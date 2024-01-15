Так уж сложилось, что люди склонны недооценивать собственные ошибки, и слишком много ждать от окружающих. Например, вы занимаетесь ремонтом автомобилей и способны вернуть к жизни даже убитый двигатель. В этом случае все те, кто не отличают переднюю передачу от задней будут восприниматься вами довольно критически. Точно такое же высокомерие присуще и энтузиастам, которые хорошо разбираются в компьютерах. Вместо того чтобы помогать новичкам советами, диванные эксперты предпочитают кичиться своей важностью, тыкая безграмотных пользователей носом в их же ошибки.

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Существуют форумы, где такой дедовщины нет, но по большей части людям сложно сдержать своё превосходство, когда они видят тех, кто хуже или слабее их. Ну а поскольку подобная практика часто позволяет крупным компаниям зарабатывать, то и решать проблему никто не хочет. Именно поэтому в рознице вы можете встретить огромное количество процессоров и видеокарт, которые давно пора выбросить на помойку истории. Сегодня обойдёмся без перегибов, ведь в отечественной рознице можно встретить даже Core i7-7700K в коробочном варианте, который никогда и никем не открывался. Флагману Intel место в музее, но вместо этого процессор всё ещё продаётся. В данном материале мы предлагаем изучить несколько комплектующих, которые вам не стоит покупать. Некоторые из них всё ещё способны выполнять свои непосредственные задачи, но в продаже есть намного более выгодные решения, о которых мы поговорим в одном из наших следующих материалов.

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Давайте начнём с Ryzen 5 1600. Это знаковый процессор AMD, который стал визитной картой Лизы Су и на много лет вперёд определил вектор развития компании. Даже на старте продаж он не был идеален, ведь в играх камни Intel среднего ценового сегмента работали лучше. И всё же, Ryzen 5 1600 неплохо продавался, но по какой-то непонятной причине доступен в рознице и сегодня. Запомните, процессор слишком сильно устарел. Так, если вы собираете офисный системный блок, то возьмите более современный аналог. Тем более Ryzen 5 1600 плох для игр, ведь современные камни демонстрируют двукратный прирост быстродействия, а это критические потери, закрыть которые покупкой более мощной видеокарты не выйдет. Ничуть не лучше и Ryzen 5 3600. Это легендарный процессор, который в далёком 2019 году обладал приличной мощностью и запасом производительности. Вот только с тех пор прошло слишком много времени, а сегодня покупка Ryzen 5 3600 сродни несусветной глупости. Камень уступает новинкам последнего поколения в рабочих задачах и сильно отстаёт в играх.

По какой-то непонятной причине в рознице всё ещё доступен Core i5-10400F. Многие покупатели знают совсем мало о процессорах, но могли слышать, что Core i5 быстрее, чем Core i3. Дальше этого большая часть покупателей не продвигается, но всё это крайне ошибочное мнение, ведь Core i5-10400F может и способен тянуть рабочие задачи, но решительно не подходит для игр. Он создан по сильно устаревшему 14-нм технологическому процессу и сильно уступает Core i5-12400F и Core i5-13400F, которые встречаются в рознице. На покупке старого камня можно сэкономить 5 тысяч рублей, но в этом случае вам грозит как минимум 50% потеря количества кадров в секунду, ведь Core i5-10400F сильно уступает новым камням в играх. Ещё больше вопросов возникает к Core i5-10600K. Заметьте, что данный процессор изначально позиционируется в качестве лучшего решения для энтузиастов, но не является таковым. Сегодня даже у бюджетных решений тактовая частота выше, не говоря уже об архитектурных особенностях, утягивающих Core i5-10600K на дно. Старайтесь не покупать такие старые процессоры, ведь экономия в данном случае кажется крайне сомнительным решениям и приведёт к резкому падению количества кадров в секунду на ровном месте. Как уже было сказано выше, есть и другие процессоры прошлых поколений, которые сильно устарели и не рекомендуются к покупке. Просто держите в уме, что нужно избегать подобных решений, ведь это позволит сделать сборку компьютера более сбалансированной.

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Что до видеокарт, то давайте перечислим несколько графических чипов, которые продолжают продаваться в рознице, хотя на календаре уже 2024 год. Одним из самых странных решений остаётся Radeon RX 550. Времена этой видеокарты AMD безвозвратно ушли, а сама она не способна тянуть новые игры даже в 720р. Вам остаются популярные шутеры, Майкрафт и несколько других тайтлов, упрямо цепляющихся за игровой рынок. Вообще, Radeon RX 550 никогда не была удачной и популярной, предлагая самый низкий уровень производительности сразу на старте продаж. И всё же, если у этой видеокарты хотя бы был какой-то уровень, то Radeon RX 6400 изначально считалась ошибкой природы. 64-битная шина и наличие 4 Гб медленной видеопамяти привели к тому, что видеокарта оказалась поистине ужасной. Теоретически, спасти положение должна была технология масштабирования, но подвела жадность. Всё дело в том, что даже сегодня у многих геймеров нет на компьютерах поддержки интерфейса PCIe 4.0. Ну а подключённая через PCIe 3.0 Radeon RX 6400 демонстрирует очень печальную скорость. Ничем не лучше Radeon RX 6500 XT, которая была забыта производителем сразу же после своего выхода. Похоже, у красных скопилось много бракованных чипов, ну а обе последние видеокарты смогли успешно всё эти утилизировать. Если у вас есть всего 20 тысяч рублей, то лучше купите более мощную видеокарту в кредит или просто подкопите денег, ведь с Radeon RX 6500 XT вам не удастся поиграть в новинки. Теоретически, познакомиться с некоторыми играми в 900р всё же получится, но низкий уровень графических настроек сделает знакомство невыносимым.

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Почему геймеры в 2024 году всё ещё покупают GeForce GTX 1050 Ti, не знает даже Дженсен Хуанг. Скорее всего данный графический чип больше не выпускается, но на складах скопилось ещё какое-то количество старых видеокарт, некоторые из которых всё же найдут своих владельцев. Мы бы хотели, чтобы это были не наши читатели, ведь GeForce GTX 1050 Ti примерно соответствует по быстродействию Radeon RX 6400, а это настоящее дно технологического прогресса. Только вдумайтесь, GeForce GTX 1050 Ti поступила в продажу в 2016 году. С тех пор аналоги предлагают 3-кратный рост количества кадров в секунду в играх, ну а в итоге мощности старой видеокарты не хватит для запуска требовательных новинок. GeForce GTX 1650 только кажется выгодным решением, но на самом деле таковым не является. Согласимся, что это видеокарта может тянуть новинки в 720р, но мы крайне не советуем вам опускаться до такого разрешения. Особенно всё плохо, если у вас 2К-монитор размером 32 дюйма. В этом случае картинка становится такой ужасной, что полностью убивает желание играть.

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Ну и было бы неверно оставить вас наедине с такой удручающей информацией. Давайте определим минимальный уровень процессора и видеокарты, которая вам подойдёт. Пожалуй, для видеокарты лучше стартовать с GeForce RTX 3060. Сегодня это прожиточный минимум для разрешения 1080р, позволяющий не снижать настройки графики. Некоторые наши читатели вспомнят GeForce RTX 3050, но разница в цене между видеокартами небольшая, тогда как GeForce RTX 3060 ощутимо быстрее. Если речь о процессоре, то можете смело брать Core i5-12400F. Несмотря на то, что он вышел почти два года назад, новинки не демонстрируют заметного прироста быстродействия. Ну а у AMD вас может заинтересовать Ryzen 5 5600. Лучше обратить внимание на Ryzen 5 5600Х, но в целом менее дорогая модель тоже подойдёт. Помните, что это минимальный уровень, позволяющий пару лет называть компьютер игровым. Если у вас есть лишние деньги, обращайте внимание на более скоростные процессоры и видеокарты. Давно замечено, что добавив 10 тысяч рублей на видеокарту и процессор, в некоторых случаях можно получить до 50% прироста количества кадров в секунду, вот такая арифметика.