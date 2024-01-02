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Bublik1
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
Речь идёт об урезанной версии GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти

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Инсайдеры полагают, что для NVIDIA 2024 год станет насыщенным. Прежде всего в продажу поступит серия видеокарт GeForce RTX 40 Super, которая получит больше видеопамяти и сами продукты окажутся быстрее находящихся в продаже решений.

Ещё месяц назад казалось, что новинки придут на замену находящимся на рынке графическим чипам, но сегодня очевидно, что этого не случится. Причина в том, что NVIDIA и не думала выводить из продажи отдельные продукты, а значит видеокарты будут на 100-150 долларов дороже, чем ожидалось. Пожалуй, ждать хороших новостей от дядюшки Хуанга не следует, поскольку продажи графических чипов для обучения ИИ бьют рекорды, а спрос продолжает расти. Доходы компании ещё никогда не были такими впечатляющими, и на этом фоне не удивительно, если состояние Дженсена Хуанга в 2024 вырастет ещё в 2 раза.

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Кроме указанных выше видеокарт ожидается появление новой архитектуры Blackwell с флагманом GeForce RTX 5090. Инсайдеры спорят о том, насколько быстрой окажется видеокарта, но у зелёных есть ещё одна новинка, о которой многие почти забыли. 

Это GeForce RTX 4050, которая должна занять нижний ценовой сегмент и будет стоить около 250 долларов. Теоретически такая видеокарта могла бы выйти летом, но тут выяснилось, что для неё нет места в продуктовой линейке. Оказалось, что GeForce RTX 3050 чувствует себя вполне неплохо, а новинка окажется слегка быстрее. Ну а в качестве решения проблемы было предложено вывести с рынка мешающую релизу видеокарту, а на её место поставить урезанное решение. По мнению инсайдеров, такая видеокарта должна поступить в продажу в начале февраля и будет отличаться от находящейся в продаже GeForce RTX 3050 в худшую сторону. Так, она получит 6 ГБ видеопамяти, 96-битную шину и другие минусы. Также снизится и стоимость данного продукта, предположительно до отметки 175 долларов.

Всё это неподтверждённые данные, но недавно в российском Ситилинке появилась страница с GeForce RTX 3050 производства Palit, которую заметили даже американские инсайдеры. По мнению экспертов VideoCardz, публикация может оказаться ошибкой, хотя многие вещи указывают на то, что в руки российского ритейлера действительно попал реальный перечень характеристик урезанного графического чипа. 

Прежде всего на сайте указана неправильная пропускная способность видеопамяти, при этом точно называется тактовая частота ядра и теплопакет. Представлены три различных модели, порядковые номера которых не соответствуют ни одному известному продукту Palit.

Стоимость такой видеокарты на 4 тысячи рублей ниже, чем у стандартных моделей, а всего предлагается три различных модификации. Первые две получили 1 и 2 вентилятора для отвода тепла, а третья и вовсе поставляется без вентилятора. Похоже, низкий теплопакет до 115 Вт позволяет экспериментировать, а в результате геймеры с музыкальным слухом и чувствительными ушами смогут наслаждаться полной тишиной.

Инсайдеры полагают, что речь идёт именно о новой видеокарте, информация о которой по непонятной причине попала на страницу ритейлера. Это могло случиться в результате ошибки, но в данном случае важно лишь то, что GeForce RTX 3050 уже на пороге. 

В настоящее время достаточно сложно оценить быстродействие ещё не вышедшей видеокарты. Очевидно, что она будет медленнее оригинальной версии, при этом ключевая характеристика – количество ядер CUDA – останется без изменений. Таким образом падение быстродействия может не превысить 10-15%, а решающей станет цена. В случае, если скидка окажется убедительной, урезанный графический чип может стать популярным, заняв место GeForce GTX 1650, которой давно пора на покой.

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Как уже было сказано выше, таким решением Дженсен Хуанг убивает сразу двух зайцев, ведь он ещё и получает свободное пространство в линейке для выхода GeForce RTX 4050. Именно так, ведь GeForce RTX 3050 8 ГБ уберут из продажи. Что примечательно, урезанная GeForce RTX 3050 не будет основана на новой архитектуре Ada Lovelace, а значит это всё та же видеокарта, но под более экономным соусом. 

#видеокарты #geforce rtx 3050
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