские государственные банки выделили дочерним иностранным банкам в России исключение из ужесточённых мер. Даже в этом случае на фоне усиленных проверок, они также призывают своих клиентов к тщательному соблюдению международных стандартов, чтобы избежать проблем в будущем. Какое решение найдут турецкие банки, пока неясно, но в рамках встречи местных бизнесменов с председателем Ассамблеи экспортёров Турции было объявлено, что власти найдут компромисс по этому вопросу. Это значит, что торговля между странами продолжит развиваться, но с учётом требований американских властей. Аналитики указывают, что происходящее подчёркивает критическую зависимость международной финансовой системы от решений правительства США. Происходящее мешает глобальной торговле и выгодно только американским бизнесменам. Многие финансисты полагают, что человечеству нужен новый подход, поскольку одностороннее управление со стороны Вашингтона приводит к катастрофическим последствиям. Решения пока нет, а единственное, что могут сделать союзники России – чаще использовать национальные валюты во взаиморасчётах, что позволит уйти от пристального взгляда американской ФРС.