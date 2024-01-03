Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
МИД Британии рассказал о новой тактике ракетных ударов РФ и большом перерасходе «Кинжалов»
А между тем украинские паблики подсчитывают, сколько денег потратила Россия на производство новых ракет

реклама

Весь 2022 и большую часть 2023 года украинская пресса использовала нарратив о заканчивающихся российских ракетах. Там утверждали, что чем сильнее будут удары, тем проще будет их отражать, ведь «Калибры» почти все истрачены, а более мощных и вовсе не выпускают. Постепенно рассказы о заканчивающихся ракетах стали местному населению надоедать, а в итоге даже самые большие сказочники в Киеве перестали говорить на эту тему. Вместо этого теперь старательно подсчитывают суммы, в которые обходится российскому бюджету каждая новая атака. Например, по некоторым данным масштабный удар 29 декабря 2023 года стоил от $1 до $2 миллиардов, а всего за полтора года Россия потеряла свыше $100 миллиардов. Подобные цифры явно взяты с потолка и отражают экспортные цены на те или иные ракеты. В то же время некоторые подобные средства вооружения не поставляются за рубеж, а значит назвать их точную стоимость не представляется возможным. В любом случае ракеты тратятся, а недавно представители Минобороны Британии опубликовали новый доклад, рассказывая о смене тактики российских властей. 

реклама

Англичане уверяют, что весь мир ждал от русских новых атак по энергосистеме. Для того чтобы обеспечить светом всех жителей и создать условия для бесперебойной работы критической инфраструктуры, в Украину было отправлено огромное количество резервных систем и аккумуляторов, но карта, похоже, не сыграла. Если в 2022 году удары по энергетической инфраструктуре начались уже в ноябре, то на календаре январь 2024, а всё пока тихо. Мало того, вместо того, чтобы действовать по уже проверенной схеме, Россия озадачила британцев и стала наносить ракетные удары по военным предприятиям. Такой шаг не стал неожиданным, но ранее таких массированных атак на ключевые военные объекты не было. В ходе новых ударов между 29 декабря и 2 января стало очевидно, что волноваться рядовым украинцам не стоит, ведь свет у них никто отнимать не собирается. А вот тем, кто работает на военных заводах, стоит задуматься о своей безопасности. По информации Подоляки (российский блогер), жители Киева в панике и пишут о десятках погибших родственниках, которые работали на военных заводах. При этом киевские власти отказываются публиковать все данные и препятствуют церемонии захоронения. Точное количество ущерба ключевым предприятиям ещё только предстоит выяснить, но с недавнего времени подземные хранилища ракет перестали считаться надёжными. 

По целям прилетают российские «Кинжалы», а вчера сообщалось о поражении целого ряда различных объектов. Это ЗРК Patriot, которая не смогла справиться с гиперзвуковой ракетой. Кроме того, сгорела установка Harpoon, ЗРК Iris T и 4 Gepard. Кроме того, «Кинжал» поразил подземный склад, где хранились ракеты AtacMS и для установок NASAMS. Британские аналитики отмечают, что российское командование прекрасно понимает важность развития оборонно-промышленного потенциала в условиях готовности к долгосрочному конфликту. Именно поэтому долгое время в Украину прилетали преимущественно дроны-камикадзе. Считалось, что российский ВПК копит ракеты для чего-то большого, ну а МИД Британии уверен, что в результате двух масштабных ракетных ударов 29 декабря и 2 января российская армия израсходовала значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования. Что любопытно, старую песню о дефиците и полном хаосе в российском ВПК британцы больше не пишут, а это уже важное достижение. 

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По данным различных источников, в результате последних ударов по Киеву пострадали следующие предприятия: военный завод «Артём», КБ «Луч», завод «Маяк» и другие структуры украинского военного комплекса. При этом удары наносились и по другим крупным городам, а эксперты называют причину, позволившую увеличить точность ракет. Оказывается, случилось это за счёт развёртывания разведывательных космических спутников. В 2023 году на орбиту было запущено несколько таких аппаратов, которые позволили улучшить видимость над территорией Украины. Именно за счёт этого российское командование знает, где располагаются самолёты ВСУ, а гиперзвуковые «Кинжалы» позволяют уничтожать бомбардировщики ещё до того, как поднимется воздушная тревога, поскольку «Кинжал» способен преодолеть значительное расстояние за несколько минут. 

#украина #аналитика #сво #всу
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
Под Авдеевкой российские подразделения сократили количество пехотных атак и усилил удары по ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
17
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
6
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
15
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
7
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
10
Резервные копии WhatsApp теперь отнимают места на Google Диске
1
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
27
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
22
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
10

Сейчас обсуждают

scvitaly
19:37
1. То, что объявляется в контрактах - это лишь верхушка айсберга. Всегда есть возможность заключения каких-то доп.соглашений или предоставления каких-то преференций. Количество расходуемого топлива о...
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
VAKT
19:32
Сейчас тебя линуксоиды замиусят - уж очень они не любят, когда про паршивенькое П.О. линукса говорят в открытую, как оно есть.
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Truth Sееker
19:31
В июне 2022 года издание «Проект» выпустило расследование «Подмена мест слагаемых», в котором на основе анализа 196 брифингов Минобороны РФ пришло к выводу, что предоставленные им данные часто не соот...
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
VAKT
19:31
На Линукс деньги тратятся по иному: на оплату дорогостоящей поддержки - этим и живут профи линукса. И Вы это прекрасно знаете. Я помню как тут один линукс-гуру мне рассказывал как он там может поднять...
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Ivan Fakov
19:30
Стесняюсь спросить, а как можно изнасиловать того кто может тупо взять и исчезнуть выйдя из программы? Я конечно понимаю что дело шурыгиной живёт и процветает, но тут настолько очевиден неприкрытый пи...
Девушка-подросток стала жертвой виртуального группового изнасилования
VAKT
19:30
А я где-то что-то говорил про свои требования ? Нет. А вот Вы про мои обязанности почему-то говорили.
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
Truth Sееker
19:28
Минуточку, тогда почему Украине нельзя размещать ПВО в городе, а РФ можно?
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
Truth Sееker
19:28
А потом Киев за три дня, ты ещё забыл добавить :D
Медведев обвиняет Зеленского в агрессии после нападения на Белгород
VAKT
19:26
"большом перерасходе" Наша песенка стара, начинай сначала,
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
Игорь Виноградов
19:24
Потому что весь форум АМД ломится подобными темами. Разработчики явно забили болт. И проблема в частности у флагманов АМД. Сам сижу на АМД, но читая их форум, думаю что следующая моя видюха будет от н...
NVIDIA против AMD – что не так с Radeon RX 7900 XTX, и почему геймеры выбирают зелёные цвета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем