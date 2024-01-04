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Bublik1
39% своего президентского срока Байден провёл в отпуске, игнорируя 15-миллионную армию беженцев
В настоящее время Байден не готов идти на компромисс с Республиканцами

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Известно, что если до 2 февраля Республиканцы не договорятся с Демократами, то финансирование федеральных органов прекратится. Страну ждут трудные времена, но пока нет никаких предпосылок к тому, что политики найдут общий язык. При этом важно помнить, что на кону стоит финансирование Украины и военная помощь Израилю. В настоящее время Республиканцы блокируют все инициативы президента, требуя уделить внимание миграционной политике. В связи с этим вчера спикер палаты представителей США, Майк Джонсон, вместе с более чем 60 представителями Республиканской партии посетил город Игл-Пасс. Населённый пункт располагается на границе, где за последнее время количество нелегальных мигрантов достигло исторического пика. По информации издания The Washington Post, этот визит стал следствием нового требования Республиканцев ужесточить иммиграционную политику в обмен на поддержку запроса президента Байдена о выделении Украине финансовой помощи.

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Джонсон повторно подчеркнул свою приверженность политике палаты представителей Республиканцев, отказываясь оказывать помощь Украине и Израилю до тех пор, пока президент не примется за разрешение кризиса на границе. На пресс-конференции он предположил, что так называемый шатдаун федеральных органов позволить убедить Байдена в необходимости сесть за стол переговоров. Похоже, пока карта не сыграла, а усилия Республиканцев игнорируются. Всё дело в том, что Байден уже прокомментировал визит Джонсона в Игл-Пасс и остался недоволен таким поведением. Сонный Джо заявил, что вначале Республиканцы дадут ему денег для Украины и Израиля, а только потом президент примется за решение миграционного кризиса. Журналисты The Washington Post уверяют, что визит республиканцев в Игл-Пасс случился в момент, когда сенат ведёт «тонкие переговоры» с целью достижения соглашения по миграционной политике. В случае, если соглашение будет достигнуто, то Украина и Израиль получит $110 миллиардов. В данном случае непонятно, откуда США возьмут такую огромную сумму. Госдолг превысил $34 триллиона, в Бюджете средства не прописаны, а значит регулятор снова возьмётся за рисование бумажек с мёртвыми президентами. На самом деле всё намного проще, ведь уже достаточно давно ФРС просто вводит деньги в цифровую сеть. Реальных финансовых обязательств под такие деньги правительство США не даёт, но продолжает закрывать дыры в бюджете при помощи виртуальных вливаний. 

Вообще всё идёт к тому, что 2024 станет конечной станцией для Байдена. Рейтинги президента постоянно снижаются, а сам он всё реже появляется на публике. По данным американских журналистов, сонный Джо около 39% времени на посту президента провёл в отпуске. Это настоящий рекорд, которые ещё никому и никогда не покорялся. Для сравнения, Барак Обама проводил в среднем 41 день в отпуске за год, а Дональд Трамп позволял себе отдыхать целых 92 дня. Судя по всему, Байден предпочитает пляжный отдых без каких-либо деловых обязательств, где он может лежать на солнышке и не думать об инфляции, проблемах в экономике и многом другом. А между тем на носу шатдаун, не говоря уже о миграционном кризисе невероятных масштабов. Страну раздирает коррупция, а оборонные компании зарабатывают миллиарды, тогда как количество бездомных стремительно растёт. Граждане США относятся к такому поведению Байдена с непониманием, ведь сам Джо 139 дней в 2023 году отсутствовал на рабочем месте. В данном случае выходные и праздники не учитываются. В целом, даже когда Байден и присутствовал на рабочем месте, то мог не проводить личные встречи, а в итоге реальный процент выходных дней может быть и выше.  

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Отметим, что Трамп не согласен с тем, что его причисляют к числу ленивых президентов и ставят на одну линию с Байденом. По его словам, даже в те дни, когда бывший президент не находился на рабочем месте, то всё равно делал всё зависящее от него для поддержания благосостояния обычных американцев. Сам Трамп не раскрывает подробностей о том, чем именно он занимался во время отдыха. Возможно, к рабочим задачам бывший президент причисляет мысли о том, как сделать США ещё богаче. Одним словом, не щадит себя и постоянно думает о родине. Что до Байдена, то Трамп неоднократно жаловался, что помощники президента не дают ему трубку даже когда сонный Джо находится на рабочем месте. На другом конце отвечают, что Байден выйдет из отпуска через пару недель и обязательно перезвонит. Рассказывая о миграционном кризисе Трамп заявляет, что к концу 2024 года Байден будет нести ответственность за ввоз почти 15 миллионов нелегальных мигрантов, что составляет около пяти процентов от общего населения США. Если Трамп придёт к власти и решит депортировать всех этих людей, то цена для налогоплательщиков может оказаться крайне высокой. Поэтому, возможно, прежде всего стоит рассмотреть запрет на въезд новых мигрантов, пока власти не решат судьбу 15 миллионов, которые уже находятся в стране.

#аналитика #сша #политика #байден
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