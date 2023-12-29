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Bublik1
Huawei оправилась от американских санкций и смогла выйти на уровень доходов 2020 года
Последствия санкций будут заметны ещё много лет

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Многие аналитики считают санкции самым непродуктивным инструментом экономического давления. Если страна слаба и не способна консолидировать внутренние ресурсы, то население начнёт голодать, а революция и гражданская война превратит регион в выжженную пустыню. Даже в этом случае элиты могут процветать, а беды народа никого не волнуют. Ну а если санкции вводятся против более крупного государства, то сложности могут наблюдаться по обе стороны ограничений. Даже в таких условиях регионы способны выполнять социальные обязательства перед народом, а многие зависит от наличия ресурсной базы и других факторов. Главным инициатором санкций в современной истории стали США, которые стремятся таким путём удержать за собой право принимать ключевые политические решения. Кроме того, янки опасаются уступить первенство в технологической и экономической сферах, а в итоге действуют всё более жёстко. Все наши читатели могли на себе ощутить последствия американских санкций, но случилось это уже после того, как дядюшка Сэм опробовал часть своего арсенала ограничений на Huawei.

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Китайская компания никого не интересовала, пока не начала выпускать высокотехнологичные продукты и перехватывать первенство у лидеров полупроводникового рынка. В 2020 году Huawei столкнулась с санкциями, а после на несколько лет теряла технологический потенциал. По данным Nikkei Asia, несмотря на ужесточение давления со стороны США, китайская компания вышла из кризиса и демонстрирует отличные темпы роста. Мало того, общая выручка Huawei в 2023 году превысила 700 миллиардов юаней и почти достигла 100 миллиардов долларов, что на целых 9% больше, чем было в 2022 году. Председатель совета директоров Huawei заверил инвесторов в том, что компания пережила бурю, но всё это не значит, что дальше будет работать проще. Геополитические вызовы и санкции не отменены, а значит предстоит долгая и усердная работа. Согласно официальной информации Huawei, результаты бизнеса в сфере потребительской электроники превзошли все ожидания. В следующем году компания планирует заработать ещё больше, а в настоящее время есть все предпосылки к такому оптимизму. 

Напомним, в августе 2023 года Huawei представила новый флагманский смартфон Mate 60 Pro с поддержкой 5G. В его основу находится чип Kirin 9000s собственной разработки, который выпущен по 7-нм технологическим нормам и создан на фабрике SMIC. Этот смартфон стал первым гаджетом компании с полной поддержкой 5G после того, как Huawei получила от американцев санкционный удар. Ну а сегодня аналитики Nikkei Asia констатируют, что спустя 4 года после ввода ограничений, Huawei вернулась в топ-5 глобальных поставщиков мобильных процессоров. А ведь это данные за 3 квартал 2023 года, тогда как продажи смартфонов за 4 квартал могут быть ещё более значимыми. Вообще, Huawei занимается не только выпуском смартфонов, имея довольно сильные позиции на рынке автомобильной электроники. Напомним, 26 декабря 2023 года был представлен новый электрический внедорожник Huawei, который выпускается совместно с автопроизводителем Seres. Ну а в ноябре было объявлено о создании совместного предприятия с крупным китайским автопроизводителем Changan Automobile. В следующем году планы включают значительное расширение, но в данном случае мы разбираем происходящее в текущем году. 

По словам руководства Huawei, облачные решения остаются привлекательными для инвестирования, а ситуация в сфере информационно-коммуникационных технологий стабильна и позволяет генерировать высокую прибыль. Сообщается, что облачный бизнес демонстрирует здоровый рост, но куда больше оптимизма внушает переход на новую систему управления ресурсами предприятия (ERP), разработанную специалистами компании. Благодаря этому Huawei стала менее зависимой от глобальных поставщиков ERP, таких, как американская SAP. Аналитики признают, что во многом своими успехами компания обязана решениям властей, которые готовы поддерживать технологические стартапы и крупные компании как политически, так и экономически. Судя по всему, речь также идёт об ответных санкциях китайского правительства. Это ответные меры с ограничениями экспорта редкоземельных металлов и технологий для их добычи и обработки.

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Сегодня Huawei продолжает оставаться под санкциями, а смена власти в США ничего не изменит. Янки не терпят конкуренции и хотят уничтожить любые попытки бросить им вызов на корню. Похоже, агрессивные действия Вашингтона привели к прямо противоположным последствиям, ведь Китай обретает полупроводниковую независимость гораздо быстрее, чем утверждалось в самых смелых прогнозах. Уже совсем скоро Поднебесная не будет нуждаться в услугах Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, TSMC, NVIDIA и многих других американских гигантов. Вот только в первую очередь проиграют именно указанные компании, около 40% продаж которых приходится на китайский рынок. Куда будет деваться вся эта продукция неясно, но тот факт, что подобные решения окажут значительное влияние на американскую экономику, не вызывает никаких сомнений. 

#huawei #санкции
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