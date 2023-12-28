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Bublik1
Дженсен Хуанг: если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать
Небольшое интервью главы NVIDIA

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Недавно состоялось одно из наиболее интересных интервью 2023 года. Встреча была организована Китайско-Американской профессиональной ассоциацией полупроводников (CASPA), где с главой NVIDIA была проведена так называемая «беседа у камина». Это позволило услышать мнение Дженсана Хуанга по нескольким ключевым вопросам, а также дало возможность молодым специалистам получить ценные советы от одного из самых успешных лидеров крупной компании нашего времени. Подобные встречи позволяют молодым специалистам найти верный вектор развития во времена бурного освоения искусственного интеллекта и определиться со своей будущей профессией. 

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В одном из живых диалогов участник аудитории, являющийся соучредителем CASPA и архитектором искусственного интеллекта, выразил интерес к будущему графических процессоров компании NVIDIA. По его мнению, это могло бы дать толчок области реконфигурируемых вычислений в памяти и фотонных вычислений. В своём ответе Дженсен Хуанг, смешивая шутки с серьёзностью, подчеркнул, что компания всегда готова к идеям и инновациям. Глава компании утверждает, что NVIDIA никогда не ограничивала себя созданием графических процессоров, а сам он полагает, что нужно оставаться открытым для новых концепций. Хуанг также обратил внимание на эволюцию миссии компании, утверждая, что буква «G» в графическом процессоре уже давно значит гораздо больше, чем просто «графика». Он провёл параллель между транспортными технологиями, где разные виды транспорта используются для достижения одной цели – перемещения предметов из одной точки в другую. По словам главы NVIDIA, всегда есть разные пути развития, которые находятся в одной или нескольких смежных областях. 

При этом особенно интересно, что Хуанг не собирается останавливаться на достигнутом, ведь он планирует выйти за пределы области графических чипов. В рамках интервью примеры не проводились, но мы добавим, что речь может идти о линейке настольных или мобильных процессоров, которая в настоящее время разрабатывается специалистами NVIDIA. В качестве основной используется архитектура ARM, которая имеет высокий потенциал и может через 5-7 лет начать вытеснять действующую х86. В конце интервью Хуанг добавил, что он и его компания находится в непрекращающемся цикле перемен. Ну а отвечая на вопрос одного из присутствующих, глава NVIDIA с улыбкой добавил: «Если у вас есть хорошая идея, дайте мне о ней знать!». Данное интервью было посвящено искусственному интеллекту, а в последнее время успех компании обеспечили именно чипы для обучения нейросетей и сложных вычислений. Многие аналитики полагают, что в ближайшие несколько лет или даже раньше исследователи натолкнуться на стену. Для дальнейшего развития систем на базе ИИ потребуются более совершенные технологии. Нужно на порядок больше вычислительной мощи, а подобные технологии должны быть доступны не только крупным компаниям, но и энтузиастам, а также многочисленным научным центрам. 

Отмечается, что NVIDIA действительно много сделала для сектора искусственного интеллекта, но без качественного скачка производительности движение вперёд остановится. В этом плане возникают опасения относительно утери интереса со стороны крупного бизнеса к технологии на базе ИИ. Ходят слухи, что Microsoft планирует глубокую интеграцию ИИ в новую операционную систему Windows 12. Будущее технологии кажется перспективным, но опасения всё же возникают, а многие эксперты полагают, что без конкуренции добиться результатов не выйдет. Вот только в настоящее время NVIDIA остаётся вне досягаемости, хотя у некоторых компаний есть интересные разработки. Например, Intel открыто говорит о планах догнать и перегнать Дженсена Хуанга, а генеральный директор синих и вовсе считает, что его компания свернула не туда, поэтому находится в роли догоняющего. Что до AMD, то у компании несколько лет назад были профессиональные графические процессоры, которые обладают огромной вычислительной мощью. Для демонстрации технологии даже был собран один из самых мощных суперкомпьютеров на планете, но дальше этого дело почему-то не пошло. Возможно, когда Лиза Су поймёт, что в секторе ИИ сосредоточены огромные деньги, то пересмотрит свою действующую стратегию. Пока же тянуть прогресс вперёд вынужден только Дженсен Хуанг. 

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#nvidia #дженсен хуанг
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