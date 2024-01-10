О некоторых совпадениях рассказал профессиональный финансист

Принято считать, что Сатоши Накамото был альтруистом, который создал нечто великое и ушёл в закат. Некоторые аналитики уверены, что одному человеку не под силу в одиночку написать программный код блокчейна Биткоина, тогда как другие полагают, что перед нами плод многолетней работы увлечённого гения. По оценкам специалистов, код первой криптовалюты безупречен, а все существующие альткоины создавались по образу и подобию Биткоина. Что до самого Сатоши, то его принято представлять в виде мудрого старика, поступки которого напоминают истории о похождениях Робина Гуда. Возможно, мы никогда не узнаем, кем был легендарный создатель Биткоина, которому пришла в голову идея, дать людям возможность хранить деньги без контроля со стороны властей. Стоит признать, что этот постулат частично утратил свою актуальность, поскольку сегодня только анонимные кошельки всё ещё позволяют их владельцам проворачивать тёмные делишки, тогда как на биржах всё прозрачно и находится под контролем властей. И всё же, Биткоин продолжает дорожать, а его роль в мировой валютной системе растёт. Ожидается, что после одобрения спотового Bitcoin ETF курс первой криптовалюты пойдёт вверх, а после халвинга случится резко подорожание актива в 2-3 раза.

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Одним словом, если вы купили себе одну или несколько монет, то сможете неплохо подзаработать. Держатели менее значительных состояний порадуют себя полётом с семьёй в тёплые страны, ну а Киты вправе рассчитывать на колоссальные прибыли. Особенно удачным год будет для некоторых крупных игроков, состояние которых даже сегодня превышает все мыслимые и немыслимые границы. По мнению профессионального финансиста, история с созданием Биктоина может оказаться не счастливой случайностью, а была тщательно спланирована одним из основателей или инвесторов BlackRock. Для информации, речь идёт об инвестиционном фонде, управляющем крупными активами. По некоторым данным, на начало 2024 года под управлением этой акулы финансового мира находилось больше $10 триллионов. По мнению указанного выше финансиста, не всё так просто, как может показаться. Так, первоначально этот парень решил опубликовать свой пост на форуме WallStreetBets. Информация сразу же была заблокирована модераторами, поэтому Connect_Corner_5266 отправился на Reddit. Давайте кратко ознакомимся с очередной теорией заговора.

Финансист утверждает, что история BlackRock и ранние этапы развития Биткойна имеют целый ряд точек соприкосновения, наводящих на некоторые размышления. Оказывается, что ещё задолго до появления технического документа от Сатоши Накамото о Биткойне, BlackRock начала разработку своей системы реестров Aladdin. Данная система, согласно официальным данным BlackRock, представляет собой мощную платформу управления несколькими активами, которая позволила компании уже в 2013 году консолидировать в руках состояние размером 13 триллионов долларов. Что любопытно, в 2009 году, когда BlackRock приобрела бизнес Barclays iShares, произошло появление официального документа о Биткойне от Сатоши Накамото. Недавно BlackRock объявила о запуске своего спотового Bitcoin ETF, что вызвало предположения о возможном воздействии компании на начальные этапы криптовалюты. Connect_Corner_5266 предполагает, что BlackRock сыграла некую роль в написании знаменитого текста Сатоши. Не исключено, что один из руководителей компании и есть тот самый Накамото. Возможно, инвестиционный фонд создал первую криптовалюту или имел какие-либо связи с её основателем. В настоящее время прямых доказательств правомерности данной теории нет, но для аналитиков достаточно и зацепок, а подробности можно и придумать.

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Интересно также отметить крайне любопытные взаимоотношения между форумом WallStreetBets и инвестиционными титанами, такими как BlackRock. В 2013 году Fidelity Investments и BlackRock сформировали стратегический альянс по ETF, а Fidelity также является крупным инвестором Reddit. Эти связи могут поддержать предположение о возможном воздействии инвестиционных компаний на социальные платформы, включая Reddit. Эксперты считают, что история сильно надумана, но не отказываются от идеи дальнейшего расследования. Журналисты попробовали отправить запросы в адрес всех указанных выше инстанций, но пока не получили никаких ответов. Было бы наивным ожидать, что такой гигант, как BlackRock выложит хотя бы какие-то полезные подробности на эту тему. Тем более, что никакой связи между инвестиционным фондом и Сатоши Накамото может и не быть. В этом случае BlackRock просто нечего комментировать. Заметим, что основатель Биткоина исчез вовремя, ведь именно мифологизация актива считается главным триггером для его роста. Если бы Сатоши Накамото остался у руля и продолжал бы работать над Биткоином, то успехи первой криптовалюты могли бы быть более скромными.