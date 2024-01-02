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Инсайдеры полагают, что для NVIDIA 2024 год станет насыщенным. Прежде всего в продажу поступит серия видеокарт GeForce RTX 40 Super, которая получит больше видеопамяти и сами продукты окажутся быстрее находящихся в продаже решений.
Ещё месяц назад казалось, что новинки придут на замену находящимся на рынке графическим чипам, но сегодня очевидно, что этого не случится. Причина в том, что NVIDIA и не думала выводить из продажи отдельные продукты, а значит видеокарты будут на 100-150 долларов дороже, чем ожидалось. Пожалуй, ждать хороших новостей от дядюшки Хуанга не следует, поскольку продажи графических чипов для обучения ИИ бьют рекорды, а спрос продолжает расти. Доходы компании ещё никогда не были такими впечатляющими, и на этом фоне не удивительно, если состояние Дженсена Хуанга в 2024 вырастет ещё в 2 раза.
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Кроме указанных выше видеокарт ожидается появление новой архитектуры Blackwell с флагманом GeForce RTX 5090. Инсайдеры спорят о том, насколько быстрой окажется видеокарта, но у зелёных есть ещё одна новинка, о которой многие почти забыли.
Это GeForce RTX 4050, которая должна занять нижний ценовой сегмент и будет стоить около 250 долларов. Теоретически такая видеокарта могла бы выйти летом, но тут выяснилось, что для неё нет места в продуктовой линейке. Оказалось, что GeForce RTX 3050 чувствует себя вполне неплохо, а новинка окажется слегка быстрее. Ну а в качестве решения проблемы было предложено вывести с рынка мешающую релизу видеокарту, а на её место поставить урезанное решение. По мнению инсайдеров, такая видеокарта должна поступить в продажу в начале февраля и будет отличаться от находящейся в продаже GeForce RTX 3050 в худшую сторону. Так, она получит 6 ГБ видеопамяти, 96-битную шину и другие минусы. Также снизится и стоимость данного продукта, предположительно до отметки 175 долларов.
Всё это неподтверждённые данные, но недавно в российском Ситилинке появилась страница с GeForce RTX 3050 производства Palit, которую заметили даже американские инсайдеры. По мнению экспертов VideoCardz, публикация может оказаться ошибкой, хотя многие вещи указывают на то, что в руки российского ритейлера действительно попал реальный перечень характеристик урезанного графического чипа.
Прежде всего на сайте указана неправильная пропускная способность видеопамяти, при этом точно называется тактовая частота ядра и теплопакет. Представлены три различных модели, порядковые номера которых не соответствуют ни одному известному продукту Palit.
Стоимость такой видеокарты на 4 тысячи рублей ниже, чем у стандартных моделей, а всего предлагается три различных модификации. Первые две получили 1 и 2 вентилятора для отвода тепла, а третья и вовсе поставляется без вентилятора. Похоже, низкий теплопакет до 115 Вт позволяет экспериментировать, а в результате геймеры с музыкальным слухом и чувствительными ушами смогут наслаждаться полной тишиной.
Инсайдеры полагают, что речь идёт именно о новой видеокарте, информация о которой по непонятной причине попала на страницу ритейлера. Это могло случиться в результате ошибки, но в данном случае важно лишь то, что GeForce RTX 3050 уже на пороге.
В настоящее время достаточно сложно оценить быстродействие ещё не вышедшей видеокарты. Очевидно, что она будет медленнее оригинальной версии, при этом ключевая характеристика – количество ядер CUDA – останется без изменений. Таким образом падение быстродействия может не превысить 10-15%, а решающей станет цена. В случае, если скидка окажется убедительной, урезанный графический чип может стать популярным, заняв место GeForce GTX 1650, которой давно пора на покой.
Как уже было сказано выше, таким решением Дженсен Хуанг убивает сразу двух зайцев, ведь он ещё и получает свободное пространство в линейке для выхода GeForce RTX 4050. Именно так, ведь GeForce RTX 3050 8 ГБ уберут из продажи. Что примечательно, урезанная GeForce RTX 3050 не будет основана на новой архитектуре Ada Lovelace, а значит это всё та же видеокарта, но под более экономным соусом.