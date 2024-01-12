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Bublik1
Китай отказывается от урезанных видеокарт NVIDIA – местные компании переходят на продукцию Huawei
По данным инсайдеров, часть продукции, которая не заинтересует Китай, могут выкупить индийские бизнесмены

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2023 год стал для NVIDIA одним из самых успешных за всю историю существования компании. Так, если продажи настольных видеокарт шли с перебойным успехом, то решения для обучения ИИ расходились как горячие пирожки. Поговаривают, что очередь на закупку крупных партий доходит до нескольких месяцев, а 2024 обещает стать ещё более прибыльным. По крайней мере так казалось, ведь правительство США явно против того, чтобы NVIDIA получала высокие доходы. Как вы могли слышать, первоначально в Белом доме запретили Дженсену Хуангу поставлять в Китай флагманский графический чип для облачных технологий, а после очередь дошла и до настольной GeForce RTX 4090. Вместо флагмана китайцам предложили версию с приставкой «D», расшифровывающейся как «Дракон». Предварительные оценки свидетельствуют о том, что дела у NVIDIA в текущем году будут идти хорошо, но аналитики полагают, что на самом деле ожидается резкое падение продаж, о чём мы с вами и поговорим. 

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Проблема в том, что до недавнего времени на Китай приходилось 40% продаж всех видеокарт для обучения ИИ. В настоящее время о потере всего рынка речь не идёт, но в ближайшие годы NVIDIA может оказаться у разбитого корыта. Всё дело в том, что крупные китайские компании, предпочли отказаться от новых графических процессоров, представляющих собой урезанные варианты популярных видеокарт. Известно, что за последние месяцы Alibaba и Tencent не делали новых заказов, а всё это привело к значительному падению продуктового портфеля NVIDIA. Ну а причина лежит на поверхности, ведь в Китае есть целый ряд интересных продуктов, способных выполнять задачи по обучению нейросетей. Например, часть заказов NVIDIA достались Huawei, которая начала массовое производство AI-чипов Ascend 910B. В итоге графический процессор H20, разработанный специально для китайского рынка, оказался малоэффективным и не конкурентоспособным. Alibaba и Tencent, вместо приобретения новых продуктов NVIDIA, предпочли обратить внимание на отечественные альтернативы, считая их более привлекательными. Ну и не забывайте о том, что это хороший способ перейти на полупроводники собственного производства. 

Не исключено, что реальное положение NVIDIA может оказаться не таким плачевным, как утверждают журналисты. Всё дело в том, что на место Китая может прийти Индия, где также наблюдается взрывной всплеск интереса к технологиям на базе искусственного интеллекта. Операторы дата-центров из Индии приобретают продукцию американского чипмейкера партиями в десятки тысяч единиц для удовлетворения растущего спроса на оборудование для искусственного интеллекта. Одним из ключевых участников местного рынка считается компания Yotta, владеющая сетью дата-центров по всей стране и предоставляющая облачные услуги как местным жителям, так и иностранным клиентам. Как выяснилось, Yotta планирует расширить вычислительные мощности своих центров обработки, закупив партию из 32 000 ускорителей NVIDIA H100 и H200 к 2025 году. Приблизительно 16 тысяч из них компания ожидает получить в июле 2024 года. Эти устройства будут использоваться в основе вычислительной инфраструктуры нового центра обработки данных Yotta, строящегося в Гуджарате и открытие которого запланировано на март 2024 года. По словам генерального директора Yotta, стоимость контракта на поставку передовых GPU оценивается 1 миллиард долларов. Сунил Гупта прогнозирует, что общие расходы Индии на внедрение технологий машинного обучения достигнут 14 миллиардов к 2030 году. Компания считает, что успех в этом направлении зависит от правильного подхода к развёртыванию инфраструктуры искусственного интеллекта, а главным поставщиком станет именно NVIDIA.

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Кроме Yotta, планы закупить большие партии графических процессоров NVIDIA озвучили представители Reliance Industries. Ну а это один из крупнейших холдингов Индии. Reliance Industries в сентябре 2023 года заключил соглашение о поставке нескольких тысяч GH200, которые будут использоваться для построения серверов для дата-центра Jio, дочерней компании Reliance в сфере телекоммуникаций. Эти серверы предназначены для обучения больших языковых моделей, похожих на GPT от OpenAI. Также известно, что конгломерат Tata Group сотрудничает с NVIDIA в области создания нового суперкомпьютера на базе ИИ с использованием чипов GH200. Таким образом экспортные ограничения сильно ограничивают возможности Дженсена Хуанга, но спасти положение может Индия. Очевидно, что эта страна полностью не перекроет все потери, но 2024 год окажется не таким сложным, как предполагали аналитики. Пожалуй, сложнее будет в 2025 и далее, когда в Китае начнётся массовое производство полупроводников по 5-нм технологическому процессу. В этом случае продукция местных компаний станет более конкурентной, а это неминуемо отразится на доходах NVIDIA. 

#nvidia #видеокарты #санкции
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