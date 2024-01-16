Опасения у представителей форума вызывают климатические изменения, а украинский конфликт медленно уходит с повестки дня

В последнее время можно заметить, как активно пытаются привлечь внимание к украинскому конфликту ястребы США по всей Европе. Журналисты публикуют шокирующую информацию, рассказывая о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту с Россией. Пресса смакует каждую деталь, а масло в огонь подливают прибалтийские политики. Глобальный вес США стремительно снижается, а попытка воззвать к оружию всё ещё позволяет неплохо зарабатывать американскому ВПК. Янки мечтают увеличить поставки оружия в Европу, ну а сами европейцы готовы принести в жертву свою экономику, лишь бы угодить заокеанским кураторам. Ну а апогеем безумства должен был стать форум в Давосе. В этом крошечном швейцарском городке собрались десятки видных политиков со всего мира, а основная повестка предусматривала обсуждение мирного плана Зеленского. Ещё до приезда украинского президента глава МИД Швейцарии признал мероприятие провальным. Оказывается, обсуждать без России мирные инициативы глупо, но приглашать российскую делегацию там не хотят.

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Ну а пока отдельные политики всё ещё пытаются привлечь внимание к Украине, большая часть участников настроена по этому вопросу весьма скептически. Особенно интересен опрос, проведённый среди всех представителей мероприятия. Каждый участник должен был назвать 5 угроз, которые взывают беспокойство и требуют быстрого решения. В топ-5 глобальных рисков попали: экстремальные погодные явления, информационная и дезинформационная активность, искусственный интеллект, социальная и политическая поляризация общества, а также рост стоимости жизни и кибератаки. Удивительно, но риски усиления вооружённых конфликтов, включая украинский кризис и атаки на объекты критической инфраструктуры, оказались на 8-м и 9-м местах соответственно. В итоге мировая общественность признала изменение климата основной угрозой, которая будет оказывать негативное влияние на экономику ведущих стран планеты. Рекордно жаркое лето в Северном полушарии не осталось незамеченным, а представители форума уверены, что подобная тенденция сохранятся и в текущем году. Ожидаются новые температурные рекорды, что может вызвать засуху, лесные пожары и наводнения. На этом фоне украинский конфликт кажется малозначимой проблемой, а всё это идёт в разрез с необходимостью Вашингтона продавать союзникам по НАТО ещё больше оружия.

Представители форума выражают беспокойство относительно возможной вспышки дезинформации, в том числе при использовании искусственного интеллекта, связывая это в первую очередь с предстоящими выборами в 2024-2025 годах в ряде стран, включая США. Считается, что системы на базе умных алгоритмов станут настоящим вызовом для человечества, но пока оценить их влияние на рынок труда и другие сферы жизни людей крайне сложно. В итоге проблема кажется неопределённой, но требует консенсуса уже сегодня. В финальном отчёте также подчёркивается усиление глобального геополитического раскола по линии Север-Юг. Традиционное доминирование текущих центров силы ослабевает, что может привести к конкуренции государств за влияние в международных и внутренних конфликтах, создавая потенциальные условия для крупных прокси-войн и гуманитарных кризисов. Политики отмечают снижение эффективности санкций со стороны Западных стран, что кажется европейцам крайне опасной тенденцией. Ну а поскольку выступление Зеленского всё равно состоится, то внимание прессы приковано к посланию президента США, которое помощник по нацбезопасности должен озвучить. Джейк Салливан передаст слова сонного Джо лично Зеленскому, а в Bloomberg пишут, что американский лидер предложит своему коллеге сменить стратегию с наступательной на оборонительную.

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По мнению журналистов, положение Украины становится все менее завидным, а киевские власти вынуждены открыто врать населению относительно реального положения на передовой. Украинская армия столкнулась со сложными вызовами во время наступательной компании и не смогла выбить российскую сторону с занимаемых позиций. Авторы Bloomberg стараются не сгущать краски, но уже ясно, что Байден попросит Зеленского придержать коней. Сегодня США увязли в целом ряде конфликтов, а в итоге вынуждены разрываться между помощью Украине, Израилю и военной операцией в Красном море. А между тем требуется держать ситуацию под контролем в Сирии, Ираке и десятках других государств, где янки удерживают власть за счёт присутствия военных контингентов. Американские журналисты утверждают, что главная проблема украинских властей заключается в снижении интереса мировой общественности к данному конфликту. США не способны поставлять оружие в прежних масштабах, а Россия активно увеличивает военные расходы и закупает оружие у различных поставщиков, включая Иран и Северную Корею. Украина явно находится не в равном положении, а политики так и не смогли найти консенсус относительно конфискации российских активов. Всё это оказывает давление не только на США, но и на союзников в Европе, что вынуждает Байдена попросить передышки. Журналисты Bloomberg полагают, что в рамках форума Зеленский получит дурные вести, но забывают о том, что решить конфликт без России не удастся. Пока же янки обговаривают фантастические идеи и пытаются сбросить с себя непосильную ношу, принеся в жертву часть своих амбиций.