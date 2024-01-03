А между тем украинские паблики подсчитывают, сколько денег потратила Россия на производство новых ракет

Весь 2022 и большую часть 2023 года украинская пресса использовала нарратив о заканчивающихся российских ракетах. Там утверждали, что чем сильнее будут удары, тем проще будет их отражать, ведь «Калибры» почти все истрачены, а более мощных и вовсе не выпускают. Постепенно рассказы о заканчивающихся ракетах стали местному населению надоедать, а в итоге даже самые большие сказочники в Киеве перестали говорить на эту тему. Вместо этого теперь старательно подсчитывают суммы, в которые обходится российскому бюджету каждая новая атака. Например, по некоторым данным масштабный удар 29 декабря 2023 года стоил от $1 до $2 миллиардов, а всего за полтора года Россия потеряла свыше $100 миллиардов. Подобные цифры явно взяты с потолка и отражают экспортные цены на те или иные ракеты. В то же время некоторые подобные средства вооружения не поставляются за рубеж, а значит назвать их точную стоимость не представляется возможным. В любом случае ракеты тратятся, а недавно представители Минобороны Британии опубликовали новый доклад, рассказывая о смене тактики российских властей.

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Англичане уверяют, что весь мир ждал от русских новых атак по энергосистеме. Для того чтобы обеспечить светом всех жителей и создать условия для бесперебойной работы критической инфраструктуры, в Украину было отправлено огромное количество резервных систем и аккумуляторов, но карта, похоже, не сыграла. Если в 2022 году удары по энергетической инфраструктуре начались уже в ноябре, то на календаре январь 2024, а всё пока тихо. Мало того, вместо того, чтобы действовать по уже проверенной схеме, Россия озадачила британцев и стала наносить ракетные удары по военным предприятиям. Такой шаг не стал неожиданным, но ранее таких массированных атак на ключевые военные объекты не было. В ходе новых ударов между 29 декабря и 2 января стало очевидно, что волноваться рядовым украинцам не стоит, ведь свет у них никто отнимать не собирается. А вот тем, кто работает на военных заводах, стоит задуматься о своей безопасности. По информации Подоляки (российский блогер), жители Киева в панике и пишут о десятках погибших родственниках, которые работали на военных заводах. При этом киевские власти отказываются публиковать все данные и препятствуют церемонии захоронения. Точное количество ущерба ключевым предприятиям ещё только предстоит выяснить, но с недавнего времени подземные хранилища ракет перестали считаться надёжными.

По целям прилетают российские «Кинжалы», а вчера сообщалось о поражении целого ряда различных объектов. Это ЗРК Patriot, которая не смогла справиться с гиперзвуковой ракетой. Кроме того, сгорела установка Harpoon, ЗРК Iris T и 4 Gepard. Кроме того, «Кинжал» поразил подземный склад, где хранились ракеты AtacMS и для установок NASAMS. Британские аналитики отмечают, что российское командование прекрасно понимает важность развития оборонно-промышленного потенциала в условиях готовности к долгосрочному конфликту. Именно поэтому долгое время в Украину прилетали преимущественно дроны-камикадзе. Считалось, что российский ВПК копит ракеты для чего-то большого, ну а МИД Британии уверен, что в результате двух масштабных ракетных ударов 29 декабря и 2 января российская армия израсходовала значительную часть запасов крылатых и баллистических ракет воздушного базирования. Что любопытно, старую песню о дефиците и полном хаосе в российском ВПК британцы больше не пишут, а это уже важное достижение.

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По данным различных источников, в результате последних ударов по Киеву пострадали следующие предприятия: военный завод «Артём», КБ «Луч», завод «Маяк» и другие структуры украинского военного комплекса. При этом удары наносились и по другим крупным городам, а эксперты называют причину, позволившую увеличить точность ракет. Оказывается, случилось это за счёт развёртывания разведывательных космических спутников. В 2023 году на орбиту было запущено несколько таких аппаратов, которые позволили улучшить видимость над территорией Украины. Именно за счёт этого российское командование знает, где располагаются самолёты ВСУ, а гиперзвуковые «Кинжалы» позволяют уничтожать бомбардировщики ещё до того, как поднимется воздушная тревога, поскольку «Кинжал» способен преодолеть значительное расстояние за несколько минут.