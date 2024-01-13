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Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К

Важно не только подобрать правильную видеокарту под ваш монитор, но и определиться с размером дисплея и его разрешением
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Когда дело доходит до выбора нового компьютера, то некоторые наши читатели обязательно посоветуют начать с процессора. Вам расскажут, что нужно брать камень с некоторым запасом, что позволит заменить в системе видеокарту через несколько лет без необходимости обновления всего системного блока. В целом мы согласны с таким подходом, но нужно помнить, что есть и другие идеи на тему того, с чего начинать выбор компьютера. Пожалуй, одно из самых распространённых решений заключается в выборе видеокарты. Нам советуют вначале брать графический чип, а после подгонять под него всю систему. Почему бы и нет, если вы действительно хотите собрать правильную систему, то смело можете начать с видеокарты или процессора. 

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И всё же, если вы действительно задумали полное обновление компьютера, то мы рекомендуем начать с монитора. Это прозвучит странно, но положение дел обстоит именно таким образом, что от разрешения дисплея зависит то, будет ли ваша видеокарта работать хорошо, или превратится в полное разочарование. Например, вы взяли довольно пристойный компьютер, внутри которого скрывается GeForce RTX 3060, но решили порадовать себя монитором с разрешением 4К. Именно такой вы видели у знакомого, а реклама в интернете уже много лет сулит вам невероятное качество картинки в 4К. И всё бы ничего, но никто не расскажет вам небольшие нюансы, о которых мы и поговорим ниже.

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Давайте представим себе, что вы действительно решили собирать компьютер с монитора. Даже если у вас уже есть подходящий монитор, обязательно узнайте его разрешение, ведь от этого зависит очень многие. Предположим, что у вас народное 1080р. В 2024 году можно было бы взять что-то и получше, но зато вы экономите на видеокарте. Прежде всего нужно понимать, что никто не запрещает вам для 21-дюймового монитора с разрешением 1080р купить видеокарту GeForce RTX 4090. Это ваш выбор, но вполне можно отделаться GeForce RTX 3060 до 35 тысяч рублей. Это одна из самых продаваемых карт на рынке, а мы не советуем вам зацикливаться на конкретном производителе. Здесь и далее мы брали наиболее выгодные по соотношению цены и быстродействия продукты, тогда как важно обращать именно на сам графический чип. Берите GeForce RTX 3060 с 12 Гб видеопамяти. Это важно, ведь в продаже есть такая видеокарта и на 8 Гб. Ну или можете доплатить пару тысяч, отхватив GeForce RTX 4060. Скорость в новом поколении осталась на прежнем уровне, но зато есть доступ к технологии масштабирования DLSS 3.0. Ну и новинка предлагает только 8 Гб видеопамяти, хотя порадует владельцев старых систем с блоком питания не выше 500 Вт. Поскольку у всех должен быть выбор, то мы советуем обратить внимание на одну видеокарту производства AMD. Это Radeon RX 6650 XT, которая немного быстрее указанных выше видеокарт, но стоит на пару тысяч дешевле. Если вы спросите наше мнение, то лучше взять GeForce RTX 4060. Благодаря технологии масштабирования она обладает более длительным жизненным циклом, хотя красные медленно, но всё же разворачивают свой аналог третьего поколения. 

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В случае, если деньги у вас не высыпаются из карманов, то для монитора с разрешением 2К можно взять GeForce RTX 4060 Ti. Единственный существенный минус такой видеокарты заключается в скромных 8 Гб видеопамяти на борту. Дженсен Хуанг снова пожадничал, ну а геймеры будут либо вынуждены платить больше, либо идти на некоторые компромиссы. Например, в требовательных играх придётся сбросить настройки с максимальных на средневысокие. Если не вглядываться пристально в экран, то вы вряд ли заметите разницу, поэтому покупка GeForce RTX 4060 Ti всё же имеет смысл. Единственное, что мы не рекомендуем эту видеокарту тем, у кого монитор больше 32 дюймов. Всё дело в том, что одна и та же картинка на большом и маленьком дисплее смотрится с некоторыми отличиями, а особенно важно выставить высокие настройки графики на больших мониторах. Пожалуй, в этом случае лучше присмотреться к Radeon RX 7700 XT. Видеокарта от тётушки Су не только быстрее, но и предлагает 12 Гб видеопамяти. В настоящее время нет ни одной игры, которая бы в разрешении 2К потребовала бы больше. У этой видеокарты масса достоинств и только один недостаток – она создана усилиями AMD, а значит имеет не лучшую репутацию. 

Есть ещё GeForce RTX 4070, которая стоит на стыке между 2К и 4К. В данном случае многое зависит не только от разрешения дисплея и его размера, но и от ваших предпочтений. Например, автор данного материала предпочитает игровой опыт и часто не замечает артефактов графики. Но есть целая армия фанатов ультимативных настроек, которые не примелют такой логики. Именно они настаивают на том, что GeForce RTX 4070 создана для 2К. Делайте выбор сознательно, но в целом это одна из лучших видеокарт NVIDIA в своём классе. Пожалуй, лучше только Radeon RX 7800 XT. За эту видеокарту вы заплатите те же 65 тысяч рублей, что и за GeForce RTX 4070, но получите ощутимо больше, чем могли ожидать. Например, у Radeon RX 7800 XT 16 Гб видеопамяти, 256-битная шина и более высокая скорость. Она считается одной из лучших на рынке, а немецкие геймеры раскупают её словно горячие пирожки. Если вы фанат дядюшки Хуанга, то альтернативы для вас не существует, ну а все остальные отправляйтесь изучать тесты. Возможно, реальные показатели в играх позволят вам сделать правильный выбор. 

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В случае, если вы купили монитор с разрешением 4К, то наиболее оптимальным решением остаётся GeForce RTX 4070 Ti. Кстати, уже вскоре выйдет GeForce RTX 4070 Ti Super, у которой больше видеопамяти и выше производительность. Она придёт на смену GeForce RTX 4070 Ti, поэтому советуем немного повременить. Согласно тестам, данная видеокарта примерно соответствует GeForce RTX 3090 Ti, а значит речь о действительно впечатляющем потенциале. GeForce RTX 4070 Ti стоит до 100 тысяч рублей и неплохо расходится на европейском и американском рынках. В случае же, если вы не готовы идти на компромиссы, то остаётся только GeForce RTX 4090. Ничего быстрее ещё почти год в продажу не поступит, но стоит такое удовольствие порядка 230 тысяч рублей. Если вы забыли, то сегодня даже в Китае флагман NVIDIA находится под санкциями и запрещён к продаже. Неудивительно, что за видеокарту прост так дорого в России. 

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Вообще, есть ещё парочка флагманов AMD. Это Radeon RX 7900 XTХ и Radeon RX 7900 XT. Первый получил 24 Гб видеопамяти и провалился в продаже несмотря на выгодную стоимость. Возможно, Лиза Су просто не объяснила геймерам преимущества такой видеокарты. Ну а Radeon RX 7900 XT может и быстрая, но геймеры предпочитают GeForce RTX 4070 Ti. Помните о том, что не всегда массовый потребитель делает верный выбор. Часто за тем или иным решением стоит хорошая рекламная компания. В команде Дженсена Хуанга точно работают профессионалы своего дела, ну а тётушка Су уже много лет экономит на хороших маркетологах. Оба флагмана выгоднее своих аналогов от NVIDIA, но потенциальные покупатели этого не знают. Помните, что любая из указанных выше видеокарт отлично подходит для игр в 4К. Разница заметна в синтетических тестах, а также при помощи счётчиков fps. Очевидно, что GeForce RTX 4090 имеет максимальный жизненный цикл в своём классе, но для большинства задач GeForce RTX 4070 Ti кажется предпочтительнее, поскольку стоит в 2 раза дешевле, отлично справляясь со своими задачами здесь и сейчас. Обязательно обращайте внимание на разрешение вашего монитора. Покупать GeForce RTX 4070 Ti для 1080р глупо, но куда более печально, если у вас 4К, а в качестве видеокарты используется интегрированный графический чип или старая GeForce GTX 1650. В этом случае примите наши соболезнования, ведь больше мы вам помочь ничем не в состоянии.

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