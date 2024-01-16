Согласно опубликованным данным, новые автомобили за последние годы подорожали на 30% и стали недоступны для рядовых американцев

Первой страной, где автомобили действительно стали массовым явлением, оказалась Америка. Власти закрывали глаза на происхождение денег, а в какой-то момент из чего-то недоступного и сильно дорогого легковой автомобиль превратился в обычное средство для передвижения. Правительство вводило квоты на бензин, а в итоге рядовые американцы привыкли путешествовать на своих машинах, считая такой способ отдыха вполне оправданным. Подобная практика стала базовой частью внутреннего туризма, удерживая миллиарды долларов внутри страны. Покупке автомобиля способствовали всяческие льготы, когда новоиспечённые владельцы Tesla могли вернуть почти $10 тысяч на ровном месте. Популярность электрокаров росла, а спрос стимулировался низкими процентными ставками. Инфляция никогда не была слишком высокой, а в итоге заработные платы увеличивались немного быстрее, чем обесценивался доллар. Одним словом, всё было относительно неплохо, но ряд неверных решений и политических заблуждений последних лет не прошли бесследно для американской экономики.

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По данным издания Newsweek, символ торжества американской демократии и свободы слова становится всё дальше от рядовых жителей страны. Журналисты пишут, что американцы столкнулись с трудностями при покупке автомобилей из-за резкого увеличения цен на новые и подержанные транспортные средства. Оказывается, после пандемии новые транспортные средства стали на 30% дороже, тогда как бывшие в употреблении машины предлагаются с 38% наценкой. Мало того, даже после того, как темпы роста инфляции в 2023 году замедлились, для многих американцев покупка машины стала недоступна. Если обратить внимание на статистику, то только 10% новых автомобилей стоят менее $30 тысяч. Не лучше дела идут и на вторичном рынке, ведь всего 28% предложений там стоят дешевле $20 тысяч. Согласно отчёту Market Watch, чтобы позволить себе автомобиль, американцам необходим годовой доход не менее $100 тысяч. Это означает, что более 60% семей и 82% частных лиц в США не могут себе позволить новое авто здесь и сейчас. Статистика вызывает беспокойство, но пока решить проблему не удаётся.

Эксперты утверждают, что 2023 год стал самым плохим для покупки транспортного средства в США. Так, генеральный директор CoPilot отмечает, что цены на автомобили резко поднялись из-за высокого спроса со стороны покупателей в высшем сегменте рынка и так и не вернулись на прежний уровень. Пэт Райан полагает, что в 2024 году ожидать улучшений не приходится, ведь производителям выгодно продавать дорогие машины, игнорируя нижний и средний ценовые диапазоны. Ещё более пессимистичные взгляды имеет аналитик автомобильного портала Edmunds. Джозеф Юн подчёркивает, что средняя цена на новый автомобиль выросла с $38 500 в 2019 году до $47 939 в 2023 году. Этот рост уже нельзя списать только на нарушения поставок из-за пандемии и повышенным спросом потребителей в 2021 году. По словам Юна, дилеры были готовы выкупать автомобили, отсутствующие в наличии, что привело к увеличению цен на доступные для покупки модели. В итоге производители переключили своё внимание на выпуск премиальных автомобилей, хотя и в данном сегменте заметно замедление спроса.

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Исполнительный аналитик автомобильной поисковой системы iSeeCars ожидает умеренное снижение цен в 2024 году. Карл Брауэр считает, что высокая инфляция и довольно высокая процентная ставка ограничивает возможности среднего класса, а значит со временем автопроизводители столкнутся с мощным кризисом. Сегодня у этих ребят дела идут относительно неплохо, но выпадение массового покупателя из обоймы – это тревожный признак. Также эксперты утверждают, что значительная часть американцев предпочла отложить покупку автомобиля на 2024 год. Многие потенциальные покупатели надеются на улучшение финансового благосостояния, но пока всё идёт к тому, что текущий год окажется ещё более сложным. Многое зависит от ключевых игроков, но пока производители не демонстрируют заинтересованности в снижении цен на новые транспортные средства.