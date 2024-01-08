Есть мнение, что Остин покидает тонущий корабль команды Байдена

В каждом государстве есть ключевые фигуры, в обязанности которых входит принятие сложных решений. Кто-то занимается финансами, обеспечивая бесперебойный доступ граждан к денежным средствам и любым другим услугам. Есть люди, отвечающие за социальную сферу, но особое место занимает министр обороны, полномочия которого огромны, а влияние в области принятия тех или иных решений переоценить невозможно. Фактически, министр обороны подотчётен только президенту, вот только в США в последнее время творится какой-то хаос. Начнём с того, что сам Байден около 39% всего своего президентского срока провёл в отпуске. Обычно старина Джо мирно похрапывает у себя дома, но бывает, что его встречают на горячих пляжах, где он мирно лежит под зонтиком, наслаждаясь солнечными ваннами. Похоже, эпидемия дотянулась до Ллойда Остина, который недавно куда-то исчез.

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В прессе пишут, что госпитализация главы Минобороны США вызвала крайне негативную реакцию среди политиков, а реальные причины происходящего никто точно не знает. Отмечается, что в декабре Остин прошёл некую медицинскую процедуру, а в начале января был вынужден вернуться в больницу. Якобы, речь о плановой процедуре, но подробности держатся в строжайшей тайне. Но самое удивительное даже не в этом, ведь исчезновение главы Минобороны долгое время держалось в тайне и стало сюрпризом даже для высших руководителей государства. Похоже, даже заместитель главы Пентагона и третье лицо в командной структуре вооружённых сил США, Кэтлин Хикс, находившаяся в отпуске в Пуэрто-Рико, не была проинформирована о госпитализации Остина до 4 января. В течение этого времени она принимала оперативные решения для Пентагона и была уполномочена помогать президенту в исполнении его обязанностей. Некоторые чиновники уже начали высказывать своё недовольство происходящим, а Хикс и вовсе полагала, что Остин вернётся к исполнению своих обязанностей в прошлую пятницу.

В настоящее время неясно, когда глава Пентагона сможет вернуться на рабочее место, а отдельные сенаторы и вовсе заявили, что держать в тайне информацию об одной из ключевых фигур, обеспечивающих национальную безопасность страны – это неприемлемое решение. Например, бывший министр обороны Марк Эспер отметил важность прозрачности и раскритиковал Пентагон за отсутствие информации о здоровье одного из ключевых лиц в системе национальной безопасности США. Тем временем, генерал-майор морской пехоты в отставке Арнольд Пунаро выразил удивление по поводу происходящего в офисе главы Пентагона. Представители Министерства обороны США подчеркнули, что это серьёзный инцидент, и подчеркнули, что кто-то должен будет нести ответственность за скрытую информацию о состоянии здоровья Остина. Удивительно, что даже сам Байден не знал ничего о болезни министра обороны, но на этом странности не заканчиваются.

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Вся пикантность происходящего заключается в том, что Остин – это один из самых преданных членов команды Байдена. Вот только в последнее время дела у президента идут не очень. Рейтинги падают, а вооружённые силы испытывают острую нехватку в резервистах. Рядовые американцы не хотят служить, поскольку боятся, что их бросят в горячие точки или того хуже – сражаться с русскими. Сроки ремонтных работ военных кораблей затягиваются, а склады с боеприпасами опустели. Но это только часть проблем, ведь всё это происходит под огромные финансовые вливания в оборонный сектор. Остин известен как один их крупнейших лоббистов так называемой «партии войны», а в итоге неясно, куда ушли десятки миллиардов долларов из бюджета, взамен отправленному в Украину оружию. Некоторые аналитики полагают, что министр обороны чувствует нависшую опасность, поэтому не хочет нести ответственность за происходящее. Проще говоря, он предпочитает пересидеть все угрозы на больничной койке, пока сонный Джо будет платить по счетам. Не исключено, что Остин и вовсе не вернётся к исполнению своих обязанностей, либо задержится в больнице на несколько месяцев. В целом всё это вызывает массу негативных эмоций со стороны Республиканцев и Демократов. Обе стороны высказывают свои претензии, а в итоге даже сторонники считают, что Остин решил покинуть тонущий корабль в самый ответственный момент.